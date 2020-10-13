Mariah Carey自傳訴坎坷情路 控制狂前夫禁自由 豪宅內如同監獄?

美國樂壇天后Mariah Carey親自創作詞曲並演唱聖誕歌《All I Want for Christmas is You》為人所悉。演唱過無數膾炙人口的歌曲，在鎂光燈下耀眼不凡的Mariah Carey，她的前半生卻是坎坷艱苦，更推出自傳《The Meaning of Mariah Carey》向大眾娓娓道來。

Mariah Carey近日推出自傳《The Meaning of Mariah Carey》。（mariahcarey@instagram）

現年50歲的Mariah Carey是美國一代的樂壇天后，90年代初憑着個人實力，經已成為街知巷聞的女歌手，她因唱出五個八度的音域，獲《健力士世界紀錄》封為「至尊歌者」，一首聖誕歌《All I Want for Christmas is You》更紅足26年；據英國週報雜誌《經濟學人》報道，Mariah Carey與作曲家Walter Afanasieff 憑這曲至今已賺到超過6000萬美元（約4億6千萬港元）版稅，名符其實的「養老歌」。

近日，Mariah Carey推出了自傳《The Meaning of Mariah Carey》，在事業如魚得水的背後，原來她的私生活卻一點也不幸福，童年及成長後的愛情道路上，也滿是坎坷崎嶇。

Mariah Carey的坎坷童年回憶＝＝＞

Mariah Carey愛情一波三折 食Burger King前夫也不許？

Mariah Carey的全球知名歌曲《All I Want for Christmas is You》正是由第一任丈夫Sony Music前高層 Tommy Mottola替她出版，單是在1994年已在全球銷售超過1600萬張，成績驚人。Mariah Carey與第一任丈夫於1988年在一個派對上認識，男方比女方年長21歲，Mariah Carey形容二人的愛情像是"completely controlling father or warden（控制狂的父親或監獄長）"。

當時前夫Tommy Mottola給予Mariah Carey一個童話式的婚禮，然而他們的婚姻生活一點也不美滿，Mariah Carey在書中形容這段關係為"There was no freedom for me as a human being（作為一個人類，我是沒有自由的）"她在書中透露，她雖住在3,200萬美元的豪宅，但房子猶如監獄，四圍都是閉路電視監視她一舉一動，亦有不少持械保安。有次她只是在錄製唱片期間偷偷到Burger King外賣，前夫Tommy Mottola得悉後大發雷霆，更命令一隊人員搜索她。

沒有喘息空間的愛情，終究走上絕路。Mariah Carey承認當時已婚的她對棒球員Derek Jeter有好感，二人同樣是「黑白混血兒」，因遭遇相近而惺惺相惜，她更為對方創作了一首歌，也促成她決意離開一段不健康的婚姻。

多年後，Mariah Carey前夫Tommy Mottola在也在自傳承認自己是一個控制慾強的人，在愛情上是「錯誤和不恰當」，但正因如此，他才可以成就Mariah Carey，也祝福女方未來安好，為這不完美的愛情，劃上完美的句號。

Mariah Carey與Tommy Mottola離婚後，情路依舊一波三折＝＝＞

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