泰國愛情連續劇的狗血劇情紛紛令劇迷詫異驚奇，但原來日本當地正正發生一段好比泰國劇更加狗血的現實劇情故事。29歲的「拜金女模」加藤紗里去年9月高調宣佈閃嫁經營地產生意的老闆，可結婚不足四個月便宣告閃電離婚，更自豪自己僅三個月內花掉對方逾1億日圓（約710萬港元），見對方面陷入財困問題便毅然決定離婚。 近日有傳她以懷孕之名，向前夫追討索大筆贍養費，更強調自己去年11月結婚時已經懷孕，事情峰迴路轉令故事更添狗血情節。

現年29歲的加藤紗里擁有嬌人的身材，可是網民批：「已經整型到臉都壞掉了」 (ig@katosari)

現年29歲的加藤紗里的名字近日常常出現在日媒的娛樂版面上，堪稱是日本模特兒界的「話題女星」。當24歲的她還是一個寂寂無名的模特兒時，更被傳介入日本諧星狩野英孝與女星川本真琴的戀情當中。不過，當時的加藤紗里卻向傳媒表示：「我才是正牌女友！」，她更在Twitter上引發罵戰，隔空指責對方的不是。

加藤紗里的名字近日常常出現在日媒的娛樂版面上 (ig@katosari) 在三角戀關係更添樸素迷離的同時，男方卻指出，他們的戀情只僅僅維持了11天就結束，言下之意是指責女方拿戀情炒作新聞，以「正牌女友」之稱增加自己的知名度，令眾多圍繞她的話題和新聞都是關於醜聞，更成為日網民票選《顧人怨藝人》排行榜的冠軍。

接下圖看更多加藤紗里的照片：

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三個月內豪花丈夫1億日圓 厭倦對方無錢火速離婚？

29歲的加藤紗里離婚不足數月，已被傳出有新歡了 (ig@katosari)

29歲的加藤紗里擁有嬌人的火辣身材，在個人的社交網路也毫不保留地向網民派發福利，大曬性感的身軀。去年9月的時候，她忽然在網上自爆自己與經營地產生意的老闆相戀三個月後，已情定終生後繼而結婚。相信作為經營地產生意的丈夫也應有為數不少的家產，但她在自己YouTube頻道上公開自己在三個月豪花對方逾1億日圓（約710萬港元），更指出自己在拍拖初時也是這樣，可對方結婚後卻處處要求自己改掉婚前的揮霍習慣，更訓誡自己好好作一個人妻便可以，揮霍無度的習慣更令丈夫陷入前所未見的財困問題。

「這根本就是一場婚姻詐騙案。」 加藤紗里

「我只對有錢人有興趣，若果沒有錢就只有離婚好了」 加藤紗里

加藤紗里經常在網上曬出自己購買名牌的照片 (ig@katosari) 加藤紗里見對方的金錢早已被自己「榨乾無盡」，見對方再不能支持自己過著購買名牌的生活，於是決定與對方離婚，尋找另一個可讓自己依舊過著揮霍生活的另一半。當愛情是建構在金錢的地基上時，那這份愛情究竟是不是真實的愛情？當愛情中的金錢與愛的關係漸漸失衡時，只會讓自己的愛情變得沒有營養。也許在許多愛情的互動中，男性認為愛對方或只要願意花錢就可以綁住女性的心，但卻不知道到頭來受傷害的人只是自己而已。

離婚又如何？為了過著揮霍生活向前夫追討索大筆贍養費

離婚又如何，加藤紗里的生活過得還是十分的精彩 (ig@katosari)

當你以為加藤紗里的狗血愛情故事會以離婚作為一個結束，可是離婚不到數月，她卻在YouTube頻道上承認自己懷孕，更說孩子是結婚的時間懷上的，自己也不介意作一個親子鑑證測試。她更表明自己無意與前夫復合，不介意做一個單親的媽媽撫養孩子成人，只是向對方索取養育孩子的費用和追討500萬日圓（約35.5萬港元）的借貸金錢。

不過，目前懷有5個月身孕的她卻沒有戒口之外，更在電話訪問中表示自己已覓得新對象，而一向有「拜金女星」之稱的她揚言男方是沒有金錢，就不用花心思追求她了，更訂出追求自己的指標，是對方至少每月給她1,000萬日圓（約71萬港元）使費，真是驚嚇一眾網民，也有理由相信她肚中的孩子也是她為了向前夫追討索大筆贍養費才甘願生下來的。

不少的網民也說加藤紗里已經整型到臉都壞掉了(ig@katosari) 不少網民也表示：「這種女人是日本的恥辱」、「已經整型到臉都壞掉了」、「跟這種女人結婚根本不可能幸福」和「她前夫怎麼會讓她花1億？根本1元都不值」等。不過，她的故事也教會世人愛情中最忌諱的就是金錢贈與的關係，隨時令自己得不償失。

接下圖看加藤紗里過往的婚照：

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資料來源：asagei，rocketnews24，itmedia