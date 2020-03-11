鄭伊健、蒙嘉慧（Yoyo）早前被拍到在日本福岡踩單車，據聞兩人早在福岡置業，放假就會到當地住一段時間，變相「移民」日本。 近年流行「佛系」二字，不糾纏、不刻意、不主動，既來之則安之，對待生活是如此，愛情也是如此。蒙嘉慧就是標準的「佛系伴侶」，她與鄭伊健從拍拖到結婚，一起了14年，逃過了鄭伊健前任的「7年必散」的魔咒，大概就是憑着她的「佛系」魅力。

不同如其他圈中夫婦，兩人甚少在社交平台上「放閃」，也沒有結伴參加內地各種真人騷，結婚之後，蒙嘉慧逐漸減少幕前工作。然而，不時還是會有媒體、觀眾捕捉到他們拍拖的身影，最近兩人被拍到在日本福岡踩單車，據聞兩人早在福岡置業，放假就會到當地住一段時間，變相「移民」日本。即使鄭伊健結婚多年，但他那些年的驚天動地愛戀仍不時被提起，與邵美琪、梁詠琪先後拍拖7年，但與兩位前度都無法打破「7年魔咒」，無緣分開。

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52歲的鄭伊健已屆中年，卻依然是名「大細路」，愛玩之心從未改變，幸而，他遇上同樣有顆童心的蒙嘉慧，除了一齊「玩」之外，也學會互相照顧，不放閃、不炫耀，愛得卻比很多人更真切。到底Yoyo如何「收服」這名長不大的小孩？

玩得比他更癲

回顧鄭伊健過去的訪問，言語間總會談及打機，除了表達對打機的熱愛，也不時委屈直言身邊人對他的抱怨，「呢個年紀仲掛住打機？」、「又打機，畀心機做嘢啦。」等等。面對身旁人責難，他始終不覺打機有何不妥。他碰上蒙嘉慧，可說是天作之合，非但沒有罵他玩物喪志，甚至比他玩得更瘋。手機遊戲《Pokemon Go》風靡一時，那段時間海旁、公園都站滿了「捉精靈」的人群，Yoyo和伊健也被拍到一起外出「捉精靈」。而伊健在貪玩方面也終於遇到對手，他不止一次直言Yoyo比自己更貪玩，滑雪、潛水、行山，「上山下海」地玩，伊健一次受訪開玩笑地說自己籌備演唱會時，Yoyo精神上支持，但肉體上已經外出玩了。

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互留空間

這個年代，連相愛也要有憑證，訊息要秒回，無時無刻要黏着對方，才會「像」在拍拖。然而，「Chur」過頭了反而令對方覺得厭煩。Yoyo就很懂得為關係留有空間。伊健受訪時提及兩夫妻的相處之道就是「大家有不同玩意，打機都是各有各打」，兩個人在一起後，我們會希望對方陪伴自己做喜歡的事，為了營造「在一起」的感覺，卻勉強了對方做不感興趣的事。「各有各玩」聽起來很疏離，但要長久走下去，總要懂得為對方留點空間。有時候，兩個人待在一起，各做各的事，其實也是種甜蜜。

鄭伊健出了名愛打機。（鄭伊健微博）

童年悲慘經歷成就獨立：互相照顧

當面對童心未泯的另一半，我們總會不自覺充當了「大姐姐」的角色，久而久之，你希望對方可以「長大」，你覺得心累了，不想永遠當照顧者角色，無奈習慣了，卻不易改變。伊健予人長不大的感覺，總被認為是被照顧的一方，然而兩人多次受訪也表示彼此之間是互相照顧，愛玩不等於沒有「膊頭」。

Yoyo的堅強獨立相信與她的身世有關，自小父母離異，跟着母親與繼父生活，她曾經坦言小時候常常被母親毒打，童年過得並不快樂。後來媽媽再離婚，她與同母異父的妹妹因此分離，妹妹被生父接走，到了新家庭後又常常被繼母毒打，因而跳樓自殺，更讓她蒙上陰影。她錯誤習慣了事事靠自己，有過不婚的念頭。

兩人互相照顧。（蒙嘉慧微博）

適時依賴，讓對方肩負起責任

機緣巧合遇上鄭伊健，可算是有生以來最可靠的膊頭，她雖然沒有刻意催婚，但Yoyo的媽媽和外婆去世後，伊健決定與Yoyo結婚，她曾接受訪問時提及自己的親人不多，也令伊健覺得要快點成為親人去照顧她。旁人總說鄭伊健孩子氣，唯獨蒙嘉慧說「其實我早已知道他可以託付，他真的很穩重」，照顧另一半之餘，不忘讓另一半覺得有被需要、被依賴的感覺，相守相依，才能走完一生。