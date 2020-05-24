當妳有了心儀對象時，妳總是用盡各種方法，例如：在他面前悉心打扮、在臉上化上精緻妝容，甚至刻意穿上小性感的衣服出現在對方前，渴望自己可在對方的腦海中留下一個印象，讓「單戀」最後變成相戀。可是，有時用盡各種方法也好像引不起對方注意或讓關係更進一步，原來一些不經意的「動作」是最能引起男性的慾望和保護慾。

想引起心儀對象的注意力，卻無從入手，不如先看看日本網站一個名為「女生最誘人的小動作」的票選活動，再作下一步行動 (《The King：永遠的君主》劇照)

或許很多女性眼中，男人總被「性感」的女人所吸引，性感兩字就等同於波濤洶湧、精靈大眼和窈窕身材掛鉤，但原來要成功吸引異性，性感的女人也未必是必然成功。日本網站《Japhub日本集合》一個名為「女生最誘人的小動作」的票選活動，便找來300位的男性票選出最具吸引和誘人的女性小動作，想不到女性不經意的肢體動作，是最能引起男性深藏內心處對女性那種的渴望。

【第一位】：穿包臂裙撿掉在地上的東西（29.0%）

女性穿著包臂裙總是對男性有著很大的魔力 (《金秘書為何那樣》劇照)

當女性穿著貼身的包臀裙可輕易完美無瑕地展現身體的線條，根據外國傳媒《Mirror》報導指出，科學家發現若女性是沙漏身形（Hourglass Figures）是最能吸引男生，當女性穿著包臂裙時，可輕易營造出沙漏身形，男性也認為擁有沙漏身形的女性是最為有吸引力，皆因她們是代表以往從未懷孕過、屬於年輕健康女性和「關鍵生殖資源」（男性認為沙漏身形女性會擁有較好的基因）。

加上報導也指出男性通常認為沙漏身形的女性更為性感。因此，當女性穿著包臂裙撿掉在地上的東西很大可能可引起男性的目光和注意力。

【按下圖看餘下】「女生最誘人的小動作」中的第10位至第9位

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資料來源：《Japhub日本集合》，《Mirror》，《Sexual Coercion in Dating Relationships》