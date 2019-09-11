成熟愛戀別以情緒勒索　一哭二鬧只惹厭煩？男友心底竟這樣想

有次，街上看到一對情侶爭吵，二人別過臉，氣氛緊張。不出所料，良久，女的蹦出兩條淚痕，霎眼已分「勝負」。男的一臉沮喪，我們心想：「好吧，你要如何拆招？」 男女大不同，女友人總愛投訴：「男友竟沒有理會我哭泣！」男友人喊冤：「為何又哭了？她一哭便說甚麼都沒用了。」

（《Happy Anniversary》劇照）

當你極度委屈 為何他沒有哄你？

哭，不過人類本能。甫一出生，還未睜眼，便是哭聲先至。求之不得，便放聲哭泣，這是嬰兒本能。哭泣對身體有益，是最低成本「排毒」功能，抒解情緒，又對身心有益，沒有曾經「失意」，又何來無端「得意」？

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不過，即使如此，哭泣也說時機。不過，根據網站Glamour，原來在爭吵時候，要是你老是在哭泣，原來男友會這樣想：

+ 5 + 4 + 3

吵架時應該哭嗎？

吵架時候，甚麼時候你最想哭？往往是對方聽不明白你的說話，或你的說法說不過去的時候。因此，不似達爾文所認為，眼淚毫無作用；它其中一個作用，就是溝通，當說話無用時。有意或無意，哭泣示弱，希望搏得同情、尋求安慰，或盡早完結吵鬧。

精神治療師Carder Stout在接受《Huffpost》的訪問時卻認為，很多時候哭泣會有「反效果」，對方會更氣憤，把這示弱視之為操控，而時時在吵鬧中哭的人也會被視為情緒不穩。不過，Stout也提出，大部份容易哭泣的人大多個性真誠，並非真的希望操控伴侶。他們或許是受到創傷，或許根本害怕衝突，而眼淚就是恐懼的副產品。

在吵架中哭泣，雖然似是弊多於利，但或許這不是能輕易自控的一回事。而其實應該與否，根據Stout的說法，其實也沒有絕對答案，且要看伴侶個性。要是在哭泣時得到適當的安慰，關係便會更鞏固；要是對方是「逃避型」伴侶，他大概只是希望你盡快停止流淚及逃離尷尬現場；要是雙方找不到合適的相處模式，便只會是惡性循環。

（《一頁之戀》劇照）

以情緒來勒索 只是對自己做成二次傷害

但若然你既忍不住淚水，專家的說話又聽不進耳，伴侶又永遠不會哄人，該如何是好？筆者時時聽到友人投訴：「我已經哭了，為何他卻沒有加以安慰？難道他不夠喜歡我嗎？」

旁觀者清，三者其實並無關係。況且，你只是哭泣，不過人類最原始發洩，為何把此當成是免死金牌、硬要對方因此而忍讓？哭泣無罪，不由自己，怎樣定義與詮釋，卻是自己責任。以情緒來勒索，硬把對方的不懂應對說成是不夠喜愛，只是對自己做成二次傷害。更別論，即使二人拍拖，喜怒哀樂，何時你要把控制拱手讓人？吵鬧以後，哭泣或抑鬱，放下或原諒，一半不由己，一半卻是自己責任。

回到文首，吵鬧縱然累人，但二人寧可累鬥累，卻也始終留守原地，這不也是愛的一種麼？

資料來源：Ｈuffpost，Independent uk