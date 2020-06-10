近日高海寧（高Ling）突然在Instagram高調分享感情生活，更說：「只想為早已逝去的輕輕劃上句點。」更取消關注從未公開承認戀情的前度鄧智偉。高海寧與鄧智偉秘戀達5年時間，但從沒有公開承認戀情，直到近日鄧智偉捲入桃色糾紛大鬧警局緋聞一出，音樂才子鄧智偉才向傳媒分享早在去年1月已與高海寧分手，從戀人變成朋友。

情已逝不應留戀往日感情

近日高海寧（高Ling）在Instagram發布有關感情帖文，暗示與音樂才子鄧智偉情已逝 (sammkoling@IG截圖)

高海寧（高Ling）在2008年參加香港小姐選舉後便加入娛樂圈，自入行12年也鮮少傳出緋聞，更希望別人把關注點放在她的事業身上，但高海寧與鄧智偉的緋聞一傳便長達5年時間，雖然兩人沒有直接承認，但兩人有過一段情也是一個不可磨滅的事實。當兩人低調相戀且感情又穩定發展時，鄧智偉曾被傳媒問到與高海寧關係，他也不忌諱地回應：「我很愛的人」。

高海寧也從沒有在網上分享情侶合照，卻不時分享以男友視覺為主的單人照，也見前度鄧智偉曾為高海寧親自烹調生日餐，與對方過一個甜蜜的生日，當眾網民以為兩人戀情可開花結果時，近日鄧智偉卻捲入桃色糾紛案件，大量網民直指鄧智偉背着高海寧出軌，男方因而被冠上「渣男」稱號。

高海寧（高Ling）入行已久也鮮少提及自己的感情事 (sammkoling@IG)

事情曝光後，兩人才高調宣布其實去年1月早已有共識地分手，雖然高海寧在傳媒面前表現兩人現時關係仍十分友好，但網民卻相信兩人分手原因在於男方出軌，高海寧也着對方出軌便隨即「軌纜」分手，不少網民也說高海寧值得更好。同時，高海寧「出軌即軌纜」的戀情處理方式在娛樂圈也是芸芸事例之一，仍有不少女星也因對方出軌而選擇分手，不再委曲求全。

【按下圖看】戀愛不是人生的全部 高海寧近照可見離開舊愛狀態更勇：

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許瑋甯與阮經天

許瑋甯與阮經天的8年情，因男方阮經天多次出軌，最終令許瑋甯選擇分手（阮經天@微博）

近日憑Netflix原創劇集《誰是被害者》令事業再登高峰的許瑋甯，現時事業和愛情兩得意，與攝影師男友劉又年低調相戀，每每被傳媒問到何時結婚時，許瑋甯總是面露甜笑，一整個幸福樣貌浮現在面上。但女神許瑋甯仍未與現任男友劉又年交往時，曾與台灣「陽光男孩」阮天經交往8年，而許瑋甯也是阮天經的第五任女友，亦都是對方交往最長時間的女友。

可是許瑋甯與阮天經交往8年時間中，阮天經多次被傳媒掀出出道前荒誕的情史和行為，他與許瑋甯交往8年中出軌次數更達4次。在2010年時，阮天經被台灣媒體拍到帶同一名長髮女子前往酒店，更是「有入無出」，翌日新聞一出，阮天經只交代對方只是女性朋友，表示他倆是同房不同床，當時網民更指他大話連篇，誰會相信這個說法，當時許瑋甯的心已被傷得體無完膚，直到2015年阮天經與周冬雨因合作傳出緋聞後，許瑋甯終選擇「軌纜」，更向傳媒說：「不要因為不重要的人，而讓愛你的人一直等着你。」

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梁靜茹與趙元同

梁靜茹雖然與紅酒商人趙元同結婚9年，但最終也離婚收場 (梁靜茹@微博)

「情歌天后」梁靜茹許多經典的金曲，唱出許多情侶相戀到走到分手時的心聲，她最為人熟悉的便是曾與五月天瑪莎交往的四年情，有傳當年兩人分手原因是渴想組織家庭的梁靜茹抵不住瑪莎遲遲沒有計劃的心，價值觀不同的兩人終究沒有走到最後。直到2007年梁靜茹透過經理人介紹下與與紅酒商人趙元同結識繼而發展戀情，相戀約3年時間便結婚。

婚後4年，梁靜茹與前夫趙元同的愛情結晶品Anderson出生，往後的數年梁靜茹也一直幸福地經營自己的婚姻，鮮少在歌唱舞台出現，卻常在網上分享自己一家三口的生活照，但當梁靜茹與趙元同在去年慶祝結婚9周年後。短短7個月，梁靜茹便對外宣布兩年人已離婚消息，當時有傳兩人離婚原因是基於前夫趙元同曾外遇女網紅，更出軌公司的女同事，最終梁靜茹也不再想活在沒有安全感的婚姻上，選擇離婚，給自己一個重生的機會。

【按下圖看更多】女神梁靜茹單身生活也過得快話的近照