現任泰王風流成性的行為經常成為國際之間的花邊新聞，可是位於中國與印度之間的「幸福國度」—不丹王國卻上演著一齣至死不渝的現代版愛情童話故事。 被譽為「全球最英俊的國王」凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）為愛不惜打破不丹傳統以來的一夫多妻制度，只認有「冰雪美人」之稱的皇后吉增．佩瑪（Jetsun Pema）為一生「唯一」的皇后。去年皇后更懷有第二個愛情結晶品，並於今個春天即將臨盆，早前國王對外發布一家四口的幸福家庭照，寶寶在皇后腹中，國王已揚言：「這是最好的國慶日禮物。」甜蜜滿瀉。

被譽為「全球最英俊的國王」凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）與皇后吉增．佩瑪（Jetsun Pema）再次迎來愛情結晶品 (ig@theroyalfamilyofbhutannn)

不丹國王凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）與「平民皇后」吉增．佩瑪（Jetsun Pema）的童話愛情故事為世人所傳誦，更有網民說他們的戀愛童話似曾相識，是英國凱特（Kate Middleton）嫁給威廉王子（Prince William）的翻版故事。可是這段至死不渝的愛情卻有著不一樣的開始，儘管現實中的他不是騎著白馬的王子，兩人的相遇也沒有過份鋪張的劇情，但屬於他們相愛的故事，卻成為兩人專屬且「獨一無二」的童話故事。

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童年一次偶遇成就 一段至死不渝的現代版愛情童話故事

不丹國王凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）與「平民皇后」吉增．佩瑪（Jetsun Pema）生下兒子的時候，全國人民都十分的高興 (ig@queenjetsunpema)

早前，不丹王室在國慶日當天釋出一家四口的家庭合照，更是皇后Jetsun Pema首度正式曝光的懷孕照。可見相中的佩瑪皇后帶著濃情笑意望著3歲兒子吉格梅（Jigme Namgyel Wangchuck）和丈夫，並展現幸福甜笑，即便是再次懷孕卻完全不見浮腫的痕跡，加上甜美的長相，難怪有傳媒笑言她的美貌足以溶化喜馬拉雅山積雪，也怪不得不丹國王會拜倒在她的「石榴裙下」。

或許很多女生起初會渴望自己經歷的愛情最好是可歌可泣，最好有點像飛蛾撲向火光般，因為有多浪漫就有多的壯烈。不過，在千百種不同樣式的愛中，以「一見鍾情」的方式相愛或許是最為撼動人心。

一個偶然的機會成就不丹國王凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）與「平民皇后」吉增．佩瑪（Jetsun Pema）的愛情故事 (ig@ queenjetsunpema) 兩人第一次見面也是一個偶然，當時只有17歲的旺楚克在青草田野上遇見正在野餐聚會的Jetsun Pema，當時只有 7歲的佩瑪對他說：「不如你帶我走吧！我想跟著你。」當時他認為對方可愛得很，於是便回話說：「特別的你也吸引著我，如果你長大後，若我們可以如命中注定般再相遇的話，到時我未婚你又沒有嫁人的話，你做我的妻子，我做你的丈夫吧！」童言總是無忌，但童言總是說得那麼的真切，兩人愛情的約定深深烙印在彼此的心中。

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鐵一般的愛情承諾

不丹國王凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）與「平民皇后」吉增．佩瑪（Jetsun Pema）的童話愛情故事為世人所傳誦(ig@queenjetsunpema)

童年時，佩瑪滿心期待會嫁給一見鍾情的大哥哥，在10歲的時候才知道自己口中的大哥哥就是國家的王子。不過，身為平民的她並沒有因而放棄，而是努力的去增值自己，以自己的能力考入印度當地最好的學校，更前往英國就讀大學。除了在讀書中獲得良好的成績外，她也精通攝影、繪畫和籃球運動等，與同樣獲得美國波士頓大學和英國牛津大學兩所著名學府學位的王子十分的登對，王子更在26歲成為一國之君，成為世界上最年輕的國王。

輾轉多年，命運終於讓他們再相遇，當時的大哥哥已經成為不丹的國王，可是他卻沒有忘記童年時立過的承諾，在2011年時，更對外宣布自己要迎娶早已許下婚諾的佩瑪。

「過多年後，我們真的再次遇上，大家都沒有男女朋友，我再次問她，你對我的感覺還一樣嗎？結果發覺原來一切都沒有改變。」 不丹國王凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）

「我不知道對於我的人民來說，她是怎樣的人，但對於我來說，她內心熱情而善良，也是我今生的唯一。」 不丹國王凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）

凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）年少時對王后一見鍾情，更在14年後兌現愛的承諾(ig@queenjetsunpema) 兩人也同樣地接受西方的教育，擁有共同的價值觀，更明白到一生的婚姻中，也只可以容納一個人，而那個人就是自己的唯一。於是，旺楚克不像自己的父親般，擁有四個的妻子，更答應對方一生只寵愛她一個，一生只愛她一位的「皇后」。

如今兩人結婚多年，不丹國王也對皇后呵護備至，皇后於2016年誕下小王子吉格梅（Jigme Namgyel Wangchuck）的時候，分娩在即也是女人最需要男人疼愛的時候，旺楚克緊張地陪伴在她的身旁，讓人看見一份單純的愛其實不需要很多外在物質，陪伴就是表達愛的最直接方式，如今兩人再次迎來第2位的孩子，孩子能在父母恩愛中成長，相信未來一家四口也會幸福快樂，演活一套活生生的現代童話故事。