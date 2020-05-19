早前吳尊被網民評擊瞞婚出道，惹來人設崩壞問題。但近日，吳尊攜同妻子林麗瑩出席婚禮真人秀節目《婚前21天》導致人氣急升，加上鏡頭前後一致的魔性「寵妻寵家」行為，配上吳尊與妻子甜蜜互動，再度讓吳尊贏得「絕世好男人」的稱號。 吳尊更通過節目《婚前21天》，完成與妻子林麗瑩拍攝婚照的承諾，彌補妻子對家庭照顧的付出，而且婚紗照經節目釋出後，大量網民也被兩人甜蜜的眼神給感動。

婚禮真人秀節目《婚前21天》早前為吳尊與其妻子林麗瑩補拍婚紗照，吳尊更在微博甜蜜告白：「願意被你（妻子林麗瑩）綁一輩子。」(微博@吳尊)

做一個負心人容易，當好男人卻非常困難，但吳尊做到了。一向低調處理感情事的吳尊，為彌補結婚多年仍沒有為自己背後「最偉大的女人」籌備婚禮的人生遺憾，於是說服妻子林麗瑩參與婚禮真人秀節目《婚前21天》，將自己背後的家庭或是婚姻生活透視在幕前，以行動證明他一生只愛她一人，永不更變。

雖然早前網民指責吳尊瞞婚出道惹來不少負評。不過，吳尊在節目中以體貼顧家的行動，打動曾經被他欺騙的粉絲，讓粉絲再一次被吳尊圈粉，也讓粉絲感受到他們由陪伴彼此走過青蔥歲月到擁有非常懂事的孩子的感情，到體驗到吳尊與妻子林麗瑩之間相濡以沫的深情和幸福感。

【按下圖看更多】吳尊與妻子林麗瑩所補拍的婚紗照

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吳尊與妻子林麗瑩相濡以沫的愛情故事

吳尊攜同首次在螢幕露面的妻子林麗瑩，出現在內地婚禮真人秀節目《婚前21天》(WEIBO@吳尊)

現年40歲的吳尊選擇在2011年宣布退出台灣組合飛輪海，目的是為了抽出更多時間照顧孩子和關心深愛的太太，不想讓自己一生所愛的人獨自背負照顧孩子的擔子。兩年後，他更選擇公開已婚的消息，說罷也是給妻子林麗瑩一個承諾，一份安全感，一份全心全意的愛。

吳尊的妻子首次公開露面在幕前，不少網民也大讚她十分有氣質 (WEIBO@《婚前21天》) 在吳尊的眼中，唯有盡力去愛才不會遺憾，於是他用盡愛去感動林麗瑩答應補辦婚禮，更攜手出現真人秀節目《婚前21天》，在21天內為妻子籌備一個畢生難忘的婚姻，而節目剛剛播出不久，「初戀夫婦」在節目中的甜蜜互動便述說著彼此經歷一點一滴，鏡頭下的幸福感表露無違，真是羨煞旁人。

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節目自爆早在出道前已成婚掀小風波 但仍無阻甜蜜舉動圈粉

吳尊在網上公開自己與妻子林麗瑩剛剛相戀時的合照，多年過後，兩人的樣貌也沒有多大的轉變 (WEIBO@《婚前21天》)

吳尊與妻子林麗瑩在節目中被問到兩人的結婚紀念日時，他用堅定不移的口吻說：「是12月2日！」相反妻子卻說是5日。隨後節目展示兩人的結婚證書，結果竟然是由吳尊勝出。一個男人牢牢記着結婚日子，相信是每個女生都會欣賞的事情，但對於結婚年份，吳尊似乎沒那麼好記性，因為他曾公開結婚年份是2009年，現在則自爆是2004年，網民指責吳尊以已婚的身份出道是欺騙粉絲的行為，吳尊事後拍了道歉影片，稱自己忘記了，希望大家原諒。有的網民仍不滿，更說要封殺他，但亦有的網民被吳尊在節目中對妻子展現無限濃濃愛意，和兩人甜蜜的舉動所感動，平息怒火外，同時吸引更多的粉絲。

【按圖看】網民在微博留言對吳尊自爆2004年出道前已婚，而並非2009年的反應兩極：

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內地婚禮真人秀節目《婚前21天》以「初戀夫婦」形容吳尊與其妻子林麗瑩 (《婚前21天》截圖) 吳尊以蘭花示愛：一生只愛一個人 或許每個婚禮的佈置總需要有花的襯托才顯得更浪漫，吳尊刻意在節目中帶妻子林麗瑩去購置蘭花，更詢問對方為什麼要買蘭花，更趁機說出蘭花的花語是指忠貞不渝的愛情，同時向妻子甜蜜告白一生只愛她一個人，決不改變。頓時，整個鏡頭好像被甜心包圍似的，妻子更靦腆回應他：「那要多買一點了！」。難怪妻子林麗瑩一直願意默默在吳尊身後多年，從不變更。就如張愛玉都說的：「因為忠貞不渝的愛情，才是真正的愛情。」

按下圖看吳尊與妻子林麗瑩在節目《婚前21天》的甜蜜互動和照片：

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愛你愛到心坎裡 想給「偉大的太太」一個婚姻

妻子林麗瑩剛介紹吳尊為「最好的老公」和「最偉大的爸爸」(《婚前21天》截圖)

吳尊在節目中介紹從未在螢幕中露面的太太為「偉大的太太」和「我背後的女人」，而妻子林麗瑩剛介紹他為「最好的老公」和「最偉大的爸爸」，從字面上看來兩人對彼此都有一種難以言語的愛情故事在當中。當時還是組合飛輪海成員的吳尊擔心已婚的身份會影響自己的前途，妻子甘願放棄任何的名份，做他背後永遠支持他的女人，一個照顧子女的好媽媽，同時也讓吳尊更愛更愛這位的妻子，因為或許沒有她的支持她不會走到現時那麼的遠。

「我們一起完成太多的事了。唯一的小小遺憾，就是沒有一個婚禮，我也一直努力想彌補這個遺憾、這個夢想，她去年尾終於答應了。現在有機會好好的記錄下來，還跟大家分享。」 吳尊

吳尊在節目中畫上一本屬於他與妻子的繪本故事 (《婚前21天》截圖) 一個女人的鋒芒不需要太過畢露且太過張揚，在妻子林麗瑩的眼中只知道或感受到他是很愛自己便可以。但吳尊卻認為結婚是需要一個婚禮，如沒有是一個遺憾。簡簡單單兩家人吃一頓飯對她來說已經是幸福非常，於是，吳尊在節目中為了說服對方答應補辦婚禮，自己構思了一個「騎士與公主」的相戀故事，故事的藍本正正是他們在現實中的戀愛故事。

騎士是他，公主便是妻子林麗瑩，他用心在本子上繪畫出兩人的故事，沒有公主的騎士，失去了戰鬥的動力，天天為了可見公主而哭泣，最後公主為了支持騎士，而選擇獨身去找騎士，留在他的身邊。故事相當感人，感動一眾的粉絲外，更感動妻子，吳尊更在繪本上寫上還沒有完結的字句，目的是說明兩人還要走的路很多，更感恩這美滿的旅程有妻子的陪伴。妻子林麗瑩便甜絲絲的回應說：「我們一起來繼續畫下去。」畫面動人非常，也讓一眾的粉絲陷入兩人的幸福愛情當中。

按下圖看吳尊與妻子林麗瑩在節目《婚前21天》的甜蜜對話：

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資料來源：《婚前21天》