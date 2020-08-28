NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）年初與13 歲的女兒Gianna遭遇墜機意外，連同直升機上乘客不幸離世。高比拜仁與妻子Vanessa Bryant經歷過高山低谷的愛情，最終卻沒有迎來屬於兩人的「Happy Ending」。8月23日是高比拜仁的42歲生忌，現在卻只剩下無盡的思念，遺孀Vanessa在Instagram發表長文悼念最愛，回憶過去兩人甜蜜點滴，一字一句讓人心酸。

我多渴望自己可以從這個恐怖惡夢中醒過來。 Vanessa Bryant

Vanessa甫一開口，就表達對亡夫的思念，她依然無法接受丈夫的離去，她還是渴望所有事可以逆轉，而她此刻可以正忙着預備Kobe喜愛的食物又或者跟女兒Gigi一起焗蛋糕。她接着回憶過去，「我想念你的擁抱，你的吻，你的笑容，你響亮的笑聲；我想念整蠱你，逗你笑和揭破你的錯處；我想念你像個大細路般坐在我雙腿上，我無時無刻也在想起你的溫柔與耐性。」兩人的相處片段依然歷歷在目，對方的聲音言猶在耳，仿佛他從未離去，但晃爾又醒覺Kobe已經不能如往日般給她一個大大的擁抱，於Vanessa而言是個難以走出的夢魘。

高比拜仁與妻子昔日的甜蜜點滴仍歷歷在目。（IG@kobebryant）

相信每對愛侶都想過「誰先走」這個問題，Vanessa如是，「我為一直都生氣自己沒有先走一步，我一直自私地希望可以做先走的那個，如此一來就不必承受這種心痛。此刻應是你正在思念我，Gigi理應在此跟姊妹們一起，先走的那個本應是我。」喪夫之痛難平，但Vanessa還是要在女兒面前忍住淚水，堅強地陪住她們走下去，「再想哭，也要在臉上掛着笑容」。

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在每一次的人生中，我還是會選擇你。 Vanessa Bryant

在悼念文的末段，Vanessa對丈夫深情告白「在每一次的人生中，我還是會選擇你。」

高比拜仁曾爆性醜聞 婚姻兩度觸礁

兩人的婚姻充滿荊棘，曾經兩度觸礁。Kobe生前曾在在自傳紀錄片《Muse》中坦言「男人應該是一個家庭的支柱，但在那方面，我完全不及格」，表露出她對Vanessa的愧疚之情。高比拜仁在2003年爆出性侵醜聞，當時Kobe在科羅拉多參加球賽，而當地酒店女服務員指控他性侵自己。他的形象一落千丈，失去不少代言，但Vanessa沒有離開，反而陪伴他出席記者會，Kobe承認自己與女服務員有發生性行為，但不承認是「性侵」，最後以和解了事。

Vanessa陪伴高比拜仁走過人生高低起跌。（IG@kobebryant）

Vanessa在2011年尾向高比拜仁提出離婚，之後便傳出高比拜仁曾與超過100個女性發生性行為的傳聞，經歷一年多的協商，兩人在2013年宣布取消離婚。高比拜仁自此修心養性。Vanessa在這段關係上屢屢受傷，縱然明知會痛苦，明知兩人的婚姻會充滿挑戰，但無論人生重來多少次，她還是會選擇高比拜仁，或許真愛就是如此，即使為他流過不少淚，你還是希望跟他共度餘生。

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