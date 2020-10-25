王菲與謝霆鋒、楊怡與羅仲謙及賈靜雯與修傑楷等明星，都是娛樂圈中出名甜蜜恩愛的「姊弟戀」。過去大家對情侶中女性年長過男性總有些閒言閒語，但現在姊弟戀卻成為趨勢，戀上「姐姐」還有許多好處！

楊怡與羅仲謙是娛樂圈中出名恩愛的「姊弟戀」。（tavia_yeung@IG）

《愛‧回家》「朱凌凌」秘戀大10歲女友 卻意外惹來批評？

《愛‧回家之開心速遞》處境劇中因飾演「朱凌凌」一角而為人熟知的香港男演員吳偉豪，憑俊朗外表、健碩身材以及陽光笑容而俘虜大批少女觀眾。日前，吳偉豪受邀到酒店Staycation令同行女友身份意外曝光引起熱議。吳偉豪今年只有22歲，有指女方約32歲，年齡竟然大他10歲之多，是次之行令一直作風低調的姊弟戀浮出水面。

吳偉豪今年只有22歲，因參演《愛‧回家》而提升知名度。（riccong@IG）

吳偉豪的戀情除了被指二人年齡差距大之外，女友Charlotte的外貌卻意外受到抨擊。有毒舌網友指她「膠面」像人造人，五官很不自然，網上也流傳她素顔照片與IG上所呈現的精緻樣貌相差甚遠，慘被揶揄是「照騙」。雖然引起諸多非議，不過兩人仍然愛得甜蜜，即使有10歲年齡差，卻絲毫看不出有任何隔閡。

▼▼▼【吳偉豪的女友被指「膠面」及「照騙」】▼▼▼

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▼▼▼羅仲謙與楊怡年齡相差5歲愛得如膠似漆：曾被指花心男形象陷入低谷 羅仲謙低潮遇楊怡：我永遠愛錫她【同場加映：楊怡與羅仲謙愛情故事】▼▼▼

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娛樂圈甜蜜「姊弟戀」盤點

娛樂圈中有不少明星藝人也衝破年齡枷鎖，懶理世俗眼光與外界的閒言閒語，勇敢尋找真愛，即使女方年齡比男方相距大，但心靈契合與生活合拍的他們，一起衝破年齡上的隔閡，促成一對對令人欣羡的「姐弟戀」情侶與夫妻！

▼▼▼【明星「姊弟戀」其中一對年齡竟然相差16歲？】▼▼▼

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每一段戀愛都可以很精彩，現在越來越都女性願意與年紀比自己小的男生交往，「姊弟戀」也不再受人側目。相反，愛上「姐姐」可能令一段關係更有火花，獲得許多甜蜜驚喜呢！

▼▼▼【「姊弟戀」的六個好處：】▼▼▼