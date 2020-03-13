台灣女星郭書瑤與小五歲男星王以綸因早前被媒體拍下當眾親吻的照片而大方認愛，不過戀情僅維持了一年多。要經營姐弟戀並不容易，想與對方修成正果，便先要了解那些動搖戀情的危機。

郭書瑤與王以綸因拍攝台劇《稍息立正我愛你》 而結緣（《稍息立正我愛你》劇照）

郭書瑤與王以綸當初愛得高調，交往初期被人拍下於街頭熱吻，繼而又被捕捉到同遊韓國的甜蜜一刻。正當外界正為這對姐弟戀送上祝福之際，卻傳來了兩人分手的消息，短暫的感情只維持了一年多。

關於兩人分手的原因，根據台灣媒體引述郭書瑤的朋友指，她的個性保守，而且自我保護意識很強，所以不會為了配合男方而放棄自己的想法。在熱戀期時，兩人還會為對方的性格而彼此磨合，不過交往了一段時間後，隨著郭書瑤拒絕男方的次數增加，王以綸漸對此不滿，因而為關係破裂埋下伏線。

要經營一段關係已非易事，維持女大男小的姐弟戀更是難上加難。遇上年下男，起初一定是快樂的，因為他總會把你逗得開懷大笑。不過隨著相處的時間愈長，便愈發現這些快樂來得快，去得更快。接近三十歲的女生，還適合二十多歲的戀愛模式嗎？

相對那個比女生小的另一半，此時可能對未來仍無想法，更未有作出承諾的心理準備。（《稍息立正我愛你》 劇照）

他可能還未有作出承諾的準備

普遍女生都會比同齡的男生成熟，姐弟戀的兩人雖然於同一點上相遇，卻未必可以從頭到尾於同一條線上並行。當兩人的步伐與方向不一致，便會愈走愈遠。愈接近30歲，腦海中便漸漸譜出關於未來生活的模樣，未必一定是結婚或是組織家庭，但就是可以更明確地講出「我想要過怎樣的生活」。

但相對那個比你小的另一半，此時可能對未來仍無想法，更未有作出承諾的心理準備。你可能需要透過溝通來引導對方思考這些他並未有概念的話題，過程可能會對他壓力，影響彼此的關係。在與年下男談未來之前，你先要確定自己是否擁有足夠的耐性與心力應付。

我們容易把個人想像投射到對方身上，卻忽略了大家正經歷著不同人生階段的事實，你的付出未必可獲得期望的回報。（《稍息立正我愛你》 劇照）

付出與回報未必成正比

很多姐弟戀失敗收場的原因是女生很容易由女朋友的角色變成了「媽媽」，自以為自己的生活歷練較多而為對方制定人生規劃。年長女生大多獨立自主，容易於爭執時直接地指出對方的不是，並責怪他就如大男孩般不懂事，令矛盾日深。我們容易把個人想像投射到對方身上，卻忽略了大家正經歷著不同人生階段的事實，你的付出未必可獲得期望的回報，而對方卻可能對你造成依賴，變得更不事生產。想擁有一段美滿的戀情，最重要是找到關係的平衡點。年齡只是個數字，感情說到底還是由愛支撐。

【按圖看】郭書瑤出道多年，從性感模特兒發展成實力派演員，成績備受認可：