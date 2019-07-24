鄧紫棋(G.E.M.)與前經理人公司「蜂鳥音樂」不歡而散後，組成「鄧紫棋工作室」。如今星路重新開始，過程絕不容易。早前鄧紫棋推出第一首新歌《差不多姑娘》！鄧紫棋隨即微博直播分享，原來歌曲早在上年就作好一半，卻因前公司拒絕而不發歌曲。如今成功脫離經理人公司後，她指既然有個機會重新開始，就決定完成改編歌曲以用於公演上。新歌中，她憑歌寄意，親手填詞渲泄長久不滿心聲。到底她是如何擺脫陰霾？心態有何轉變？

差不多姑娘：反省曾太在意人看法

如今G.E.M.成功脫離前公司，繼續在國內發展。更於新一集的《中國新說唱2》首次公演，她就改編熱狗的《差不多先生》，帥氣唱出《差不多姑娘》，而她爆發演出更令熱狗不禁讚嘆。帥氣演出令台下不敢叫囂！她是實力唱作歌手，在台上的吸引力屹立不倒。雖然歌曲因前公司拒絕而不發，不過趁節目公演的機會，成功唱出一個重新開始的印記。

G.E.M.重寫《差不多姑娘》的歌詞是對於現今女性在生活中感到壓力而給予鼓勵。G.E.M.不滿大眾對女性形象要瘦、高、長髮、裙的審美觀。她認為女性應接受自身的形象。她認為以往抗拒很多事情，現在接受了自己身高，笑言矮都唱歌好聽。G.E.M.認為不需要像別人一樣活在框架內。鼓勵一眾女性對自己可有一種自信態度，不要活得像別人差不多！不要追隨與別人一模一樣！不要嘗試讓人覺得自己很好，這是永遠不會滿足、不會開心，因為沒可能所有人都喜歡你。她自言自己沒有再當差不多姑娘，重心而發了一份自信！

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單行的軌道：鐵路決定了命運 只有容忍剝削

其實2015年的《單行的軌道》，G.E.M.就大大暗示過自己被控制的心情，「可是我不快樂，真的不快樂。每天走到同樣的分岔 可是我並沒有選擇」她的無力，使日子過得十分不快。「這是一條單行的軌道，我已經退不了後路，褪不掉最目無表情的微笑。」既然她找不了其他方法，就只可默默接受。最後她更以「讓鐵路決定了命運，決定我每一步都脫離不了」表明自己無力參與決策，亦無法離開。

其實前公司是G.E.M.的伯樂，提攜她多年。她自16歲出道就被前經理人公司「蜂鳥音樂」力捧，直至大陸節目《我是歌手》成名，迅速走紅後不停為前公司生金蛋吸金。她一直在背後受不少委屈、承受各方壓力。但因何事令本來感情深厚的關係都會變得惡劣？G.E.M.曾與經理人張丹(Tan)慶生時就表現平日談話內容都是7分爭吵3分和氣，生日蛋糕吃完後，又開始吵，二人經常有意見不合的地方。雖然不可否定前公司成功為她打亮明途，但當中存在不少摩擦而忽略了G.E.M.的感受，甚至剝削利益。G.E.M.曾坦言公司在未獲同意之下簽下代言合約、不斷安排演唱會加場、損害她的利益和聲譽，其中更衍生不同的公關災難，令G.E.M.多次感到不快。



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慣了天天埋頭永遠不休，連間中一頓飯亦極歉疚，如像變了木偶，每日呆滯地奮鬥，難道繼續要無目的過。 《睡皇后》G.E.M. 鄧紫棋

覺醒睡皇后 吐出毒蘋果

2018年是G.E.M.出道的第十年，她曾為專輯作曲填詞創作了《睡皇后》，以反思自己夢想的去向。她第一句的「然後沒然後」就做了大決定。「慣了天天埋頭永遠不休，連間中一頓飯亦極歉疚。如像變了木偶，每日呆滯地奮鬥，難道繼續要無目的過。」唱出自己工作上的忙於奔命，而忘記初衷。「皇后覺醒了嗎？重拾無價童話，夢想的圖畫，有天開成花總不太晏。」坦言自己的覺醒，找回當初的夢想。

G.E.M.終於3月委託律師發出「嚴正聲明」，聲明中表示「決定選擇即時終止與蜂鳥的獨家經理人合同，至於音樂創作方面的合作亦將於本月底合約期滿終止。」與前公司結束11年的合作，又指「冰封三尺非一日之寒」。其實鄧紫棋十分善於填詞，她更憑歌寄意填詞，唱出自己不滿的心聲。在最後一個專輯內，她以《毒蘋果》渲泄一直承受的心聲。



如歌詞所見，有人對她加以控制又說謊。她曾害怕離開舒適圈而選擇息事寧人，最終卻換來縱容，令她再次失望，終於決定不再沉默，勇敢爭脫困綁。當時她仍未離開公司卻如此敢言，應早以預備好解約。鄧紫棋於聲明發文中表示發現公司嚴重違約，以沉著氣盡量去溝通，希望和平解決事情。其實鄧紫棋與前經理人公司曾找調解員及律師陪同下與公司商討有關事情。結果不成後，依舊得知新的演唱會場次繼續公佈。鄧紫棋曾揚言如果走上法庭是唯一能尋找到公義的途徑，這一次她會勇敢面對，絕不退縮！最終真的進入了司法程序，蜂鳥音樂入稟控告鄧紫棋因為破壞合約，而需要賠償過1.2億金額。後來鄧紫棋更反控告前公司作出虛假陳述，在未經她同意之下，以她的名義(G.E.M.) 於中國、香港註冊。鄧紫棋更要求取回自己創作的音樂作品版權，連同商標和YouTube頻道之控制權。她這一場官司，其實都是捍衛著藝人、創作人的應有權利！

被丟進游泳池，才學會游泳； 被放逐到海洋，才發現寶藏。 You never know what you can do till you try. 鄧紫棋

釋放內心自由的馬

同樣G.E.M.作曲作詞的《另一個童話》，她就諷刺世界機械化，亦自嘲自己是一匹被勒住的馬，即使心裡多狂熱也只能聽話。其實過往十年，她不再是當初天真的少女，她經歷過、成長過，再不怕人的目光，勇敢展示自己的獨特性。她認為長大不必同一步伐，相信世界之大可以尋找那屬於自己的天地，創造不一樣的童話。現時她成立「鄧紫棋工作室」，希望能夠自主，有自由決定一切創作及工作安排。如今她只能放棄過10億人追蹤的「GEMblog」YouTube賬號。她再以「GEM鄧紫棋」的賬號重新開始。不時自己拍Volg保持圈中的活躍度，更將自己生活大大分享。

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從她的幾首歌可見，鄧紫棋曾經是一個差不多姑娘。如大部分一樣在意人的目光，在控制的框架之中。從前一直都啞忍前公司所為，不過內心希望自己擁抱自由。但如今她長大了，變得敢言去展現自己的獨特想法。她明白要走出一個舒適地，向陌生的世界出發需要無比的勇氣。她為了奮力擺脫前公司，敢於為自己的權益而打官司。她離開陰霾後，亦為自己的工作室用心經營。如今她沒再當差不多姑娘！

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