會撒嬌的女生更令人心動？日本調查：男生最受落的5大招式

在一段甜蜜的戀愛關係中，撒嬌絕對是愛情的催化劑，無論什麼性格的人，在男女朋友面前多多少少都會想撒嬌，到底怎樣的撒嬌才會增進感情？當然，撒嬌絕對不是女生的專利，有時男生撒嬌會更加加分，快來看看這些撒嬌招數吧！

日本網站Sirabee向1,732受訪者進行對撒嬌接受程度的調查，結果顯示不同年齡層的男女對於撒嬌都有不同的接受程度。女性隨著年齡的增長，對於撒嬌的接受程度會越來越低；相反男性的接受程度則一直維持在高位，所以會撒嬌的女生有一定的優勢。

日本網站Sirabee向1,732受訪者進行對撒嬌接受程度的調查。（Sirabee）

既然男生喜歡女生撒嬌，那快來學幾招，讓心愛的「他」馬上對你投降！

#1 增加身體接觸

千萬不要因爲維持戀愛關係的時間久了，而減少身體接觸。在並肩走路時，輕輕勾手，或者説話的時候輕輕拉一下衣服或碰一下手臂，都是拉近距離的好時機。(對心儀或曖昧的男生同樣適用)

增加肢體接觸能夠增進感情。（《我的初戀情人》劇照）

#2 在耳邊細語

「咬耳仔」不但能說悄悄話，還能增加親密感。敏感的耳朵遇上口中溫熱的濕氣，讓男生馬上臉紅心跳，在不知不覺間增加對你喜歡的感覺。

說悄悄話能增加親密感。（《朝九晚五：帥氣和尚戀上我》劇照）

點閱大圖查看，更多讓人臉紅心跳的男生撒嬌妙招：（女生版）

不過其實撒嬌也不是女生的專利，男生也可以適當撒嬌，讓感情升溫！如果你身邊也有一個木獨男或不擅表達情感的男生，就給他參考一下以下男生的撒嬌招式，增加彼此的小情趣吧。

#1 觸碰脖子

脖子是十分敏感的部位，輕輕觸碰脖子增加肢體接觸，能增加情趣。當然女友肯讓你觸碰脖子這種比較私密的部位，代表你是她很親密的人。

脖子是十分敏感的部位，輕輕觸碰脖子增加肢體接觸，能增加情趣。（《與你的第100次愛戀》劇照）

#2 時常溫柔地笑

溫柔地微笑不是讓你對她傻笑，而是望著對方展露發自内心的甜蜜微笑，對方看見你的微笑也會感覺很甜蜜、很溫暖！

男生不要再裝酷了，微笑能增加親切感！（《Good Doctor》劇照）

點閱大圖查看，更多讓人臉紅心跳的男生撒嬌妙招：（男生版）