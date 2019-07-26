【愛情】你也是這樣嗎？在關係裡缺乏安全感的人往往都會...　

我們身邊也有這樣的朋友吧？外表看來很愛玩、愛鬧的人，骨子裡不安、敏感；平日瘋瘋癲癲跟大家稱兄道弟，卻屢在親密關係裡「反常」地卑微。

一向搞笑隨性、自信鬼馬的小S，心底裡是一個脆弱不安的人。(微博圖片@扒圈圈)

早前，徐熙娣（小S）在內地的綜藝節目《小姐姐的花店》，因為好友宋佳一句話「妳一點都不愛妳自己」，短暫沉默後，開始流淚，說：「其實我對自己真的很沒有自信，到底我會什麼啊？」。

節目裡一向搞笑隨性、自信鬼馬的小S，在深夜裡，竟然覺得自己一無是處，脆弱落寞的模樣教人心疼，也讓人不禁回想，其實她身邊的親友已經多番指出小S其實私下話不多，是個沒安全感的人。小S在微博向老公喊話：「我不怕老、我不怕死，我只怕活著的時候你不愛我！我怕分開，我怕遺忘，我不怕跟你一起上天堂！」

在關係裡缺乏安全感的人，談起戀愛時，也許會出現一些自己也料不到的模樣......

一、被一點小事感動，輕易陷入愛河

當別人能夠在自己沒有主動要求下，願意幫自己做一些事情，便會特別珍惜、容易淪陷。( 《原諒他77次》劇照)

一位自問常常在愛裡不安的朋友，曾表白心聲：「習慣了獨立，不喜歡求人，只要自己能做的事堅決不會麻煩別人，也害怕被拒絕，所以別人為我做一點小事就能自己感動、感激好久，覺得這個人難得，以後一定要對他好，很快便發展成好感……也許因為心底非常渴望被愛。」

渴望愛的人，同時也又害怕被拒絕，因而會明裡暗裡不斷希望對方展現對自己的喜愛，沒得到所想要的回應便後退。這樣的表現便成為對方眼中的忽冷忽熱，容易糾結錯過對象。因此，只要當別人能夠在自己沒有主動要求下，願意幫自己做一些事情，便會特別珍惜、容易淪陷。

二、 一再無底線地付出

毫無底線的付出，換來不是失望就是對方的不尊重...(《原諒他77次》劇照)

沒安全感的人分佈於各個魅力值的男女之間，他們常懷著一個想法：「對方一開始喜歡我，但只要深入了解我，便會大失所望」說白了，他們都是在內心譴責自己的高手，時常忽略自己的優點，總覺得自己不夠漂亮不夠聰明不值得別人的付出，考慮事情時總把重要的人放在自己前面，即使他在別人眼中已經那麼閃耀。

他們寧可委屈自己、犧牲自己，迎合所有人的期望，其實是希望這麼做能把重要的人留住。他們心裡有這樣的信念：

因為不值得被愛的心理作祟，沒安全感的人對自己的愛太脆弱，因而也想像對方對自己的愛也沒有份量，毫無底線的付出，換來不是失望就是對方的不尊重──他們的不安，一次又一次創造了自己不被愛的證明。

三、 抱著一點安全感，在壞掉的關係裡緊抱不放手

沒安全感的人對自己的愛太脆弱，因而也想像對方對自己的愛也沒有份量。(《原諒他77次》劇照)

對方偷食、出軌、吵不停、相敬如冰，深陷惡循環卻無法放手，或者全因不安感作祟，告訴自己離開了這個人，便不會再有別人愛「這樣的自己」，於是一直強忍，白日忍，夜裡哭，仍不敢想像失去這段關係。在自我貶抑裡，他們慣性低估自己，美化對方......

在關係裡缺乏安全感的人往往都會深陷惡循環，卻無法放手。 (《原諒他77次》劇照)

只要偶爾還聽到「我愛你」，便繼續強忍下去，維持這段脆弱的愛情。失去了一段關係，等同加深失敗感，不知所向的前路也讓不安者內心的不安更強大。他們無法承受失去，只好緊緊抱著受挫的關係裡愛著也痛著。