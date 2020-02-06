【戀愛心理】男人想親近你的肢體語言　不間斷眨眼＝引你關注？

國外許多科學家研究發現，如果你見到自己喜歡的異性時，其實你的身體會不自覺下意識地作出反應，這類肢體語言不受個人的意識支配。男女在談戀愛的時候，有時候女人會感受到男人的一些動作會給妳帶來一種愛情溫暖的感覺。其實，這就是男人在傳達愛的一種方式。因為戀愛中男人在追求異性的過程中，除了「甜言蜜語」外，聰明的男人還會有意識地使用身上的許多肢體語言。男人利用肢體語言有時候, 是可以比任何的甜言蜜語來的更加的親蜜的，男人傳達愛的方式有很多，女人們來學學暸解男人身上的各種肢體語言，會幫助你們之間的感情更加的親密無間。

▼▼▼按圖放大率先看７個男人愛妳在身體上表現的肢體語言，下文有更詳盡解釋！▼▼▼

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第一種男人愛的肢體語言：男人不自覺地嘴唇微張

如果一個男人真的喜歡上妳，他在面對妳時，他的唇部會有瞬間的開啟。這個動作同樣非常細微，女人不容易發現，但是，如果妳是一個很細心的女生，可以看到這個變化也並不是沒有可能。

第二種男人愛的肢體語言：男人溫柔觸摸肩膀

很多男人也可以通關過觸摸女人的肩膀來傳遞自己對女人無限的好感及愛意，這是非常的重要的。男人寬厚結實的手，觸摸到女人瘦小嬌弱的肩膀，會幫助男人提升自己的男人魅力，同時也能夠讓心愛的女人感覺出妳對他無限的愛意及好感。

第三種男人愛的肢體語言：男人用他的頭部觸碰妳的頭部

小時候我們的父母常常會用自己額頭的部分來觸碰妳的臉部，當時妳總會感受到一種來自雙親的關愛疼惜的感覺。這相對於兩個相愛的情人之間，也是一種示愛的方法。當男人用自己的頭部來慢慢溫柔的觸碰著女人的臉部，女人雖然會感覺到這是一種調皮的表現，但是這種男人表現愛意的方式也是會讓人覺得非常甜蜜的。

戀愛中男人在追求異性的過程中，除了「甜言蜜語」外，聰明的男人還會有意識地使用身上的許多肢體語言。（《愛的迫降》劇照）

第四種男人愛的肢體語言：男人對妳不間斷的眨眼

在許多動人的電影情節裡面，我們常常會看到，很多劇中女主角都在對一個男人不斷的眨眼的時候，這就是一種眼睛示愛的表現，同時這也意味著是在引起對方的關注，讓對方知道自己對他的愛意。這用在許多男人的身上也是非常有用的。相對的男人不斷的對著女人眨眼，也是男人不自覺表現愛意的方式。

第五種男人愛的肢體語言：男人在妳面前整理頭髮

女人為在心愛的男人面前保持女性甜美優雅的形象，會不時把滑落的頭髮維持好最佳的狀態。她會通過咂嘴向男士傳遞對男人有好感的訊息。當其實，男人在和喜愛的女人談話時也有不自覺整理自己頭髮的習慣。而且他們的這一動作會得到女人對自己的關注。

第六種男人愛的肢體語言：男人會用手扶妳

當妳過馬路時, 男人將手放在你的肩部，這是男人表現出男子和的最佳時機, 也是他一種保護妳的姿勢。首先，這樣可以可以保護你平安順利過馬路並出穿過許多擁擠的人群。另外，這讓他時刻感到妳在身邊不會從他身邊走失。還有，這能讓他有機會跟妳親密接觸……總之，這是一種男人示愛的一種肢體語言。

第七種男人愛的肢體語言：男人把他的衣服關愛的披在妳身上

當一個男人因為怕妳感覺冷或是著涼時, 男人主動將身上的外套披向女人，是因為這是一種表現男人愛與關懷的一種表現，當其實男人潛意識也是表達他對妳的所有權。他背後的意涵是向女人暗示「這是我的，也是你的」。因為外套上原來只有他自己的氣味，女人披過後，外套上就會同時擁有兩個人的個人氣息。而且，男人又多了一些靠近女人的機會，至少，之後他要拿回屬於自己的外套。

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