要說最能代表香港的「童顏女神」就不能不提唐寧了，今年已經38歲的唐寧外貌和年輕時相比幾乎變化不大，經常被指擁有最强的防腐劑美貌，十年如一日，可是最近卻被網友指老態浮現「童顔崩壞」？

最近唐寧在Instagram上載的一張素顏照就讓網友感到驚嘆，昔日的不老女神臉上也出現了歲月的痕跡，雖然明顯有美顏的加持，但還是能看到唐寧原本的笑眼變得下垂，法令紋也變深，樣子看來十分疲倦憔悴，令網民大呼唐寧的童顏不再，深感惋惜。不過以近40之齡來說，唐寧其實算是保養得相當不錯，素顏的膚質依然白滑令人看不出真實年齡，樸素打扮仍然是不失少女感，完全不像是已有一子一女的媽媽。

早前唐寧在IG上傳近照，網民紛紛概嘆昔日的不老女神臉上也出現了歲月的痕跡，童顔不再。（IG＠leilakong1205）

唐寧昔日强大童顔回顧：（按圖看更多）

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唐寧從出道就因為可愛又精靈的外貌備受觀眾喜愛，8歲就出道的她年紀輕輕就已經有機會搭檔巨星周潤發、鐘楚紅和張國榮拍攝電影《縱橫四海》，「紅豆妹妹」的可愛形象深入民心，也是她最廣為人知的童年角色，而其後她在電視劇《大時代》中飾演芳方童年，精湛的演技更是讓觀眾印象深刻。15歲的唐寧長大成亭亭玉立的少女後，更擔正電影《四個32A和一個香蕉少年》的女主角，一雙笑意盈盈的彎月型眼睛十分迷人，加上清純可愛的美貌擄獲了不少少男的心。不過其後唐寧在電影圈也沒有很出色的作品，慢慢就把重心放在了電視劇上。

唐寧8歲就出道，她最廣爲人知的童年角色就是《縱橫四海》裏的「紅豆妹妹」，可愛形象深入民心。（《縱橫四海》劇照）

唐寧8歲時由童星出道精靈又可愛：（按圖看更多）

唐寧經典角色回顧 精湛演技比女主角更受歡迎

唐寧拍攝過不少膾炙人口的經典電視劇，例如由她擔任第一女主角的《天涯俠醫》和《戀愛自由式》，另外她的古裝打扮同樣讓人驚艷，例如她在《大唐雙龍傳》中飾演的師妃暄氣質超凡，更被稱爲是她的顔值巔峰時期；另外她在《牛郎織女》飾演的喜鵲嬌俏可愛，《聊齋》中靈氣聰敏的小謝等等都讓人印象深刻，她拍攝過的電視劇多不勝數，雖然都是以第二女主角為主，但她出色的演技及美貌，受歡迎程度更是媲美劇中女主角。

唐寧拍攝過不少膾炙人口的經典電視劇，出色的演技及美貌深受觀眾喜愛。（《天涯俠醫》劇照）

唐寧出道30年最經典角色回顧：（按圖看更多）

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唐寧被指奉子成婚 終跨不過7年之癢

入行多年的唐寧鮮少傳出緋聞，唯一一次就是她在拍攝《牛郎織女》時和同劇的演員歐錦棠因飾演情侶而傳出緋聞，唐寧最後出面澄清兩人關係。一直到2007年，唐寧被媒體爆出和組合農夫的成員陸永拍拖，不過有指這段霧水情緣最後只維持了短短9個月。

唐寧突然在2010年宣佈和年長13歲的「舞台劇界才子」鄧偉傑結婚，數月後便誕下一對子女，讓人震驚。（唐寧@微博）

當唐寧的事業正蒸蒸日上的時候，在毫無預警之下突然在2010年宣佈和年長13歲的「舞台劇界才子」鄧偉傑結婚，數月後便誕下一對子女，消息發布之後曾引起了轟動。因爲唐寧被外界猜測是未婚先孕，讓人不禁嘆息女神也被愛情臣服突然「封盤」。婚後的她逐漸減少幕前演出，專心相夫教子。不過這段忘年戀最後還是敵不過「七年之癢」，本是圈中的一對金童玉女最終還是離婚收場。唐寧其後獨自撫養一對子女長大，雖然做單親媽媽絕非易事，但子女就是讓她堅强下去的力量。唐寧花盡心力照顧一對子女，不時在網上分享與他們一起下廚和玩樂的親子時光，相信在她心中，沒有什麼比與子女一起快樂成長來得更重要。

唐寧和鄧偉傑離婚後獨自撫養一對子女長大，雖然做單親媽媽很辛苦，但子女就是讓她堅强下去的力量。（leilakong1205@IG）

「童顔女生」更有吸引力？

雖然唐寧的婚姻未是一個最美的結局，不過有指研究指擁有童顔的女生的確是有著先天的優勢。根據1988年聖安德魯斯大學的心理學珮雷特（David Perrett）研究發現，大部分的人都更喜歡女性化和更像孩子的臉孔，在日常生活中經常得到很多優待。對男性而言，童顔的女性較爲吸引，因爲他們認爲童顔的女生象徵著年輕和適孕，容易受到異性歡迎。

童顔女生更受歡迎的6大原因：（按圖看更多）

資料來源：withonline