昆凌節目首公開戀愛細節　周杰倫曾赴美國箍煲　寵妻狂魔如何煉成

台灣天王周杰倫在2015年，與擁有一張洋娃娃混血臉孔的昆凌到英國古堡結婚，婚禮夢幻，但二人的愛情撲朔迷離，更像夢。 然而，要成為「天王嫂」並不容易，結婚前二人已拍拖4年，而且非常低調。除了當時人，他們的拍拖戀愛事，大眾都不曾知道，不過眼見他們常在人前大曬恩愛，想必戀愛時一定非常浪漫，昆凌早便鮮有提及與周杰倫戀愛細節。

周杰倫與昆凌在2015年拉埋天窗。（VCG）

面對另一半是天王級數，要守得住愛情，第一件事便是「低調」，昆凌與周杰倫拍拖4年間，從來低調處理，甚少提及戀情，在社交媒體分享成日常的年代，昆凌在婚前卻一張與周杰倫的合照也不曾發布，直到結婚才發布第一張合照，默默做「背後的女人」，為了二人的愛情，他們都付出不少，同時也令公眾好奇，公主與王子的故事是如何萌生？

昆凌17歲時便與周杰倫相遇，婚前都是默默做天王「背後的女人」。（jaychou@Instagram）

要守住天王級的愛情除了低調，要不從物質開始

昆凌早前參加大陸綜藝節目《漫游NBA》時，被偶像NBA球星史提芬居里（Stephen Curry）問到戀愛細節和婚姻生活，昆凌也放下心防與偶像分享。

昆凌加入台灣綜藝節目《我愛黑澀會》入行，當時她去試鏡周杰倫身兼導演的MV女主角，因而相識相戀，而MV正是《你好嗎》，有指當年為保護戀情，周杰倫找來吳洛儀重拍《你好嗎》，許多fans看完節目後也指「好想看《你好嗎》原版昆凌的MV」，引起熱議。

眾所周知，周杰倫熱愛打籃球，而昆凌也愛看NBA，兩人志趣相投，第一次約會不是甚麼豪華餐廳，而是籃球場上，昆凌笑說：「我當時大部分時間都在看他打球，但我現在經常和他打球。」

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常說「開始、放棄比起堅持都容易」，對方是天王，而且年距14歲，就算昆凌深明拍拖只是兩個人的事，多多少少也受到輿論壓力，昆凌曾接受台灣雜誌訪問，提到當年面對巨大輿論壓力，覺得好煩，好像做錯事的，有着「鬼妹仔」性格的她，已經為對方把自己圈子縮小，又與世隔絕，她最後抱住分手的態度跑到美國念電影，企圖逃避，「我去了第三天吧，他就來了」；「我那一刻突然有一種感覺，就是這個人了。」試問遇到一個願意為自己放棄生活圈子的人，怎捨得讓她離開，現在昆凌做甚麼，周杰倫都十分支持，結婚時更是滿足昆凌的「公主夢」。

昆凌17歲時與周杰倫拍拖，20歲結婚，21歲生小朋友，現年26歲的她已是兩子之母。（hannah_quinlivan@Instagram）

曾因步伐太快而「後悔」?

1993年出生的昆凌今年才26歲，她在17歲時與周杰倫拍拖，20歲結婚，21歲生小朋友，現在已是兩子之母，好比任何一個時代女性的步伐都快。在節目中，她也提到初為人母時，其實她內心還是一個小孩，看到朋友每天都開party，仍想出去玩，心想為何她要照顧小孩，也不懂如何照顧小孩。但現在孩子已經4歲，回想起來，昆凌慶幸自己當時生小孩的決定，當媽媽後也令她成長得更快，懂得關心別人，反思自己。

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當年，公眾知道周杰倫與昆凌拍拖時，不斷有聲音指「暗星搭上天王」，相比過往的女友、緋聞，昆凌卻不算甚麼，但昆凌不但有美貌，更有一顆善解人意的心，她愛得純粹，願意為周杰倫付出自己，又以家庭為重，給來自單親家庭的周杰倫溫暖。當人人都說周杰倫「寵妻狂魔」、「愛妻號」，不如說他們都為愛付出，沒有誰比誰更愛。