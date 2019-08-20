性事也交待？不應向閨密「呻」6件事　隨時觸動伴侶底線關係破裂

每個女生身邊，總有一班比戀人更親的好姊妹，你任何事都會毫無保留地向對方說，曖昧期的五味雜陳，冷戰期的心灰意冷，她們就彷如你的軍師向你出謀獻計，她們的說話猶如金石良言，可以左右你和另一半的關係。

有人覺得好姊妹比任何人都親，因此與另一半的問題也毫無保留告訴對方。（《閨蜜》劇照）

傷心時找人訴苦，迷惑時找人指點，這些都是人之常情。與另一半爭執過後的不忿情緒，無處排解，向朋友發洩，或許是你其中一個情緒出口。當我們被憤怒沖昏頭腦，少不免對另一半的失實指控，而你的好姊妹也會被你的憤怒情緒牽動，最後總會演變成批鬥男友大會。這樣的情景偶爾發生還可抒發情緒，假若你把關係中的大小事全數告訴身邊好友，她們的三言兩語也難免會左右你對另一半的觀感，甚至會埋下種子，令你與另一半關係因難再修補而破裂。

有時候，兩個人的問題只能留待兩個人解決，硬把解決問題的責任推給身邊好友，每次磨合紛爭都要尋求意見，永不會嘗試平心靜氣地與另一半溝通，你只會成為關係中永不會成長的小孩。兩性專家Tammy Shaklee接受外媒Bustle訪問時坦言，學懂與另一半溝通是生命中的一大難題，如果你只會尋求旁人幫助，這意味著你根本無心維繫關係。專家建議以下6種你與另一半的問題，最好只留待你們兩人解決：

把所有戀愛心事都告訴朋友，到底是對是錯？（《七月與安生》劇照）

1.兩人之間的性事

縱然不少人覺得性愛應該是很私密的事，卻仍會跟自己的好姊妹分享自己與另一半在床上的私密情事。不只是女生，有時男生也會與自己的好兄弟分享性事，大多只是為了吹噓自己，或是炫耀。心理學博士Annie Hsueh卻指出情侶或夫婦間的性事，最好還是保密，「正如不少情侶會互取暱稱，在私底下以暱稱相稱是甜蜜，卻不代表對方希望你在朋友面前這樣稱呼他。」而且當你把性事都與朋友分享後，他們難免會對你的另一半投以異樣眼光，這樣只會把你的伴侶置於尷尬的處境。

你與另一半的性事，最好還是不要隨便就跟朋友分享。（《101次求婚》劇照）

2.對另一半的不滿

即使再合襯的愛侶，也總會有互相嫌棄的時刻。當你對另一半產生不滿時，可能會為了避免爭執而忍住不說，但有忍不住偷偷向好朋友訴苦。心理學博士Kelsey M. Latimer坦言與朋友說伴侶的不是很常見，「只是向朋友訴苦之前，你要先和另一半誠實說出你的感受和不滿。」與朋友一起唾罵你的另一半並不會解決問題，如果往後被另一半發現你偷偷說他壞話，反而會令他有種被背叛的感覺。

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資料來源：Bustle