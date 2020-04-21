在舞台，藝人總希望能成為鎂光燈下的主角，社交平台，又是不少女藝人爭艷鬥麗的戰場，每一張看似簡單的照片背後，都可能經過精挑細選。37歲李佳芯（Ali）的Instagram可算是一股清泉，抹去鏡頭前的濃妝艷抹，呈現最真實的日常，即使已與陳炳銓（Danny）拍拖6年，名花有主的她仍是不少男生心中的「理想女友」。

最近，Ali被拍到與Danny於西貢齊齊食茶記，不少傳媒都用「捱」字形容。然而，入行12年，無論是拿視后的事業巔峰期，還是現在事業安靜期，Ali都依然故我，堅持簡單貼地的生活方式。難怪Ali連月來被指已被TVB雪藏，原本應該由她主演的《踩過界2》換角， 《BB來了2》改變班底成《BB大晒》，女主角由岑麗香演出；收入大減，但人氣不跌反升，有「連登仔」甚至開玩笑說要輪住養她。甜美凍齡外貌以外，到底Ali的「GFable」如何煉成？

李佳芯外表是女神，同時也是不少人心中的理想女友。（IG@aliaime）

１.慳家「白粥」女友 平淡卻令人舒服

娛樂圈從來都是個五光十色的世界，成名過後，選擇奢華過活的明星不少，8年前加入大台，2年前獲得視后，因為形象好獲得不少廣告商青睞，Ali在TVB的事業發展比起很多小花順遂。見識過絢爛，她不改一向簡單的生活方式。每次被媒體拍到與男友Danny出沒的地方，從不是名店、豪宅，而是行山、放狗、做義工、食茶記。除了拍攝廣告、出席活動穿上名牌華服，Ali私底下的打扮穿搭十分樸素，可見她的慳家性格。Ali與Danny都是圈中人，在戲劇中感受過轟烈愛情，現實中卻只想愛得純粹，數年前，Danny接受媒體訪問時曾形容Ali為「白粥」，感情生活雖平淡卻舒服，也成為最了解彼此的人。

Ali的Instagram上沒有與Danny的合照，最近上傳Danny愛狗豆豉的照片，也算是另類放閃。（IG@aliaime）

Ali與Danny低調戀愛，感情卻十分穩定，常常「隔空」放閃：

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２.男友不獲ViuTv續約 從不給予壓力、不催婚兩個人拍拖久了，自然而然就會被身邊親友「催婚」，而作為幕前的兩人，每每接受訪問時，總會被問到「幾時結婚」。而Ali縱然早已到了大部份眼中的適婚年齡，卻從沒給予Danny壓力。她的事業路走得不錯，反之，Danny雖然才華洋溢，曾經做過演員、監製、主持，卻始終因為外貌「懷才不遇」，最近不獲ViuTv續約。Ali深明男友正在事業上拼搏，雖然步伐不及自己快，但對方依然很努力。因此她從來不會在男友面前提起結婚生子，只希望對方可以在無壓力的情況下，安心追求夢想。

點擊看Ali如何成為「貼地」女神：

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3. 對男友絕對信任

隨住年紀漸長，歲月痕跡浮現，大部份女性也會對感情滋生不安感，心想對方會否變心愛上年輕貌美的女生、會否逐漸嫌棄自己的外貌，幻想得太多，將莫須有的罪名強加在伴侶身上，無限放大這種不安更隨時會侵蝕兩人的關係。Ali不但不逼婚，更對男友有絕對信任。身在娛樂圈，緋聞流言少不免，偶爾出現Danny的緋聞報導，Ali只是置之不理，反而男方更介意，她在受訪時提及男友怕報導會傷害了她，「他知道我在外工作辛苦，害怕這樣的報導會破壞我們之間的感情。」這時候，她反過來安慰對方，足見她對男友有百分百信心。

雖然兩人常常被形容為美女與野獸，但Ali毫不在意，常常說男友才華洋溢。（IG@dannycha_n）

當然戀愛從來都講求配合，女友也不只一個模樣，但要是你在渴求對方為你改變，說不定李佳芯能給你一點啟發。