林志玲婚禮　邀交惡15年小S出席：真朋友是取笑你後一直陪在身邊

台灣第一名模「志玲姐姐」林志玲，日前（11/17）終於與日本藝人Akira拉埋天窗，於台南「全臺吳姓大宗祠」舉辦祭祖儀式，由蔡康永主持，雙方家長一同見證，一對新人更用了對方的語言，交換致詞時感動在場人士。 這段異國戀能開花結果，大家都為志玲姐姐開心，但婚禮上竟出現了姐姐的「仇人」徐熙娣，她們會上演一場鬧劇嗎？

林志玲與日本藝人Akira在台南第一美術館補辦婚禮。（VCG）

林志玲與老公Akira下午先在「全臺吳姓大宗祠」舉行祭祖儀式、交換誓詞和戒指，晚上則到台南第一美術館準備晚宴，在晚宴開始前，一對新人先到美術館二樓陽台見媒體與民眾，如王子與公主般的，全民陪嫁，受萬人祝福。

【志玲姐姐出嫁了】志玲Akira婚禮美照：

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林志玲與小S在人前經常互相「攻擊」對方。（VCG）

林志玲小S爭風頭15年：「妳對我是很重要的人」

一個婚禮能幸福美滿除了有另一半，好姊妹的出現也是非常重要，這樣才算美滿，但誰是林志玲的好姊妹，並讓她說出：「我能有今天都是因為你」呢？就是小S徐熙娣。

女人的友誼十分有趣，明明平時兩人愛鬥咀，互相看大家不滿，不時更在台上爭風頭，小S更多次在《康熙來了》上指林志玲是「比較不美」、「可以退出娛樂圈」，說自己才是台灣的第一美，根本沒人分得出二人是在做效果還是戲假真做。

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在婚宴上小S致詞時也提到與林志玲也認識很久，大概「交惡了15年」，就連志玲也不敢問了句「我們倆是不是合好了？」，小S則回：「當然呀！不然你怎麼會邀請我來！」，志玲聽到也說：「妳對我是很重要的人」、「我能有今天都是因為你」。

一個擁有精緻臉孔、嬌滴滴的聲音，一個則是個性臉孔、大刺刺的性格，在演藝圈中注定要做「對手」，互看不順眼；小S曾在《我們是真正的朋友》上，認真回應與志玲多年的關係：「我想沒有不喜歡，而且我也受夠了再演和她不合的戲碼」，雖然最後她還是忍不住「攻擊」志玲，大概這就是小S對好朋友的一大原則 --「開得起玩笑」，她對好友「四姊妹」大S、范曉萱與阿雅也是這樣的，志玲也轉發了這片段道：「終於熬過來了。」網友也回覆「吐槽你的卻一直陪在你身邊的是你的真朋友。」

小S 在林志玲婚禮玩得非常開心，又跟志玲拍「閏密照」。（elephantdee@Instagram）

攻擊妳不代表討厭妳，可能是更愛妳

女生的友誼真的很奇怪，明明知道好友是多麼好，但總不愛說出口，聽到其他朋友稱讚她，第一句一定是：「你瞎了眼？」，而朋友出事，或是被罵，又會第一時間挺身而出，我們身邊總有這樣的一個人。

作為婚姻的大前輩，小S最後寄語志玲：「把對方的缺點縮小、優點放大，難免會有想要握拳的時候，這時候你就對自己說：『志玲，加油！』」，一貫小S作風，挑撥志玲，扮她經典的嬌滴滴說一聲「加油！」

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