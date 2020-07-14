新冠肺炎的疫情影響之下，邱淑貞丈夫沈嘉偉旗下的服裝店I.T銷情受創，資產大幅度「縮水」，同屬是90年代冒起的一代「性感女神」葉玉卿近日被傳媒掀出其富商丈夫陷入負債問題，需拍賣物業還債及申請破產，面對丈夫人生跌宕起伏的葉玉卿，為丈夫注下一枝強心針，向傳媒表明願意陪伴丈夫經歷起起落落，不離也不棄，而圈中對丈夫不離不棄的還有她？

葉玉卿因接拍情色三部曲電影《情不自禁》、《我為卿狂》和《卿本佳人》而為人熟識（《卿本佳人》劇照）

由「艷星」轉型為家傳戶曉的影星

面對人才輩出的90年代，唯有轉型或突破才可在變幻莫測的娛樂圈中站穩腳步，葉玉卿於是決定拍攝三級色情電影 (allencollection@IG)

現年53歲的葉玉卿與商人胡兆明的愛情剛巧可用以下這句說話形容：「愛情最珍貴的地方不是最初的甜蜜，而是繁華退卻依舊不離不棄。」憑在1985年參選亞洲小姐競選比賽而加入娛樂圈的葉玉卿，入行初期星途一直浮浮沉沉，常在劇集擔當一些不起眼的「綠葉角色」，早期稍為有知名度的演出便是與方中信合演的電影《朝花夕拾》。

面對人才輩出的90年代，唯有轉型或突破才可在變幻莫測的娛樂圈中站穩腳步，葉玉卿考慮足足達一年的時間，才答應為一本雜誌拍賣上身半裸的封面照，果然不出所料雜誌推出後，在坊間引起巨大迴響，更出現供不應求情況，葉玉卿更順勢而把握機會接拍三部情色電影《情不自禁》、《我為卿狂》和《卿本佳人》，在電影中大膽展露傲人身材，令葉玉卿在當年成為風靡全港男性的性感艷星，而成功將事業推向高處的葉玉卿也宣布不再接拍色情電影，並加入親哥葉志銘旗下的唱片公司，跨界晉身樂壇成為一名歌手，推出膾炙人口的金曲《擋不住的風情》外，往後更憑電影《天台的月光》獲得香港電影金像獎和台灣金馬獎提名，成功由「艷星」轉型為家傳戶曉的影星。

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為愛選擇急流勇退息影 面前丈夫財困表明全力支持、不離不棄

葉玉卿選擇在1996年事業高峰位急流勇退，宣布與商人胡兆明結婚後會息影 (港劇辣評社@微博)

當葉玉卿在事業上獲得巨大成功，可是她在愛情上卻一直找不到站腳點，曾與歌手張立基離離合合二年、與伍衛國相戀三年、髮型師和拿督羅樹聲的戀情最後也是無疾而終。不過，有傳有一次葉玉卿在美國登台時，認識丈夫胡兆明，本來兩人相約在冬至那天娶餐，但胡兆明表明當天需要陪伴母親過冬至節而放棄與她的約會，對於擁有強烈家庭觀念的葉玉卿來說，顧家又孝順的胡兆明深深吸引着她，最重要是胡兆明並不介意葉玉卿的過去，其後兩人就自自然然一起，在相戀不足一年時間，葉玉卿選擇在1996年事業高峰位時，急流勇退宣布與商人胡兆明結婚並在婚後息影。

我絕不相信他（胡兆明）有外遇，若然他真的有，那就是證明我丈夫有吸引力，夫婦相處在乎信任，而且我們之間感情深厚是很難因這些事而動搖。 葉玉卿

那年31歲的葉玉卿竟宣布退出娛樂圈，與下嫁美國籍商人胡兆明 (光影樓閣@微博)

不過人紅是非多，胡兆明曾被指有外遇，但葉玉卿卻對自己選擇的丈夫抱以巨大信心，婚後定居在美國的葉玉卿，憑精明頭腦與商人胡兆明共同打造事業王國，全力協助丈夫經商外更為他誕下三位子女，在美國發展超市行業外更進軍銀行業並同時投資房地產業，當時葉玉卿更大方支持丈夫事業，為他變賣在香港的資產，投資房地產，成功獲利。當時有傳葉玉卿身家暴漲至80億港元，過着以私人飛機代步和居住在豪宅的生活，但嫁入豪門其實也不是不會經歷跌宕起伏，也不是一直一帆風順，近日便有傳曾借逾10億元用作發展房地產的胡兆明投資失利，需要變賣物業償還債務，更以個人名義申請個人破產。

葉玉卿更親口向傳媒承認丈夫胡兆明申請個人破產的事實，但她卻也表明對丈夫胡兆明不離也不棄，只希望一家人身體健康，更希望與丈夫共同走進這個最艱辛的時刻，更願意在丈夫需要支持的時候，給予無限的愛意和支持，而當初兩人的愛情也沒有被過往風浪所淹沒殆盡，一直以愛滋養。

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「鋼鐵V」徐若瑄陪丈夫度過財務危機 明言：幸福不等於錦衣玉食

「鋼鐵V」徐若瑄在2014年宣布下嫁李雲峰 (vivianhsu.ironv@IG)

另外，當面對困難仍對丈夫不離不棄的女星還有台灣的「性感女神」徐若瑄（Vivian），曾揚言自己是「鋼鐵V」的徐若瑄，過去自稱人生只愛工作，應該一生也不會結婚了，但在一場聚會上認識海運集團總裁李雲峰外，她的人生便改寫了。在2014年宣布下嫁李雲峰的徐若瑄，被傳媒形容為幸福嫁入豪門的女星，但眾人以為是事實時，其丈夫卻被傳媒爆出公司面對巨大的財務危機，資金缺口更高達數以億元計算。

為甚麼嫁入豪門等於幸福？為何沒有家財萬貫等於夢碎？大家對幸福和夢想的價值觀不同。能嫁一個顧家、互相體諒、互相尊重，並在婚後還願支持我繼續做自己喜歡的工作的好先生，是我的幸福。 徐若瑄（Vivian）

有時，困境讓我們感情更加深厚。 徐若瑄

但對徐若瑄而言幸福不等於錦衣玉食，只要能與真正愛自己的人相伴相依，對方是不是富有也不要重點，一位支持自己的靈魂伴侶更為重要，在婚後產下一子的徐若瑄更甘願為丈夫復出在幕前，更同時陪伴丈夫走過這一段艱難路，並一同嘗遍生活的酸甜苦辣，彼此守護相依，也為這一段的婚姻加上牢不可固的珍貴回憶。

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