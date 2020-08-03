疫情影響，演藝圈也不能倖免。現年50歲的陳浩民近年主力在內地發展，一家住在何文田，中港兩邊走，也因為檢疫隔離的政策相信工作、生計受影響。日前有報導指，他與太太蔣麗莎決定搬離月租14萬的何文田豪宅，回到早年買入的紅磡單位居住。

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陳浩民一家現居住在何文田附帶天台泳池的特色單位，蔣麗莎過去常常在微博上傳與子女在泳池邊玩水的照片，少奶奶的生活似乎相當愜意。近日，過去負責照顧4名子女的蔣麗莎開始在網上直播介紹商品賺取收入，被網民稱為「全能老婆」。

陳浩民與蔣麗莎被指即將搬離月租14萬的豪宅。（陳浩民微博）

現年50歲陳浩民與34歲的蔣麗莎結婚至今9年，兩人年齡相差16年，結婚後也經歷不少風雨，他們的感情卻絲毫沒有受影響，依然十分恩愛。

太太懷孕期間發生「強吻事件」

陳浩民曾為無綫的人氣小生，過去緋聞不斷，曾傳出與葉璇、佘詩曼拍拖，情史相當豐富。2011年與內地模特兒蔣麗莎奉子成婚，原本以為他已經「修心養性 」。陳浩民受訪時坦言以往拍拖只想同居從未想過結婚，是名副其實的浪子，但蔣麗莎懷孕後自覺要負責任，加上對方待人接物都成熟，因此讓他有了結婚衝動。然而，同年他與陳嘉桓一同在橫店拍攝劇集，被媒體拍到他對陳嘉桓又吻又抱，事後女方開記者會直指自己被人非禮，轟動一時。

陳浩民與蔣麗莎結婚9年，一直恩愛。（蔣麗莎微博）

而陳浩民隨即攜同臨盤在即的蔣麗莎開記者會，兩夫婦哭崩對陳嘉桓道歉，並承諾以後會努力戒酒，做個好爸爸。而蔣麗莎也在記者會上力撐丈夫，哭說：「希望大家能夠給我老公一次機會，希望小妹妹（指陳嘉桓）能夠原諒他。」事件發生後，陳浩民的形象跌至谷底，蔣麗莎依然不離不棄。

2017年，陳浩民與蔣麗莎一起拍攝內地綜藝節目《不可思議的媽媽》，受訪時重提非禮事件，他感激太太在旁陪伴「幸好有她陪我身邊，不然的話那段時間我真的崩潰，前路茫茫。」 蔣麗莎也坦言丈夫因為這件事而轉變不少，「正因為有了這一件事情，把一個原本很不成熟，原本很貪玩，原本一個很自我的陳浩民轉變了。」

蔣麗莎直播被指「幫補家計」，甚至抱病上陣==>

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5年抱4被嘲「生仔機器 」

蔣麗莎與陳浩民結婚後「5年抱4 」，而且每一次都是剖腹產，因此陳浩民不時都被人詬病當老婆是「生仔機器 」。蔣麗莎更在節目《不可思議的媽媽》中為陳浩民「護航 」，她直言不覺自己是「生仔機器 」，反而覺得孩子是上天賜給自己的禮物，「生活是自己的，別人都說陳浩民把我當成生育機器一樣，但是我覺得生孩子這東西是雙方的，不存在生育機器，小朋友對我來說是一種緣份。」

陳浩民被嘲當老婆蔣麗莎是「生仔機器」，但一家六口現時非常幸福。（陳浩民微博）

相差16歲 喜好習慣不同卻處處包容

陳浩民也解釋「5年抱4」的原因，他坦言與老婆年紀相差大，二人相差16年，陳浩民已屆50歲。陳浩民怕自己先走一步，會讓老婆覺得孤單，希望到時孩子可以陪在她身邊，「我總怕有一天，我走得比較早的時候，畢竟我跟她的年齡有一定的距離，那我能留下甚麼給她，除了回憶之外我覺得不如多生幾個。我不在的時候，可以有些小朋友可以陪陪她，讓她沒那麼孤獨就這樣。」說得浪漫，但蔣麗莎直言陳浩民完全不浪漫，直言兩人拍拖以來，對方從未送過花。而在拍拖時，蔣麗莎在家中點蠟燭增加氣氛，陳浩民看到直言「嚇死 」，更直言環境像「邪教 」聚會，並立即撲滅蠟燭。縱然如此，依然無損蔣麗莎對陳浩民的愛。

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