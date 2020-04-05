身體很誠實？5大肢體語言判斷戀情危機　雙腳站姿早透露感情變淡

一段戀情的開始，或許會因一個眼神而讓雙方產生觸電感覺，不過往往於過後的相處才是決定兩個人能否走下去的關鍵；但原來，愛與不愛也能從對方的眼神與肢體語言分辨得到？

透過眼神交流下，可更容易綻放出好感與愛情的感覺。（《聽說》劇照）

眼神交流在每段關係中都包辦了一個十分重要的角色，更有說兩個互不相識的人走左一起，言語之間的互動遠遠比不上一個能夠產生情愫的眼神。英國亞伯丁大學(University of Aberdeen)心理學家Ben Jones曾與他的團隊進行過一個實驗調查，希望了解兩個陌生人只有透過眼神交流下，能否增加吸引力，甚至綻放出愛情的感覺。

想要知道一個人還愛不愛你，絕對可從日常生活舉止當中發掘出來。（《彩虹的重力》劇照）

Ben Jones與團隊找來72位學生，將他們二人一組（組員在現實生活中並沒任何交集），並將36組的學生安排於一間密閉房間內專心凝視對方2分鐘；結果發現經過2分鐘話對望時間，大家對彼此的好感度大為提升，亦有觸發心動的感覺，證實長時間的眼神交流最能增加其吸引力，激發內心的感覺。

眼神可生出情愫，仍能出賣心中想法。不過，當擠身於愛情當中，便容易受身邊的粉紅泡泡所蒙蔽，就連對方對你的情感已減淡了仍懵然不知。多位肢體語言專家則提出了5個有關「他／她已不愛你」的眼神與肢體語言，故想要知道一個人還愛不愛你，絕對可從日常生活舉止當中發掘出來。

眼神交流不足

如果對方減少愛的凝視，那就代表關係出現問題。（《三流之路》劇照）

上述實驗證實眼神交流可夠互相發放好感；而肢體語言專家Trci Brown則表示，親密程度較高的愛侶必然會有一定的眼神交流，這是基於人們愛觀看與欣賞自己喜歡的事物，如果對方減少愛的凝視，那就代表關係出現問題，令人擔憂。

經常背對背

經常背對背，也是一個不親密的表現。（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

關係越緊密的情侶所作的行為傾向越親密，肢體語言專家Lisa Mitchell更指出，他們的肢體語言甚至會到達同步的狀態，亦沒意識將自己的身體靠近對方；相反，如果關係正處於困境當中的情侶，其坐姿、站立時的肢體語言則往往會不期然把距離拉開，例如是背對背，變得不親密。

更多他／她已不愛你的肢體語言＝＝＝＞

+ 2

（資料來源：Scientific American, 《赫芬頓郵報》）