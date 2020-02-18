明星足球員基斯坦奴·朗拿度（Cristiano Ronaldo）擁有高超的球技外，身型出眾的他更被傳媒譽為「全球最完美身形男人」，其為了可定期捐血而決不紋身，甚為慈善出心又出力。適逢近日C朗迎來人生35歲的生日，模特兒女友洛迪古斯（Georgina Rodriguez）更特意為他送上全球限量10輛的名車，讓這位「車迷」甜入心中，當場笑逐顏開。而Georgina Rodriguez在社交平台分享多張為C朗慶祝生日的照片時更說到：「謝謝大家美好的祝福、鮮花和愛，並謝謝我的丈夫給我最好的生活，我們的孩子，我愛他們。」其中，她用了西班牙文“marido”，一般是形容法定丈夫，故此話一出，令外界猜測到底這只是暱稱，或二人已秘密結婚？

Georgina Rodriguez早前為C朗慶祝35歲生日時，發文謝謝丈夫給她最好的生活，其中用了西班牙文“marido”，一般是指法定丈夫，令外界猜測二人或已結婚。（IG@Georginagio）

曾十次獲得「葡萄牙足球先生」的基斯坦奴·朗拿度（Cristiano Ronaldo）經常在足球比賽中大玩帽子戲法，精湛的球技讓人拍案叫絕，更成功讓他成為各足球會願意花費數億轉會費的「黃金價格球員」，他同時成為社交媒體Instagram 當最高收入者，平均每則貼文可以賺取約$140萬美元，身價其高讓他成為城中的黃金漢。

Georgina Rodrigue 與明星足球員基斯坦奴·朗拿度（Cristiano Ronaldo）的相處十分的融洽 (ig@cristiano)

基斯坦奴·朗拿度（Cristiano Ronaldo）被傳媒譽為「全球最完美身形男人」。(ig@cristiano) 可是，俗語也有說：「成功男人的背後，總有一個偉大女人。」身價不菲的他總遇上形形式式的女人，經歷一夜情後他意外獲得一位兒子，其後他更邀請代母為他生下一對龍鳳胎，但他身旁的位置卻一直懸空，直至2016年，他遇上時任Gucci店員的Georgina Rodriguez，她成功讓他成為有腳的小鳥，願意為他所愛的女人停駐腳步，兩人更在2017年誕下女兒Alana Martina，成為唯一一位和C朗生小孩的女友，更不時在網上放閃，甜蜜思愛，那為何平平無奇的她可以成功收服球場上的浪子呢？

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為C朗營造家庭溫暖 給他真正有家的感覺

基斯坦奴·朗拿度（Cristiano Ronaldo）與女友Georgina Rodriguez經常一家六口外出家庭樂 (ig@georginagio)

C朗童年波折重重​

現時十分風光的Cristiano Ronaldo，其實也差一點出生不了。他母親瑪莉亞多洛域斯（Maria Dolores）懷上他的時候，家庭經濟拮据嚴重，擔任廚師且清潔女工的母親萌生墮胎想法，可是當時醫生拒絕了此做法，最終順利讓他得以出生。他的父親是一位一名酗酒者，在2005年的時候更因慢性肝衰竭逝世，波折重重的經歷讓他的童年生活過得十分的艱難，與母親相依相伴。

Georgina Rodriguez與Cristiano Ronaldo經常在網上曬出兩人的甜蜜照 (ig@georginagio) C朗曾因前度不參與其母親的60歲大壽宴而分手 當時已有名氣的他沒有因為聲名大噪而忽略了母親，當時時任他女朋友的模特兒Irina Shayk因認為不用參與其母親的60歲大壽宴，於是他就和她分手了，雖然是「花花公子」的他卻擁有很重的家庭觀念。2016年他於Dolce & Gabbana派對上邂逅時職Gucci店員的Georgina Rodriguez並快速與對方展開戀情，也是被傳媒拍到的第17位女友，原先的工作更因而被辭退，後來便轉職模特兒。

二人相戀後，年紀輕輕的Georgina Rodriguez便幫忙照顧C朗的大兒子和一對龍鳳胎，讓他可以專心在足球比賽和訓練上，她下放更多的心力照顧他的孩子，也視他們如己出，不時也親身到球場支持C朗的球賽。最重要的是，她與孩子們相處十分的融洽快樂，讓他大感放心，所以說要讓一個男人死心塌地，你先需要安慰他心中那份的需要和缺失。從小就沒有感受多大家庭溫暖的C朗，卻從這位的女朋友身上感受得到。

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積極保持驕人身材 產後極速修身

C朗更經常帶同女友Georgina Rodriguez出席不同品牌的活動 (ig@cristiano)

模特兒女友Georgina Rodriguez擁有嬌人的身材 (ig@georginagio) 現年26歲的Georgina Rodriguez在2017年的時候，更為C朗誕下女兒Alana Martina，C朗更親自陪女友出入產房生女，可說是一個很愛對方的表現。當時Georgina還甜蜜地說：「我找到一生真愛了，我們互補不足，這是一段很美好的感情，有他在我身邊，我就覺得我擁有一切。」她也由一位平平無奇的Gucci女店員搖身一變為足球巨星的另一半，其實她前凸後翹火辣身材配上深邃魅力的樣貌也許亦是吸引對方的原因。

【按圖看】Georgina Rodriguez積極保持驕人身材，不愧為「全球最完美身形男人」背後的女人：

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在誕下女兒後的Georgina，不到一個月已經快速回復昔日的「S 形身材」，身為「全球最完美身形男人」的女人，自己的身材當然也不容忽視，平日她不時也會上傳自己健身的短片，美臀是她的亮眼標誌，也可以猜想她與C朗擁有共同的興趣，有助促進感情。

寵C朗如小孩

每個男人總是藏著一顆孩子心，出名是「車癡」的C朗愛車如命，也擁有很多輛的名車，不過當他35歲生日的時候，Georgina Rodriguez更送他價值超過 2 千萬以上的超限量夢幻名車，更精心策劃獻上神秘禮物，寵他如孩子般，讓他成為一個幸福的男人。

或許有時候，男人需要的很簡單，激烈的愛情火花一閃即去，唯有彼此之間的舒心的相處、關愛、了解和包容才是讓男人死心塌地的原因之一。

按下圖先更多Georgina Rodriguez與C朗的照片：

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資料來源：Metro，Dailymail