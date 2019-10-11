古天樂於謝安琪演唱會宣佈「已訂婚」　觀眾期待對像是密友宣萱？

影帝古天樂的感情生活一向低調，出道二十六年只曾經有公開過一段七年戀情，其餘時間一片空白，直至幾個月前傳出他將與多年好友宣萱結婚的消息，令一眾粉絲喜出望外。日前古天樂於謝安琪的演唱會上公開自己「已訂婚」的喜訊，突如其來的告白令人驚喜，也令人不禁猜想其未婚妻的身份。

日前古天樂於謝安琪的演唱會上公開自己「已訂婚」的喜訊，突如其來的告白令人驚喜，也令人不禁猜想其未婚妻的身份。(VCG)

古天樂近年主力發展電影市場，但大家卻對他的歌喉難以忘懷。繼他於容袓兒的演唱會上破天荒演唱《今期流行》後，古天樂日前現身謝安琪首場《kay… isn’t me. Live 2019演唱會》，以投射的方式於熒幕上出現，與台上的謝安琪「合唱」《（一個男人）一個女人和浴室》。

古天樂在片中突然道出：「對了！我剛剛訂了婚，晚安，播完。」(VCG)

合唱前，古天樂透過影片帶動現場氣氛，重現於《（一個男人）一個女人和浴室》中經濟新聞報導員的角色，為大家報導財經新聞、講及股價下瀉等消息，最後更突然在片中道出：「對了！我剛剛訂了婚，晚安，播完。」影片就此結束，在場觀眾無不為此消息感到錯愕。

古天樂出道至今只公開承認與黃紀瑩的感情。（黃紀瑩微博）

入行26年只公開認愛黃紀瑩

回顧古天樂出道至今的戀情，只有與黃紀瑩的一段關係最為人熟悉。二人於1994年合演處境劇《餐餐有宋家》而結緣，黃紀瑩曾參選1994年的香港小姐並奪得「最上鏡小姐」。交往期間，黃紀瑩為愛情減少工作，漸漸退出娛樂圈。二人的關係只維持了七年，分開後古天樂曾公開表示：「我好重情義，誰在我患難時，幫過我一把，我一定會記一輩子，黃紀瑩在我最失信心的時候，給我安慰與幫助，我一生都不會讓人傷害她。」原來在二人交往之時，古天樂被曝出曾留有案底的記錄，令他的事業大受打擊，而黃紀瑩則無懼流言，全力支持古天樂，令他大受感動。

現時宣萱簽約於古天樂的經理人公司，於工作上再次合作，在公在私都擁有深厚的情誼。（VCG）

與宣萱是名乎其實的螢幕情侶

雖然多年來偶有傳出有關古天樂的緋聞，但當中最疑幻似真的一定是與密友宣萱的關係。二人合作過無數作品，而最讓人印象深刻要數穿越劇《尋秦記》，趙國大小姐與項少龍這一對鬥氣冤家。古天樂日前更宣佈開拍《尋秦記》電影版，特意邀請當年的演員合演，觀眾最期待的應該是他與宣萱再續前緣的畫面。

按圖看古天樂與宣萱合作的經典作品：

古天樂與宣萱合作無間，從青澀的演員歲月走到今天的前輩身份，二人在公在私都擁有深厚的情誼。離開TVB後，二人關係仍然緊密，在宣萱被指因與羅嘉良合作《流金歲月》而假戲真做，介入其婚姻之時，古天樂力挺好友並與她結伴出席其後羅嘉良的婚禮。現時宣萱簽約於古天樂的經理人公司，於工作上再次合作。宣萱對他的團隊工作認真、計劃周全的態度十分讚賞，直言古天樂令她擁有安心的感覺，令人期待二人的新作品。

古天樂的神秘未婚妻指的是於謝安琪的《（一個男人）一個女人和浴室》中，她扮演的浦銘心。（FB＠謝安琪）

至於古天樂的神秘未婚妻到底是誰？大家猜測他指的應該是於謝安琪歌曲中，她扮演的浦銘心與古天樂飾演的藍定凌的愛情故事。雖然只是空歡喜一場，但仍然期待古天樂的分享幸福的一天。