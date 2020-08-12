上星期的8月4日是美國前任總統奧巴馬（Barack Obama）的59歲生日，他的妻子米歇爾（Michelle Obama）就在Instagram上載一家四口的舊照，並寫道：「祝我最喜歡的人生日快樂，為所有美好的日子、蔚藍的天空和即將到來新的冒險乾杯！」給丈夫奧巴馬送上甜蜜的祝福。

在美國前任總統奧巴馬（Barack Obama）的59歲生日，妻子米歇爾在IG上載了一家四口舊照深情祝賀。（michelleobama@IG）

美國前任總統奧巴馬和前第一夫人米歇爾是國際知名的模範夫妻，結婚28年，奧巴馬愛妻的形象深入民心，兩人經常出雙入對，奧巴馬在公眾面前總是會緊牽著米歇爾的手，看著米歇爾的眼神裡充滿著愛意，毫不掩飾自己對妻子的愛，而且還經常在社交網絡上公開放閃，每個帖子的深情表白都觸動人心，言語間可以看出他們之間的感情真摯又深厚，世界如此大，但眼中卻只有彼此。

奧巴馬和米歇爾是國際知名的模範夫妻，兩人經常出雙入對，奧巴馬在公眾面前也毫不掩飾自己對妻子的愛意。（barackobama@IG）

不論大小節日，奧巴馬和米歇爾都會深情表白放閃：（按圖回顧更多甜蜜放閃時刻）

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米歇爾曾經拒絕奧巴馬 最後因一個吻被收服？

說起奧巴馬和米歇爾的愛情故事，簡直就如是一本浪漫又溫暖的愛情小說。年輕時的奧巴馬就心繫世界，想要幫助弱勢社群，維繫世界和平，但是自從遇見了米歇爾之後，從此他的心裡多了一個和維繫世界的份量一樣重要的女人，他暗下決心，要和這個女人共度餘生。

奧巴馬和米歇爾同樣於哈佛大學的法律學系畢業，並相識於芝加哥的一所律師樓。當時只有24歲的米歇爾因為跳級完成法律系博士，因此她很早就在律師樓工作，而奧巴馬只是她的實習生，米歇爾因緣際會而成為了他的導師。初見面的第一天，奧巴馬就遲到，米歇爾因此對他印象深刻，而奧巴馬第一眼看到米歇爾，就被她的聰明又美麗的氣質吸引，自此之後奧巴馬經常都會準時出現在米歇爾面前，和她一起高談闊論，天南地北都會聊一番，米歇爾也因此被奧巴馬幽默又睿智的性格所吸引，可是當時米歇爾也有著自己的野心，想要有成功的事業，當奧巴馬向她提出約會的請求時，米歇爾按捺著內心的悸動拒絕了，她不願意自己的夢想出現變數。

奧巴馬和米歇爾的緣分始於一所律師樓，奧巴馬只是一個實習生，而米歇爾卻成爲了他的導師。（barackobama@IG）

但是毅力驚人的奧巴馬當然不會就這樣放棄，他默默地陪伴在米歇爾的身邊，用真心誠意打動米歇爾，時間就是最好的證明。在奧巴馬最後一天實習結束後，兩人心裡都有不捨之情，兩人一起吃著雪糕結伴回家，當時奧巴馬提起勇氣問了米歇爾一句：「我可以吻你嗎」，仿佛心有靈犀，米歇爾心裡恰恰一直期待著這個吻，最後敵不過自己的內心和奧巴馬交往了。米歇爾後來曾經在自己主持的廣播頻道《The Michelle Obama Podcast》中透漏過自己愛上奧巴馬的原因之一，是從對方身上看到了相似之處。

我愛上你的其中一個原因，是因爲即便我們不是一家人，但是你卻把我視作兄弟姐妹來照顧，這也是我從小到大的教育觀念。 米歇爾

奧巴馬用一個「雪糕之吻」收服了米歇爾，讓她成爲了他的女朋友。（barackobama@IG）

這樣一個偉大的男人說話總是談笑風生，風趣幽默的奧馬巴即使在求婚的時候也要調皮一番。當時奧巴馬剛通過律師資格考試，在慶祝的晚餐上，他故意說起「結婚無用論」，引起了兩個人的激烈辯論，正在米歇爾氣憤得臉紅耳赤的時候，侍應生就剛好捧上了放著結婚戒指的甜品，讓米歇爾破涕為笑，奧馬巴總是能讓她的人生充滿驚喜和歡樂。

風趣幽默的奧馬巴求婚的時候還要戲弄米歇爾一番，總是帶給她無盡的驚喜和歡樂。（barackobama@IG）

被奧巴馬演講所感動 甘願放棄高薪厚職陪伴奧巴馬達成夢想

熱戀時期的奧巴馬和米歇爾雖然是戀愛大過天，但是生活步步相逼，兩人家境都不富裕，都有自己的困難，但是米歇爾都毫無怨言地守在奧巴馬身邊，曾經她希望能事業有成，過上穩定富裕的生活，可是遇見奧巴馬後，她的生活全被打亂。她知道奧巴馬心繫世界，有著遠大的理想，而他的這個理想需要犧牲很多。

米歇爾被奧巴馬的一次演講所震撼，從而改變過往只想為自己而活的觀念。在一次社區演講中，她看到了奧巴馬演講時眼中閃耀著的光彩，他激昂的演講帶給人民希望和信念，看到那些原本愁眉皺臉的人欣喜地為奧巴馬起立喝采，米歇爾從這一刻開始就決定了要陪伴他完成他的理想，她辭去了高薪厚職地律師樓工作，陪伴奧巴馬參與各大社區、政府服務工作。一段美好的愛情也許就是如此，就是能讓對方有所成長，也成為更好的自己。

米歇爾被奧巴馬鬥志昂揚的演講所感動，甘願放下高薪厚職陪伴奧巴馬服務社區。（barackobama@IG）

奧巴馬永遠尊重米歇爾的意見

奧巴馬深知米歇爾不喜歡爾虞我詐的官場世界，即使面對高漲的民意，奧巴馬一直都沒有宣布要加入參選，因為他尊重米歇爾的想法。奧巴馬知道參選是一個重大的決定，加入官場，家庭也會被牽涉其中，雖然他的內心已經堅定不移，可是他還想等待米歇爾的一個點頭，他從來不會施加壓力給米歇爾，耐心地等待著她主動開口。

不管是生活中細微還是重大的決定，奧巴馬都會先咨詢米歇爾的意見，尊重她的決定。（michelleobama44@IG）

奧巴馬順應民意成功當上總統，他的親民形象深入民心，受到大眾喜愛，米歇爾也陪伴在他身邊度過了不少跌宕起伏的艱辛歷程，兩夫妻互相扶持，共艱難共富貴，成為世人所羨慕不已的「真愛」。在奧巴馬的總統卸任典禮上，他咽哽著感謝妻子米歇爾：

過去的25年裡，你不僅是我的妻子，孩子的母親，更是我的摯友。你因為我而承擔了一個你最初並未要求的角色，並把它演繹得如此優雅、勇敢而幽默。你讓我感到無比驕傲，整個國家也為你自豪。

奧巴馬和米歇爾兩夫妻互相扶持，共艱難共富貴，成為世人所羨慕不已的真愛。（Getty）

資料來源：米歇爾-《成爲這樣的我》