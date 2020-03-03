有「台版周永恒」之稱的藝人謝和弦早前在網上發布說：「吸食大麻可殺死新冠肺炎的病毒。」引起社會一遍的嘩然後，更被依法送官審治。 可是一波未平一波又起，不理是非纏身的他近日更宣布向被網民封為「宇宙最強第三者」的莉婭（Liya）求婚成功，當他還未與妻子戴怡軒（Keanna）離婚成功的同時，已急不及待以洗版式發布兩人的「婚紗照」，毫無顧忌地跟第三者公然放閃。

謝和弦不理混血妻戴怡軒（Keanna）入稟告「侵害配偶權」，日前網上放出與「宇宙最強第三者」莉婭（Liya）的婚照 (ig@chord0415)

台灣創作歌手謝和弦（阿扣）憑著歌曲《謝謝妳愛我》和《愛不需要裝乖》等在中港台獲得大量的人氣，歌曲的MV更因而獲得很高的點擊率。可是，早前他的人氣再創高峰是皆因他上年12月時，被結婚3年的混血兒妻子戴怡軒（Keanna）舉報涉吸食大麻而被捕一事外，更嚴厲指摘妻子的不是，更說他一早已沒有愛，更繼而公開與台灣網紅莉婭（Liya）的出軌戀情，令二度懷孕的妻子再經歷流產之痛，他卻與新歡第三者繼續風流快活，被網民冠以「世紀渣男」和「台版周永恒」之名，可是他卻處之泰然，不屑一顧，更誓與妻子離婚。

接下圖看更多「宇宙最強第三者」莉婭（Liya）的照片：

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「宇宙最強第三者」介入婚姻 男人輕易說愛？

台灣創作歌手謝和弦（阿扣）與戴怡軒（Keanna）曾經十分的恩愛 (ig@keanna_taiyh)

雖然謝和弦（阿扣）仍然未與妻子戴怡軒（Keanna）辦完離婚手續，可是已高調表示已跟女友莉婭（Liya）求婚成功，更以洗版式發布兩人的「婚紗照」，他更為了莉婭（Liya）特意用特急文件向法院訴請與妻子的離婚，更對外發表一番對女友的情深說話：「她值得，為了愛我受這麼多攻擊。」、「就算全世界與我們為敵，我還是會拚命保護妳。」、「和我簽下神聖的契約吧！」和「欺負我老婆的垃圾渣，拜託魔神仔處理一下。」（結婚證書）。字裡行間看見謝和弦對莉婭（Liya）的濃情愛意，更多次為女方和網民發起罵戰。

謝和弦和妻子戴怡軒（Keanna）更曾同創立個人時裝服飾品牌「RCKT」(ig@keanna_taiyh) 可是，謝和弦對莉婭（Liya）的愛意卻形成一把利器，把曾與他走過7年情的妻子戴怡軒（Keanna）傷得體無完膚，更把她的心割得破碎不堪。曾經的謝和弦對戴怡軒（Keanna）也是捧上手心去用力愛，更為她作了一首定情歌曲《謝謝妳愛我 》，歌詞也是對他情意濃濃的最直接告白和感激，例如：「要不是你在我身旁；我不知道那些日子該怎麼堅強」和「你就是我將來要娶的老婆／謝太太」等，兩人更同創立個人時裝服飾品牌「RCKT」和他更在小腿刺上妻子的人像表示愛意等。以上的愛，卻在謝和弦遇上和愛上第三者莉婭（Liya）的時候，消失殆盡，不留半點的痕跡給你留戀。

【按下圖】為何謝和弦對戴怡軒（Keanna）的愛會轉為恨？

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曾經有多愛又如何？

謝和弦更寫了一首名為《給前妻的歌》大罵戴怡軒（Keanna）(ig@keanna_taiyh)

說穿了，或許一開始謝和弦就是沒有那麼的愛和喜歡他的妻子，戴怡軒（Keanna）很愛孩子，更為此做了試管嬰兒，懷上了卻錯過了。因為愛，所以再一次懷上孩子，卻又因為愛的原由，又錯過了。戴怡軒（Keanna）因他與第三者多次公開牽手、親吻，甚至同居的新聞，導致情緒不穩，而流產。張愛玲說過：「時間可以暸解愛情；可以證明愛情；也可以推翻愛情。」

戴怡軒（Keanna）在IG表示，謝和弦與第三者多次公開牽手、親吻，甚至同居的新聞，導致她情緒不穩而流產。（Keanna_taiyh@IG）

世界上的愛情總是千瘡百孔，時間讓她看清楚其實那個男人並沒有想像中的那麼愛自己，也或許對方一早愛的只是自己，因為真正愛你的男人，是不會輕易做出一生一世的承諾，承諾那麼容易給時間推翻，那只是當初的愛情不夠堅固或是深愛好了。不難明白，愛情就是失去和尋找的過程，因為迷失自己，所以尋回自己，也因為曾經荒唐，才有今日的成長，就讓被傷的一方，學會找回自己。