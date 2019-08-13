【全裸監督】改編真事因老婆出軌轉行拍AV　獵奇揭發日本拍攝過程

Netflix的8月「重頭劇」當然少不了《全裸監督》。山田孝之飾演日本「一代色情宗師」村西透，慾望赤裸裸地暴露在鏡頭下，觀眾看來毫不猥褻，劇情獵奇又緊湊。每集約一小時，由村西透被老婆背叛，到成為第一個親自下海拍攝、以攝影機為第一人稱視角的AV導演。《全裸攻略》揭示AV界鮮為人知一面，劇情同時惹人反思－劇中女生拍攝AV都是自我實現，會不會都是導演一廂情願的想法？

誠實看後感：揭AV拍攝過程 劇情獵奇緊湊

（內含劇透）

《全裸監督》改編自《全裸監督村西透傳》，在村西透白手興家的奮鬥史與「要上太空拍AV」的宏大理想中，穿插祼露露骨的鏡頭，與一個個AV女優「下海」的故事。不得不提，慾望赤裸裸地暴露在鏡頭下，在華麗的佈景前與緊湊的劇情中，毫不猥褻。

《全裸監督》一連8集，每集約50分鐘。相信看這劇集的觀眾，大多都抱着獵奇的心態，到底AV是如何拍攝？這問題就留待各位在劇集中發掘，反倒是劇中主角西村透傳奇一生，倒是十分需要在劇前「惡補」一下。

Netflix新劇《全裸監督》由山田孝之、 滿島真之介及玉山鐵二等主演。（《全裸監督》劇照）

村西透現年71歲，高峰期曾擁48間店鋪賣色情寫真，是導演也是編劇，一生製作超過3000部AV，曾與多名女優「面試」。於日本AV界來說，是「革命人物」。他本來是賣英語教材的「Top Sales」，卻因公司倒閉、太太出軌而打亂了本來平平無奇的人生。他由色情刊物「起家」，到後來帶領團隊拍攝「不一樣的AV」－包括加入血腥、獵奇與女性主導的性愛鏡頭、主張「無馬賽克」及邀16歲少女當女主角，他卻因此而7次被日本警方拘捕，更因在夏威夷珍珠港上空拍攝 AV 而被美國當局判監 370 年，最後卻花了 1 億日圓脫身。

《全裸監督》雖似是「漂白」AV產業，又美化了村西透的事跡，但以滿足好奇心與娛樂的角度來看，它可謂非常值得一看。

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黑木香：「我喜歡做愛沒有錯，腋毛就是我的美！」，劇中由森田望智飾演。（《全裸監督》劇照）

高學歷女優拍「AV」是解放自我？

村西透既是被打造成「AV英雄」，那拍攝AV當然也是「英雄事跡」。劇中女生拍AV，也是非常神聖似的，這筆者便不評論了，但當中非常值得一提的卻是在劇中重現一代女優黑木香怎樣由「乖乖女」變成「腋毛女優」。

就如劇中提及，日本早期的AV女優，大多是因欠債而被逼下海，1986年出道黑木香當時卻是國立橫濱大學3年級的學生，主修意大利藝術，家境優厚，視拍攝AV為自我實現的一種，更道：「我喜歡做愛沒有錯，腋毛就是我的美！」很多人視這高材生女優為女性的情慾自主解放。

劇中的黑木香由森田望智飾演，自信吸引，現實中的她亦然。她是80年代當紅AV女優，曾公開表示自16歲起未有剃腋毛，更有傳她與村西透發展不倫戀。但她卻在94年從酒店2樓跳下自殺未遂，現在54歲的她己退隱多年。

《全裸監督》不乏情慾鏡頭，在華麗鏡頭下，筆者作為女生絲毫不覺突兀，IMDb更達8.2之高分，值得一看。