每次約會，我們都希望可以在對方心中留下最美好的印象。有時候，一個眼神、一個微笑已足以讓對方怦然心動。記下以下幾個由日本人氣女主播田中美奈實分享的約會小心機，下次約會就能派上用場。

田中美奈實與山里亮太、弘中綾香本節目《あざとくて何が悪いの？》分享約會小心機。（《あざとくて何が悪いの？》截圖）

被喻為日本「最美女主播」的田中美奈實知性而不失甜美，亮麗的外表下其實個性搞笑，連女生也會被她的真性情迷倒。近日她於日本節目《あざとくて何が悪いの？》（意譯：有點心機怎麼了嘛？）中，與喜劇演員山里亮太示範約會時如何透過自然的動作，吸引心儀對像的目光。

被喻為日本「最美女主播」的田中美奈實知性而不失甜美，亮麗的外表下其實個性搞笑。（IG＠minamitanaka_official）

按圖看讓對方心動的七大技巧：

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除了以上七點的約會技巧外，田中美奈實更親身示範了三個命中率極高的約會技巧，讓女生能輕易地在對方心中留下一個好印象。

偽素顏妝容

第一印象是決定整個約會的成敗關鍵，相比濃厚的妝感，通透自然的偽素顏妝容更適合初次約會。(IG@wongtsuiyu)

第一印象是決定整個約會的成敗關鍵，相比濃厚的妝感，通透自然的偽素顏妝容更適合初次約會。乾淨的底妝加上健康剔透的光澤感容易提升好感度，另外，粗黑的眼線會讓妝感變強，建議利用深啡色眼影代替眼線，使整體感覺更清新柔和，配合粉嫩的唇膏打造水潤光澤的自然唇妝，提升親和力。

直率女漢子風格

若女生能適當的表現出直率的一面，相信這種反差會讓不少男生覺得親切。(IG@wongtsuiyu)

大部分女生都喜歡以溫柔可愛的路線作為初次約會的形象，若女生能適當的表現出直率的一面，相信這種反差會讓不少男生覺得親切。初次約會表現尷尬拘謹也是自然不過，不過大部分男生其實比女生更害羞，所以若女方能表現大方爽直，便會讓對方有鬆一口氣的感覺。女生表現積極有趣，對方也會慢慢放鬆，願意與你討論一些更深入的話題。

用吸管嘟嘴喝飲料

少男生認同女生在約會上喝飲料時，不經意嘟起嘴唇的動作非常吸引。（IG＠heidibibe）

男生始終也是視覺動物，不少男生認同女生在約會上喝飲料時，不經意嘟起嘴唇的動作非常吸引。田中美奈實更表示使用這個技巧時，眼神的配合亦非常重要。她教導先拿起杯子，微微低著頭的同時眼晴卻要向上望，加上嘴唇微嘟起來，就能呈現出一種無辜又可愛的感覺。