提起陳冠希(Edison)這個名字，就會標籤上「浪蕩不羈」、「壞男孩」、「花花公子」等等的形容詞，昔日的他的確是桀驁不馴，曾經有過精彩的情史和醜聞不斷，火爆性格和行為舉止都讓人厭惡。可是如今的他卻猶如脫胎換骨，不但愛女如命，而且對另一半秦舒培更是一心一意，能讓浪子回頭的女人到底有什麼魅力呢？

陳冠希那帶點叛逆又不羈的俊俏外貌曾經迷倒不少女人，曾經他在圈中有過不少緋聞女友，而他的感情世界也是凌亂不堪，加上轟動全城的「照片事件」不但形象盡毀，他的演藝事業也一落千丈。沉寂了一段時間後，陳冠希在那時又突然傳出和內地名模秦舒培相戀，不久更有了新的家庭生活，並育有一名可愛的女兒Alaia。

陳冠希(Edison)的壞男孩長相曾經迷倒不女生，他的情史也十分精彩，曾經緋聞不斷。（edcee3000@IG）

隱退演藝界的陳冠希更積極地轉戰時尚圈，並創辦了自己的個人潮牌，不但成為了CEO，還是年輕人的潮流指標。而自從和秦舒培相戀並成為父親後的陳冠希，更給人煥然一新的感覺，和秦舒培交往的頭3年他選擇低調談戀愛，幾乎都沒有讓人發現，直到後來被媒體拍到兩人約會照片才讓戀情曝光，他也大方承認女友的身分，更不時在IG上放閃，照片中陳冠希對著秦舒培就變得柔情似水，在他眼中秦舒培就是他的全世界，不過後來這個世界增添了一位成員，就是他們的愛情結晶品Alaia。

陳冠希(Edison)不但在時尚圈闖出一片天，更與秦舒培組織了一個幸福家庭。（edcee3000@IG）

秦舒培和女兒讓陳冠希修心養性 浪子回頭脫胎換骨

網民紛紛表示難以想像陳冠希過著安定的家庭生活，在Alaia剛出生時，陳冠希還堅持停工3個月照顧秦舒培和女兒，不用工作時陳冠希就做「全職陪女」，和家人簡單地度過，成為人父後的他更變身「曬娃狂魔」，經常在IG上載拍攝秦舒培的「老公視角」又或是女兒Alaia的可愛照片，一家三口溫馨的生活照更是不斷放送。陳冠希曾在內地GQ男士網的訪問中，說到女兒的出生讓他感受到自己的責任：

我希望在 Alaia 心中，我是個真正的父親！只要她能夠做她自己，走自己選擇的路，我在背後當個教練就足夠，世界很混亂，我希望在這個亂世裡做一個好爸爸。 陳冠希

鏡頭前給人不苟言笑又酷酷的陳冠希(Edison)，在女兒面前就變成了父愛泛濫的慈父。（shupeicute@IG）

陳冠希和「小情人」Alaia經常恩愛放閃：（按圖看更多）

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除了女兒之外，秦舒培更是陳冠希蛻變的最大原因，在年輕時經歷過人生跌宕起伏的陳冠希，也曾經剖白內心表示自己是個缺乏安全感的人：「之前每一個跟我在一起的人，我不知道她們跟我在一起，是因為我是陳冠希還是甚麼。」在他迷失自己時正好遇上了秦舒培，經歷過離婚的秦舒培能夠療癒他的心靈，兩個受傷的人互相取暖。秦舒培就成為那個能讓身心疲憊的陳冠希舒服地棲息的港口，他曾經在IG公開表白，指秦舒培是他的女王，是他的另一半，讓他變得完整。

陳冠希(Edison)在迷失自己的時候遇了秦舒培，療癒他的心靈，讓他有安全感。（edcee3000@IG）

秦舒培讓陳冠希從浪子變爲專一，兩人經常甜蜜放閃：（按圖看更多）

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秦舒培性格簡單不做作 與陳冠希相處舒服自然

秦舒培是個性格單純的人，家境並不富裕的她15歲就獨自一人到了紐約讀書，從小就十分獨立成熟，也是為了生計而開始接觸模特工作，經歷過艱苦的她從來不會奢求過多，也令她和陳冠希之間的愛情也來得純粹而簡單，秦舒培也形容過他們的相處模式：「每天只要在一起，做簡單的事情都很開心，想做什麼就做什麼，沒有過多的束縛，就是很舒服的狀態。」陳冠希也表示過和秦舒培的愛情生活，就是想想下星期看什麼電影，下個月去哪裡旅遊，日子過得簡單快樂。

跟她在一起時我什麼都沒想，只想怎麼讓她開心。 陳冠希

秦舒培是個性格單純又簡單的人，不會奢求太多，讓陳冠希可以舒服地做自己。（edcee3000@IG）

每事Family first 花時間陪伴女兒

秦舒培的名氣比起陳冠希一點也不遜色，她是內地新生代四大名模之一，在國際名模圈也具有名聲，曾經是全球超模排名前20位，但是有家庭後的她選擇了放下事業，相夫教子。秦舒培曾經在訪問中說過自己的戀愛觀念很傳統，渴望擁有家庭生活、生小孩，現在的她除了大型活動外，大部分時間都陪伴女兒，這個舉動也感染了陳冠希，花更多時間在家庭方面。每逢秦舒培和Alaia的生日或節日都會一家三口在一起慶祝，他還曾經上載和女兒父女裝的照片，並寫道「Family first」，徹底讓陳冠希成為一個愛家男。

自從有女兒後的陳冠希，幾乎大部分時間都陪伴女兒和老婆。（shupeicute@IG）

陳冠希(Edison)把時間留給家人，經常一家三口相聚陪伴：（按圖看更多）

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有共同的價值觀 互相溝通增進了解

情侶間擁有共同的價值觀和理念十分重要，這樣的感情才可以維持更長久。性格衝動的陳冠希表示沒有另一半是完美的，不時也會和秦舒培吵架，但是他們會過後討論原因，也因此更了解彼此，互相成長。陳冠希和秦舒培雖然已經擁有女兒，但是兩人一直沒有補辦盛大的婚禮，有指二人只是私下簡單地領了結婚證書，兩人都認為結婚只是一個儀式，重要的事彼此的心意。陳冠希曾經說過：「結婚只是一張紙，最重要的是真正的感情。」秦舒培也認為談戀愛的目的從來不是為了結婚，而是為了讓自己體驗愛情的歡樂，只要每天在一起都過得快樂，才是更好的選擇。