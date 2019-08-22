具惠善離婚過份高調　安宰賢不再沉默　學懂得體地分手才可能復合

韓國女星具惠善早前（18/8）在Instagram發佈照片，並表示安宰賢主動向她提出離婚，消息事後亦被二人所屬的經理人公司確認；對於二人離婚原因，網絡上不斷有不少猜測，當中更有指分開原因是安宰賢於酒後與其他女性發生曖昧；然而，安宰賢於昨天（21/8）發表聲明回應事件。 而我們這等局外人就像看戲一樣，看着二人如何反駁對方的指控。

具惠善與安宰賢所屬的經理人公司確認二人離婚。（《新婚日記》劇照）

安宰賢於昨天（21/8）在Instagram上為自己發聲，指出具惠善的言論只是片面之詞，甚至不提過程的前後，歪曲事實，認為自己已不能再忍受，於是決定不再沉默，同時亦指出3年婚姻生活內曾有段時間因過大壓力，需接受精神科治療；及後，具惠善也在Instagram發言，指安宰賢曾經對她直言她不夠性感。

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具惠善與安宰賢透過社交平台互相指控對方，讓他人的八卦本能浮現，聲音討論四起，他們的婚姻已不單是個人事宜。感情本應就是兩個人的事，即使分開本就無需與其他人交代，但具惠善與安宰賢除就二人婚事作出交代，更選擇公開指責對方，自揭瘡疤，將分開一事與當中細節變成人人皆知，將關係弄得更僵。

然而，會將分開一事告之全世界，甚至指控對方的又何止只有具惠善與安宰賢？身邊總會有些例子是會在社交平台指控對方，不停說出對方曾做錯的事，令別人對自己產生一份同情感，但這也無疑會從中傷害對方。

有「模範夫妻」之稱的具惠善和安宰賢離婚，具惠善更將二人對話公開。（《新婚日記》劇照）

縱然是無計可施才會走到分開的一步，但分手始終也要保持體面，以免傷害別人之餘更傷害了自己。《今日心理學》中的一篇文章提到，人類學家Helen Fisher曾做了一項人類大腦實驗，而實驗對象是剛失戀的男女，發現到當他們想起自己被拋棄的經歷時，大腦中負責處理「得失」的區域會變得活躍，會在過程中反省自己於上一段感情的問題所在，亦同時代表上一段感情或多或少都會影響一個人於其後的愛情觀，故此兩個人面對分開，必然要做到好聚好散。

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而美國網站Bustle一篇文章也提到，臨床心理學家Joshua Klapow也認為，分手是能夠改變一個人往後面對其他關係的想法，最理想的分手方法是給予尊重和誠實。除了不公開指責對方外，也別以為謊言能試圖讓對方感覺更好，藉口或謊言只會為對方帶來更多的傷害，當謊言一旦被發現，只會令情況變得更糟。約會專家Davida Rappaport亦補充，當被欺騙的一方發現，有機會對其他人失去信任，更會加強他們對於未來關係的恐懼感。

安宰賢亦於昨天（21/8）發表聲明回應事件，為自己發聲。（《新婚日記》劇照）

分手得體大大提升復合機會？

分手得體，除了能夠減少傷害自己與別人，更似是為關係留有一點餘地，起碼沒令對方再度加深仇恨。沉澱過後，若仍是對彼此念念不忘，對於之前未能解決的問題有了新的看法，復合未必沒可能，甚至走得更遠。重要的是，重新點燃一段關係，需要再次以無壓力的新方式了解對方。英國《衛報》一篇文章提到， 美國加利福尼亞州立大學心理學教授 Nancy Kalish找來1000對曾分開過的男女（當時分手的原因大概是基於太年輕、未夠成熟或是父母反對），發現當中有40％的人於三週內重新聚在一起而且結婚；70%的人之後都能夠復合，發展更成熟的關係。

分手後互相指責除了失掉尊嚴，可能才是失掉一個「一生一世」伴侶的真正原因。

（資料來源：今日心理學, Bustle, 衛報）