【大叔的愛/梓芊】英菲混血兒徐㴓喬(Asha Cuthbert)最近在ViuTv劇集《大叔的愛》中飾演方梓芊,與「田田」Eden既是青梅竹馬,又是曖昧關係,而劇中飾演Eden同事的Stanley也力追梓芊,絕對是劇集中的「萬人迷」。

自信、敢言、烈女,同樣是大眾對現實中Asha的印象,5年前曾經拍片批評王晶「有樓便是成功」的言論。19歲便入行做模特兒,混血臉孔讓她成為不少品牌的寵兒。出道接近10年,Asha再次憶述人生的「上半場」,在工作與愛情之間奔走,沒有一刻為過自己而活。

Asha掛着西方人的臉孔,成長經歷卻很「local」。(黃舒慧攝)

Asha曾為愛出走英國:以為她會變

每個女生似乎都經歷過戀愛大過天的時期,Asha在17歲時便與同性伴侶在一起,拍拖8年,一直都覺得對方是「the one」,直至醒覺愛得失去自我,才選擇離場。「我以愛情行先,她卻以自己行先。」Asha與前度的關係並不健康,兩人關係發展到同居,但經濟重擔只落在Asha身上,對方8年來從沒有工作:

我會為她找很多藉口,例如她是澳門人難找工作,其實也是在逃避我們之間存在的問題。

Asha為愛移居英國,但她心目中的家始終只有香港。(IG@ashaetc)

Asha為租金奔波、年年搬屋 從未安穩

為了租金奔波,與前度一年搬一次屋,在上一段關係中,Asha未有嚐過「安穩」的滋味,最後一次甚至搬到英國,「因為她想去就去。」Asha在2016年懷抱着「重新開始」的希望搭上前往英國的飛機,「我以為到英國會是個轉機,她會改變。」Asha的期望卻落空,她在英國「落地生根」,有自己的圈子,做過不同種類的工作,對方卻依舊自我。

前度潛移默化影響性格 漸變「苛刻」

前度對Asha的影響,不僅限於生活,還有性格。Asha不時自嘲以「鬧人」起家,原來前度比她更加「Judgemental」,連在街上看到有個人穿搭沒品味也要「加把嘴」批評,對陌生人如此,對Asha也如此。

她從不會讚賞我,甚至連我的名字也不會叫,有時只以『喂』稱呼我。

久而久之,Asha對別人也變得「苛刻」,當模特兒試鏡時總會碰到其他女生,心中就會逐一評論她們,想着「She is too old」 、「She is too fat」。

Asha與前度同居後,一年搬一次屋,未有嚐過安穩滋味。(黃舒慧攝)

Asha重回香港 重新審視生活與戀情

除了前度,光鮮亮麗的模特兒行業背後本來就充滿苛刻的批判。「Modeling時期曾經試過穿不下中碼,我就提議着大一個碼,對方就說合約規定你是着這個碼不能變。」當時的模特兒公司就聯絡醫生,叫Asha去拿減肥藥。縱然內心對這個行業有千般厭惡,為了「錢」還是不得不做。「當時感覺許多事的出發點都只為錢,有點厭倦,於是想着去英國也無妨。」

當我設想自己變成阿婆時,不會想對方留在身邊。

Asha在英國兜了一圈,中途因接拍劇集回到香港半年,意識到原來要改變,與所處的地方無關,最重要還是心態。獨身一人回到這個成長之地,她卻突然有了不一樣的感悟,「8年時間都是和她在一起,仿佛從未真正體驗過香港。」 遠距離戀愛反而讓Asha更能看清這段關係,「當我設想自己變成阿婆時,不會想她留在身邊。」於是Asha向對方提出分手,兩人拖拉過,對方也挽留過,她卻不願再為錯的人賭上自己人生,「今次終於擺自己行先。」

Asha與前度的8年,大部份時間都很壓抑。(黃舒慧攝)

Asha碰上現任 終感受到自由

世事很微妙。通常在你真心願意放下時,才發現下一個機會原來早已預備。

分手後Asha在網上認識現任,兩人碰巧都是剛剛失戀,但卻又一拍即合,Asha很快就飛到美國與這位「網友」見面,隨即相戀。身邊朋友都說她愛得衝動,但經歷過上一段感情,Asha早在朋友階段已經向對方明言:

我想以事業行先,我想要一個supportive的伴侶。

Asha重新感受甜蜜:感覺好不真實

Asha在現任身上重新感受到愛情的甜蜜,初開始時更覺得對方好得有點不現實,「他常常都會讚我,無論我穿甚麼衣服他都會讚好看,又會稱呼我Bae。」現任對她的支持不只限於言語上,「他在美國小鎮成長,遑論是香港,連紐約他都沒有去過,認識我之前他連passport都沒有。」現任卻願意為愛跨越半個地球,移居香港,重新適應工作和生活,「他初時來到香港不論搭lift、搭地鐵都會有點恐懼,因為太多人,用了一年時間才慢慢適應。」

Asha拍照時仍能熟練擺出各種姿勢,只是25吋腰的她自嘲不再是「Model身形」。(黃舒慧攝)

Asha曾過度抑壓患抑鬱 終得釋放

Asha在現任伴侶身上感受到「前所沒有的自由和舒服」,過去壓抑的情緒得以發洩,上一段關係累積的負面情緒讓她患上抑鬱,分手之後情緒才漸漸湧上來,低潮時更曾經問朋友「你行行下街會唔會想死?」,Asha才醒覺自己有事。

「那一刻才感受到自己有異常,一開始找社工,後來找醫生,吃了半年藥,情況才慢慢改善。」另一半的陪伴與支持也讓她漸漸走出陰霾,「他會關心我的家人在菲律賓生活有無困難,疫情下工作減少,我坦言自己的不安時,他會幫我想如何減少支出。」Asha對現任的體貼盡是感激,回顧過去戀情,Asha平復過來說:「與前度對話時彷如對住堵墻,只聽到自己的回音。」

