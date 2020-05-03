兜兜轉轉，你如今還是一個人，有試過去愛嗎？你有，而且愛得頭也不回，結果看來不太好，你曾經以為這是你最後的一次戀愛，但最後故事還是以無奈為結束。你再次回到原點，還未準備好重新出發的心情。人生的際遇總是難料的，有人一遇就遇對，有人總是遇不對，這些都不是我們能控制的。我們不能改變際遇，但至少我們能夠改變心情，單身一個人並不可怕，可怕是你害怕這種狀態而急於求變，所指的是你不想單身太久，於是一有人走近來，不理了，先開始吧？結果呢？就如你胡亂登上一架錯的巴士，這巴士是不能帶你到對的目的地。

單身一個人並不可怕，可怕是你害怕這種狀態而急於求變。（《任意依戀》劇照）

擇偶條件原來是會隨年紀長大而改變的，年輕時你或許也喜歡帥氣和漂亮的人，當然現在的你還是會喜歡，然而你也好像頓悟了一件事，外表始終會隨歲月而衰退，唯獨人心才是真正陪伴在側的東西。喜歡一個人，是喜歡他的心，而非單單是他的外在，後來你長大了，你會發現你會喜歡與一位跟你相處舒服自然的人在一起，他或許不算太帥氣，但正正這樣子才能給你厚厚的安全感。有時候，愛情真的很難說得通，你喜歡就喜歡，當戀愛經驗漸多，你反而會喜歡比較簡單的人。

（《春夜》劇照）

說到底，愛情是急不來的，但上天總會有安排，到某一天，你或許會遇見一個人，這個人明明不算是你最喜歡的類型，但世事就是如此奇妙，最後你和他走近了，然後相處都蠻舒服與自然，就這樣慢慢走下去也不錯吧？反正人生都走到來這裡了，你不是當天愛得連自己也失去了的孩子，你應該會懂得愛一個怎樣的人，才是同時可以愛你自己。

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還是一個人嗎？別急，在這之前先整理一下之前的愛情經驗，當中有好的、也有壞的，但一樣都有值得你學到的，或許人生裡總要拍好幾次拖，然後你才懂得分辨誰能夠陪你走一輩子。