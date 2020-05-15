《你曾與多少渣男互道晚安》書名都十分露骨，而且每每以「你」開首，明明素未謀面，卻有種「搭訕」的意味。《你曾與多少渣男互道晚安》是一本故事集，文字直白，當中卻說到，初遇「渣男」，是別人不對；再遇「渣男」，是你沒有長大。

主題是「渣男」，但真正著墨的，並非那些男生有多「渣」，而是女生如何在一段相遇別離中成長。愛上的他是不是「渣男」，並非全然的聽天由命，投機取巧，而是女生有責任，在一段又一段的關係中，培養一種能力。（Yuri Efremov/unsplash）

專欄作家風煢子的《你曾與多少渣男互道晚安》是一本故事集，以最直白的文字，分享一個又一個的故事，主題是「渣男」，但真正著墨的，並非那些男生有多「渣」，而是女生如何在一段相遇別離中成長。愛上的他是不是「渣男」，並非全然的聽天由命，投機取巧，而是女生有責任，在一段又一段的關係中，培養一種能力—挑選一個值得託付的男生，同時又讓自己成為一個值得的人。

他不一定是「渣男」，只是對你不好。（《今生是第一次》劇照）

有一種「渣男」叫「沒跟你睡過」？

《你曾與多少渣男互道晚安》中結集許許多多的故事，劇情非常「貼地」，也似我們日常遇到那些俗不堪言的煩惱。

說別人「渣男」，其是空泛又自大的說法，一個人如何十惡不赦成為「人渣」？感情與人做的事都是流動的，他不一定是「渣男」，只是對你不好，百般傷害。《你曾與多少渣男互道晚安》就似列出許許多多個「渣男」之所以為「渣男」的場景，讓讀者以旁觀者的角度，認清有否似曾相識。

當中一個故事十分有趣－「有一種渣叫沒跟你睡過」，推翻我們常常以為性愛是籌碼，免不了女生總是「蝕底」的想法，因為即使他是如此風度翩翩，也不等於他沒有利用你，刻意讓你錯寄感情。

故事中，男生到外地工作，對那位在當地認識的女生十分好，在工作上也十分照顧他。二人相處有如情人，卻甚少身體接觸，有一次女生靠近，而男生也十分有風度地說，還未在一起，不想越軌，女生只覺甜在心頭，因為男生沒佔她便宜。後來，男生回到自己工作的地方，也漸漸失去聯絡，不久以後，女生看到男生跟女友的合照。

女生對質：「你讓我誤以為我們在談戀愛，利用我家幫你！」男生答：「有不上床的談戀愛嗎？」女生待男生求饒，可是他沒有，朋友勸她說：「有一種渣叫沒和你上床，你拿他一點辦法都沒有。」作者寫道，最痛的領悟，是有些人就是不太喜歡你。

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有一種女人沒有多巴胺會死的？

另一個故事，則是一個有關安穩的故事。

到了某年齡，女生時時會聽到身邊友人勸誘，要選個能與你結婚生子、有能力的男生，不然人生會很慘。故事中的女生也不例外，朋友勸她，她高學歷又美，要跟完美男生交往。於是，她試着跟那種世界認可的完美男生交往，有一天發現他跟別的女人傳短訊，男生發誓自己清白，更叫她「神經病」。她就似是從此失去了話語權，也變了怨婦似地，但二人還是結了婚。

婚後她不快樂，而她也發現丈夫真的跟那女生出軌。朋友又勸她：「含淚成熟啊，忍讓啊，包容啊。有一種女人沒有多巴胺會死的。她們就是喜歡被人捧在手心裡的感覺⋯⋯講一個女人不能30歲了還躺在幼稚的搖床上不肯長大。」朋友說她太有攻擊性，以自我為中心，過度挑剔。可是她不明白，她說：「一個人可以忍另一個人，可能真的是能夠從他身上得到實惠的。錢是實惠，喜歡是實惠，安全感是實惠，為了顯得自己是一個正常人，也是一種實惠。」可她不需要這一切，她從任何男人那裡索取的東西，都不及膨脹自我來得更爽更歡樂。於是她離婚了，以自己的方式、世俗不認可的那一套。她有一個情人，但是拒絕同居。她終生不想要孩子，她忠於自己的決定，又不推銷自己的決定。

而在文末，作者記下一則她的笑話：「一個老人在臨死時拉過他妻子的手說，年輕的時候，我有錢並放蕩。但是別人告誡我，一定要放棄這樣的生活，要買一個莊園，要結婚生子，這樣等我臨死時才會有人給我端一杯水喝。可是直到現在我才知道，原來我臨死的時候並不渴。」