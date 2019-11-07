31歲劉雯強顏笑認是「A0」從未拍拖　錯過也欺瞞自己過得很好？

中國超模劉雯，身高接近180cm，第一個在 Victoria's Secret時裝騷上行天橋的東亞裔模特兒。說起她，大概就會不自覺在腦海中浮現她自信滿滿的樣子。31歲的她已入行13年，事業成就毋庸置疑，然而，卸下了超模的身份，卻是脆弱、敏感的內心。

劉雯最近參加內地真人騷《奇遇人生2》，與台灣藝人阿雅去到北極，來一趟心靈之旅。她們準備在海邊露營，平日工作繁忙的劉雯說很期待3天與世隔絕的「假期」，只是說話之際卻帶點哽咽說：「這是我第一次露營。」十多歲就開始模特兒工作，營營役役之中，她錯過了很多嘗試「第一次」的機會，錯過了很多風景。

劉雯參加的真人騷近日播出。（IG@liuwenlw）

工作就是我的男友

有人說，夜深人靜的時候，最能勾起各樣情緒。當劉雯與朋友在一個四野無人的寂靜海邊，圍着火爐聊天，朋友無心一問「你最糟糕的一次約會經驗」，她直說自己不用回答，因為自己從來沒有談過戀愛。然後朋友笑說不相信，她略顯有點不自在地說「因為我總是想到工作」，還開玩笑地說「工作就是我的男友」。說得很灑脫，但臉上的笑容卻明顯是硬擠出來。導演卻直接質疑「這很奇怪」，說的不是單身奇怪，而是他覺得每個人都渴望建立家人和朋友以外的親密關係，劉雯那種毫不渴求愛情的樣子有點讓他驚訝。一句沒有惡意的質疑，卻直戳她內心深處最脆弱的一部分。

「其實我不覺得我的生活和工作很辛苦，因為我總是選擇記住快樂的事。」導演再直問「所以你是選擇性記憶？」，她點頭承認。臉上那抹笑容還在，只是聲音開始哽咽，劉雯戴上帽子遮蓋容貌，不願旁人看到她流淚的樣子。當我們冠上了成年人的身份，不如從前般想哭就哭，只好逼着自己「樂觀」，不願面對寂寞、愁緒。

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假裝正面只是逃避？

到了夜深人靜，只剩下劉雯與阿雅，她談及自己理想中的家時，才袒露心聲「即使那個地方再好，如果你只有一個人的話，還是應該會很寂寞吧。既使你可以每天做很多事，把自己弄得筋疲力盡，倒頭就睡。」過去一直是眾人眼中的焦點，作為模特兒的她每天被不同人圍繞，這趟旅行，她靜了下來，於是開始思考，於是開始靜靜地落淚。

平日的劉雯愛笑、自信滿滿：

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成長的代價：你再也沒時間傷心



「我覺得自己像機器人一樣，固定地做流水線的東西，工作、出席活動、拍照、採訪、拍照......」成長的代價是你再也沒時間傷心，沒時間想你渴求甚麼、又缺乏些甚麼。當劉雯有了羨煞旁人的工作成就時，她仿佛再沒資格要求更多，她也只能一再強調自己很快樂：有工作就夠了，單身也很好。有人說這種假裝「正面」的做法只是逃避，於是節目中的導演會直接戳破劉雯。但若只是沉溺於不快樂中，把自己關在黑暗的房間中，你又會錯過了多少窗外的風光呢？偶爾對自己說一點善意謊言，可能是逃避，也可能是喘一口氣的機會。

要是錯過了，不用欺瞞自己過得很好；但要是未遇上，也不用一味躲在「缺乏」的影子下，不走進陽光。