34歲香港女藝人吳雨霏(Kary)日前在社交網站上，發文慶祝老公35歲生日，更曬出幸福四口全家福照，狀甚幸福，羨煞旁人。吳雨霏於2018年及2019年先後誕下一子一女，湊成「好」字，兒女雙全的她，卻曾經歷媽媽最痛——「小產」，她又是如何渡過那段黑暗日子呢？

34歲女藝人吳雨霏如今已經誕下兩胎。（ngk@IG）

吳雨霏結婚5年 曬全家福慶祝老公生日：我很愛你

吳雨霏與初戀男友，有「網球王子」之稱的洪立熙(Brian)於2015年步入婚姻殿堂，至今已經結婚5年，婚姻甜蜜又美滿，吳雨霏先後誕下一子一女，組成四口之家，十分幸福。早前，吳雨霏在社交網站上分享四口全家福合照，為慶祝老公洪立熙35歲生日，更甜蜜附文：「祝我最好的朋友生日快樂！不敢相信我們已經認識超過20年，時間都去哪裏了！」

吳雨霏還感性地向丈夫洪立熙告白：「你是一位了不起的丈夫和父親，每天我都為此感謝上帝，我很愛你！」照片中洪立熙抱起女兒Galilee，兒子Asher緊緊依偎著媽媽，吳雨霏則在一旁露出幸福笑容，畫面十分溫馨。

吳雨霏在社交網站上曬出全家福慶祝老公生日。（ngk@IG）

吳雨霏家先後誕下一子一女：（點閱下圖）

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吳雨霏與丈夫曾三度分分合合 相戀8年最終牽手一生

吳雨霏與洪立熙的感情之路並不是一帆風順，在相識超過二十年的過程中，兩人經歷三次離合。洪立熙是吳雨霏的初戀男友，吳雨霏曾分享兩人是在13歲認識，當年洪立熙是網球好手，她透露「還記得那時候遙遠的看到他打球，我的心會卜卜跳。」不過懵懵懂懂的青澀初戀總是短暫的，兩人經歷了第一次的分離。

轉眼之間過了數年，於2007年的聖誕節，命運讓他們再次相遇相愛，吳雨霏形容「從此我的生命就不再一樣」。當時的吳雨霏已從樂壇女子組合Cookies單飛，轉向以個人身分發展，可惜這段緣分仍然無法維持長久，兩人以分手收場。後來，吳雨霏與余文樂曾有過一段備受矚目的戀情，二人高調認愛，可惜愛火稍縱即逝，感情維持約短短半年就低調分手，有傳這段感情讓吳雨霏受傷很深，分手後她大受打擊，需要隱匿療癒情傷。

吳雨霏與洪立熙經歷數度離合。（ngk@IG）

謝謝你，當我沒有勇氣的時候，說要牽著我的手一起走。 謝謝你，我不完美而且很多缺點，但你都一一包容。 謝謝你，永遠把最好的東西留給我。

相信一切都是命運的安排，與余文樂轟動一時的愛情消逝後，吳雨霏再與洪立熙復合，兩人分開後成長許多，變得成熟，在對的時間再在一起，這次他們終於「執子之手，與子偕老」，決定長相廝守、相伴一生，並於2015年結婚。

兩人於2015年結婚。（ngk@IG）

曾經歷小產靠丈夫陪伴走過黑暗日子

命運多舛，兩人甜蜜結婚一年多後，卻傳出吳雨霏小產的消息，事後她親自在社交網站上證實小產消息，表示懷疑時與老公兩人既開心又期待，得到了一份很珍貴的禮物，然而幸福很快變成夢魘，她突然流產。「為什麼會發生在我身上？是我做錯了什麼嗎？」即時做了所有檢查卻找不到原因。突如其來的噩耗，讓吳雨霏十分悲痛，捫心自問自己做錯了什麼，才會發生如此不幸的事情。

吳雨霏曾經經歷小產。（ngk@IG）

人生一定會經歷高高低低，最低潮的時候能夠和他一起手牽手渡過，這已是最大的禮物。

不過有幸的是丈夫一直陪伴在她身旁，與她一起面對傷痛，一起渡過這段黑暗又難熬的日子，吳雨霏分享因為這件事，兩人的感情變得更加堅固，而且更加珍惜對方。最後，她更鼓勵其他有相同經歷的準爸爸媽媽們，告訴他們「這不是你們的錯，千萬不要怪責自己」，最後總能雨過天晴，為他們打氣！

吳雨霏在丈夫的支持與陪伴下走出小產陰霾。（ngk@IG）

如今，吳雨霏先後誕下兩個小寶貝——大仔Asher及細女Galilee，夫妻兩人再次獲得人生中最珍貴的禮物，獲得旁人無數祝福。吳雨霏與丈夫能夠攜手走出陰霾，從二人世界漸漸變成溫馨的四口之家，讓人感到欣慰。做好母親這個角色，本來就不是一件容易的事，經歷小產之痛更是痛上加痛，而媽媽們只能勇敢面對，渡過難關，每一位堅強的母親都非常不容易，相信已經在天堂的小天使們都會為她們打氣！

更多吳雨霏與丈夫甜蜜合照:（點閱下圖）