近日網傳「天王嫂訓練營」，事緣40歲潘瑋柏近日突然宣布自己已結婚，太太是「內地最美空姐」宣云（Luna）， 讓不少粉絲又驚又喜。Luna隨即被網民「起底 」，在中國東方航空任職的她今年26歲。消息一出，內地千億富少王思聰發帖文暗指Luna和郭富城太太方媛曾經受過同一組織的「訓練 」，寫道：「一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏」，令「天王嫂訓練營」之說甚囂塵上。

潘瑋柏早前宣布自己已結婚。（潘瑋柏微博）

上海、北京流行「PUA（Pick-up Artist）天王嫂訓練營」

在潘瑋柏宣布喜事的同一天，王思聰在微博上大爆「我佛（服）了，Amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，為網民留下懸念。而經過網民尋根究底，王思聰口中的「Amy姐 」其實就是胡曼鈺，曾在以「Amy曼鈺 」之名開微博。近年上海、北京等地開始流行「PUA（Pick-up Artist）天王嫂訓練營」，「流水式 」地訓練想嫁入豪門的女生，而Amy被指就是其中一位經理人，她的微博上有不少與方媛及Luna的合照，但在消息傳出後她隨即刪除微博賬號。

方媛與Luna都與Amy姐關係密切，以往微博上有不少合照。（王神通有話說微博）

綜合內地媒體報導，潘瑋柏早於2015年便在上海的朋友聚會中認識Luna，而「Amy姐」相信就是兩人的介紹人，之後兩人開始發展地下情，直至結婚才公開。而網傳「PUA天王嫂訓練營」的訓練內容主要分為4個步驟，便可以由平凡女生化身成「天王嫂」，到底是真是假，或先看看4招內容參詳一下。

網傳第一步：網紅臉

近年出現了「網紅臉」一詞，不少內地網絡紅人雖然五官精緻，氣質甜美，大眼睛、尖下巴、高鼻子，是標準的美女模樣，但外貌都宛如「複製人」般相似。據聞天王嫂課程第一步就是要「修整」外貌，難怪內地有網民指出「這幾年天王娶的都是網紅臉」。

網傳第二步：拍攝一式一樣網紅照

有外形也要有「內涵」，網傳第二步要將學員打造成網絡紅人，就會跟隨導師拍攝「一式一樣」的網紅照，主要想營造善良、有品味、有內涵、賢淑的形象。她們不只甫士姿勢非常相似，甚至會共用同一件衣服、同一個手袋，或到同一間酒店拍照。細心一看Luna與某幾個網絡紅人的照片便可發現，她們的照片無論拍攝地點、角度、活動都一模一樣，一步步完成「完美女神」的人設。

其中潘瑋柏太太Luna與另一位內地網絡紅人一西issy的照片十分相似，點擊看==>

+ 7 + 6 + 5

網傳第三步：人脈助參加私人派對

經過「大改造 」後，通常這些訓練導師人脈很廣，她們會作為「媒人」，帶這些女生出席私人派對聚會，伺機俘虜天王或豪門子弟的心。

Luna除了插花相、名牌穿搭相，夜生活也相當精彩。（IG@lunaaay__）

網傳第四步：巧妙公開戀情

當女生「被追求 」成功，為保男方的名聲，大家非常「識做」先秘密戀愛。先低調、後高調的形式不只為宣示主權及地位，更重要是成為「生招牌」，吸引更多人關注。

戀愛真的有公式？兩人相處如何計算

以上「天王嫂訓練營」的課程內容在網絡熱傳，這種帶有目的性地接近男生的方式受到不少網民抨擊。但當中只能證明方媛與Luna一早認識，同時「一式一樣」的網紅照最令人生疑。

不過換個角度想，要讓另一半萌生與你共度一生的念頭，又是否只靠簡單四步就能達到？郭富城與方媛、潘瑋柏與Luna各自經過相處，才能從相識走進婚姻，當中相處、磨合所克服的困難，不單只是背景之巨大差別，更要克服年齡之鴻溝，這樣又如何能簡單計算得到。

愛情若然如此簡單，也不會再有人會為情所困了。

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