林欣彤（Mag）最近作客ViuTV節目《吃掉前男友》，大談自己的傷心感情經歷。當年因參加歌唱選秀節目《超級巨聲2》一舉奪冠而爆紅，多年來推出過多首膾炙人口的歌曲，在歌壇佔有一席之地。雖然林欣彤的歌唱事業如日中天，感情之路卻並不順遂，出道前後林欣彤經歷過多段感情都無疾而終，正印證了她歌曲中的那句歌詞：「情人轉化冤家，緣份凋謝變得可怕。」

林欣彤愛情路上屢次受傷。（maglam_@IG）

林欣彤下跪挽留偷食男友 疑被家暴眼睛打腫

林欣彤在ViuTV節目《吃掉前男友》大方談及自己愛情中的傷痛經歷，她憶述當年正和前男友在凌晨通電話，怎料對方卻突然爆出自己已出軌，突如其來的剖白讓林欣彤忍不住哭泣，雙方都沒有掛斷電話而是一直默默哭泣，她表示感受到對方並沒有挽留自己的意思。

事情的對與錯都不及對方重要 林欣彤

林欣彤作客ViuTV節目《吃掉前男友》談及情傷。（《吃掉前男友》截圖）

即使知道是對方做錯事，但當時年少的林欣彤認為：「事情的對錯都不及對方重要，只想要維持關係。」翌日她與對方見面，趁屋村平台四下無人的時候，下跪求前男友不要離開，可以當作什麼事情都沒有發生過，而對方只是留下一句「我要找朋友」便灑脫地離開了。憶述期間林欣彤忍不住落淚，不過她表示如今一切已過去，傷口隨著時間流逝慢慢撫平。

而林欣彤曲折的情路不止如此，她與初戀男友三度分分合合，導致男方疑心病加重，經常懷疑林欣彤對感情不忠，甚至到了大打出手的地步。當年有報導指前度懷疑多次對她施以暴力，有傳她曾經被打到眼睛瘀腫，要帶墨鏡出席公開活動，最後林欣彤忍無可忍提出分手，暴力將兩人的關係徹底擊碎，面對這段充滿傷痕的感情，林欣彤多年前接受《01眾樂迷》的訪問時曾説過：「我不會追求一段『完美』的愛情，這是沒有完美的。因為有缺點，才會有包容。因為有摩擦，才會有原諒。因為有不完美，所以才會有愛。」

林欣彤曾被指小三情路坎坷：（點閱下圖）

林欣彤一度受情緒病困擾 ：看見的只有黑暗

2011年可謂是林欣彤事業高峰期，作為新人歌手的她推出首張個人唱片便達到金唱片的佳績，當年更是橫掃香港樂壇四大頒獎禮的新人獎，獲獎無數，前路一片光明。然而事業如日中天之際，壓力亦如排山倒海般襲來，2012年林欣彤因聲帶問題導致失聲，蒸蒸日上的事業遭到沉重一擊。她因而患上情緒病甚至有自殺傾向，回憶那段痛苦的經歷，林欣彤表示每逢夜闌人靜，自己最孤獨的時候，就會控制不住自己想著自殺，就像是患病的自己一直在發燒。幸而得到家人、朋友的支持，堅守在她身旁，給予她力量與溫暖，最後逐漸走出自我束縛的困局。

林欣彤曾因事業遭到沉重一擊。因而患上情緒病甚至有自殺傾向。（maglam_@IG）

太過執著，只會變成一種傷害 林欣彤

誰料經歷完病痛，林欣彤隨即面對愛情的挫折，曾經的情人變成陌路人，當時轉型為獨立歌手的林欣彤推出歌曲《懸崖花》獻給前度，她形容這首歌就像是一個祝福送給他，希望以這個祝福成為他們關係的句號。林欣彤在訪問中感嘆：「我生命中他佔了很大部分，很遺憾我們的完結不是很好。」相愛過的兩人誰沒有想過一生一世，當摯愛成為陌生人，這段充滿遺憾的感情關係卻讓她重新領悟到愛的意義——放手也是一種愛。

年少輕狂過的我們都曾在感情之路中跌跌撞撞，即使頭破血流也不顧一切地愛過。雖然過去林欣彤多次受傷，但是相信種種歷練，會讓她越挫越勇繼續尋找真愛！

林欣彤從情傷中重生，學習放手。（maglam_@IG）

林欣彤情路及事業道路曲折崎嶇：（點閱下圖）