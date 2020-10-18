美國前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）的家族，是美國政壇歷史中最具影響力的家族之一。而他自己的故事也是最廣為人知，他不僅是最年輕的美國總統，同時也是歷史上情婦最多的總統。約翰甘迺迪的風流韻事一直以來都是人們津津樂道的話題，外表風流倜儻的他，因獨特的個人魅力掀起一陣明星效應，象徵一代非凡傳奇。

美國第35任總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）風流韻事為人熟知。（gettyimages）

甘迺迪傳有至少8名情婦 與瑪麗蓮夢露戀情最為轟動

甘迺迪有著一位優雅賢淑、才學淵博的夫人積琪蓮·甘迺迪（Jacqueline Kennedy），年輕的積琪蓮衣著時尚，形象充滿活力，打破大眾對「第一夫人」的刻板印象成為先驅，然而她卻無法鎖住丈夫的心。甘迺迪風流花心已成為公開的秘密，因婚外情醜聞纏身的他從未收斂過，從白宮妙齡女助理到新聞辦公處的實習生，還有一眾知名女星，甚至是脫衣舞孃都與傳出與前總統甘迺迪有過曖昧關係，據悉有名有姓的緋聞情人至少有八位。據New York Post報導，甘迺迪曾表示如果不每日跟女人做愛的話，他根本會頭痛睡不著。

If I don’t have sex every day, I get a headache。 美國前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）

美國前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）與第一夫人積琪蓮於1953年結婚。（gettyimages）

【美國前總統甘迺迪與第一夫人是「假恩愛」?】（點閱下圖）

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「情婦」瑪麗蓮夢露恃寵而嬌 妄想成為第一夫人

一代性感尤物瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）風流韻事不少，她與甘迺迪發生過的曖昧情史轟動一時，總統與性感女神之間的情感糾葛受人關注。1962年在甘迺迪45歲的生日晚宴上，瑪麗蓮夢露到場慶賀，這是兩人第一次同時公開亮相，她身著一套閃閃發亮、造價超過萬元美金的肉色絲綢禮服，在眾人面前獻唱《生日快樂》歌。有指瑪麗蓮夢露特意打造一份「定情禮物」——勞力士金錶給甘迺迪，並在背後鐫刻「傑克，永遠愛你」的字樣，充滿濃情蜜意。

瑪麗蓮夢露與美國前總統甘迺迪被指有曖昧關係。（gettyimages）

【瑪麗蓮夢露與甘迺迪有不尋常關係?】（點閱下圖）

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不過據悉瑪麗蓮夢露對總統甘迺迪一往情深，然而甘迺迪只當她是其中一位「情婦」，甚至在後期對瑪麗蓮夢露猛烈的愛意避之不及，兩人關係剪不清理還亂。有傳當年瑪麗蓮夢露成為甘迺迪情人後，曾幻想甘迺迪會為了她離婚離開妻子積琪蓮，甚至給身在白宮的積琪蓮打電話，告知對方自己與其丈夫有染，並說甘迺迪會拋棄她而娶自己為妻。面對丈夫甘迺迪四處拈花惹草，可憐的「第一夫人」積琪蓮即使氣憤又鬱悶，但只能啞忍默默忍受。可惜她的忍耐也助長了甘迺迪的不忠，婚內出軌更是變本加厲⋯⋯

美國前總統甘迺迪與第一夫人積琪蓮表面甜蜜，背後婚姻真實狀況不為人知。（gettyimages）

美國前總統甘迺迪上任僅兩年被刺殺

1963年甘迺迪與第一夫人積琪蓮一起到訪美國達拉斯市。為了展現親民風範，巡遊期間甘迺迪特意選擇乘坐敞篷車而不是防彈車，然而這一決定卻造成了無法挽回的局面。載著甘迺迪的敞篷車駕駛至一拐彎處時，早已埋伏多時的槍手向他喉頭及腦部開槍，令甘迺迪當場死亡，僅僅上任兩年便被刺殺。兇手在數小時後被捕，在兩天後亦被滅口，讓甘迺迪遇刺一案疑點重重，真相撲朔迷離。

美國前總統甘迺迪被刺殺終年46歲。（gettyimages）

【美國前總統甘迺迪被刺殺經過：】（點閱下圖）

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【美國前總統甘迺迪唯一外孫是高顔值學霸：】（點閱下圖）

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甘迺迪出軌成癮 出軌者通常擁有「這個」特性？

出軌的關鍵因素包含性慾，出軌者除了為了滿足「性」的需求之外，潛在的人格也是關鍵因素。美國心理學家Julian Rotter曾提出人格理論「控制源」，分為「內在控制者」(Internal locus of control) 與「外在控制者」（External locus of control)，前者相信命運是掌控在自己手中；後者則認為生活會不受控地受環境因素、機會或命運影響。

人格特質是影響出軌的關鍵因素？（Jez Timms/Unsplash）

因此，「內在控制者」能夠控制情慾，決定何時何地與何人發生性行為，即使突然出現一個具有性吸引力的對象，也能控制自己的慾望，為自己的行為負責，又或者受倫理道德影響而壓抑性慾。然而「外在控制者」因自我控制力較差，因此容易向性慾屈服，即使知道後果不堪設想，可能會後悔，仍然會選擇肉體出軌。

參考資料：〈Locus of Control〉