Mariah Carey自傳訴坎坷情路 控制狂前夫禁自由 豪宅內如同監獄?

美國樂壇天后Mariah Carey親自創作詞曲並演唱聖誕歌《All I Want for Christmas is You》為人所悉。演唱過無數膾炙人口的歌曲,在鎂光燈下耀眼不凡的Mariah Carey,她的前半生卻是坎坷艱苦,更推出自傳《The Meaning of Mariah Carey》向大眾娓娓道來。

Mariah Carey近日推出自傳《The Meaning of Mariah Carey》。(mariahcarey@instagram)

現年50歲的Mariah Carey是美國一代的樂壇天后,90年代初憑着個人實力,經已成為街知巷聞的女歌手,她因唱出五個八度的音域,獲《健力士世界紀錄》封為「至尊歌者」,一首聖誕歌《All I Want for Christmas is You》更紅足26年;據英國週報雜誌《經濟學人》報道,Mariah Carey與作曲家Walter Afanasieff 憑這曲至今已賺到超過6000萬美元(約4億6千萬港元)版稅,名符其實的「養老歌」。

近日,Mariah Carey推出了自傳《The Meaning of Mariah Carey》,在事業如魚得水的背後,原來她的私生活卻一點也不幸福,童年及成長後的愛情道路上,也滿是坎坷崎嶇。

Mariah Carey愛情一波三折 食Burger King前夫也不許?

Mariah Carey的全球知名歌曲《All I Want for Christmas is You》正是由第一任丈夫Sony Music前高層 Tommy Mottola替她出版,單是在1994年已在全球銷售超過1600萬張,成績驚人。Mariah Carey與第一任丈夫於1988年在一個派對上認識,男方比女方年長21歲,Mariah Carey形容二人的愛情像是"completely controlling father or warden(控制狂的父親或監獄長)"。

當時前夫Tommy Mottola給予Mariah Carey一個童話式的婚禮,然而他們的婚姻生活一點也不美滿,Mariah Carey在書中形容這段關係為"There was no freedom for me as a human being(作為一個人類,我是沒有自由的)"她在書中透露,她雖住在3,200萬美元的豪宅,但房子猶如監獄,四圍都是閉路電視監視她一舉一動,亦有不少持械保安。有次她只是在錄製唱片期間偷偷到Burger King外賣,前夫Tommy Mottola得悉後大發雷霆,更命令一隊人員搜索她。

沒有喘息空間的愛情,終究走上絕路。Mariah Carey承認當時已婚的她對棒球員Derek Jeter有好感,二人同樣是「黑白混血兒」,因遭遇相近而惺惺相惜,她更為對方創作了一首歌,也促成她決意離開一段不健康的婚姻。

多年後,Mariah Carey前夫Tommy Mottola在也在自傳承認自己是一個控制慾強的人,在愛情上是「錯誤和不恰當」,但正因如此,他才可以成就Mariah Carey,也祝福女方未來安好,為這不完美的愛情,劃上完美的句號。

