盤點明星模範夫婦：雷神為家庭隱居澳洲、Joker與女友為動物發聲

早前，與日本女星佐佐木希結婚的諧星渡部建，竟傳出外遇及家暴的醜聞，引發外界一陣譁然。看似幸福美滿的婚姻，沒想到仍敵不過男方的愛玩，令人感到憤恨不平。因此相較之下，那些較為低調的明星夫妻，雖然鮮少在眾人面前曬恩愛，但彼此間穩定的情感卻足夠細水長流。以下我們將介紹 4 對夫妻，或許能讓你重新燃起對愛情的希望。

並非所有夫妻都能維持良好感情，點圖看看4對感情深厚、細水長流的夫婦▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

Joaquin Phoenix 與 Rooney Mara

以《Joker》精湛演技獲得一致好評的 Joaquin Phoenix，不但在演藝事業上發光發亮，與同為演員的 Rooney Mara 在 2019 年訂下婚約，今年 5 月則是傳出懷孕的好消息，兩人相當期待新生命的到來。

回顧以往的時間軸，我們可以發現 Joaquin Phoenix 與 Rooney Mara 是在 2012 年合作電影《Her》時認識，當時兩人其實互有好感，但因為太害羞所以只是會傳電子郵件聯繫的網友。直到 2016 年，他們又再度共同演出電影《Mary Magdalene》，如此的緣份終於讓兩人種下愛苗，並在隔年以情侶的身份出席康城影展。他們同為素食主義者和環保主義者，對在意的議題會親自參與，一起上街為動物發聲，也會隨性在路邊散步。

之後在各大影展獲頒獎典禮上，總是能看到兩人一同參與，不過他們並不會刻意在鏡頭前曬恩愛，或是大肆發表各種愛情名言。相信許多人印象最深刻的照片之一，應該是 Rooney Mara 在金球獎紅毯上讓媒體拍照時，一旁的 Joaquin Phoenix 對她露出愛慕眼神的那個片段吧？儘管現場有許多攝影師不斷大喊：「Together!」希望能拍到兩人的合照，Joaquin Phoenix 依然低調地在旁邊欣賞並陶醉於女友的美。

Chris Hemsworth 與 Elsa Pataky

Chris Hemsworth 與西班牙模特兼演員的 Elsa Pataky 結婚約 10 年，育有 3 名子女，兩人感情始終如一，依然會在 Instagram 上看到他們甜蜜的日常，多麽令人欽羨。

而 Chris Hemsworth 生長自澳洲，但因為拍戲的關係，時常處於拍電影跟跑宣傳的工作狀態。為此他感到有些窒息，於是近期決定與妻子和兒女回到澳洲，選擇在拜倫灣與家人過著低調又平凡的生活。Chris Hemsworth 認為父母需要陪伴孩子長大，所以一家人能一起回到家鄉，徜徉在大自然的懷抱中，享受耳目一新的生活，是夫妻兩人共同的決定。

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+ 5 + 5 + 5

LeBron James 與 Savannah Brinson

NBA 球星 LeBron James 與妻子 Savannah Brinson，則堪稱是體育圈內的模範夫妻。LeBron James 在 16 歲時與 Savannah 相遇，並且一見鍾情，馬上邀請她之後去看他的比賽。當時 LeBron James 已經在高中籃球界非常出名，然而 Savannah 卻完全沒聽過這號人物。儘管如此，看過 LeBron James 在籃球場上的魅力後兩人便開始約會。

Savannah 約在 18 歲時懷孕，起初她非常害怕，擔心父母的責罵，也擔心 LeBron James 的籃球生涯會受到影響，或甚至逃避責任。不過 LeBron James 不但沒有逃避，也答應會好好負責，讓無助的 Savannah 感到安心不少。2004 年，兩人迎來了第一個孩子， 而 LeBron James 在 2011 年向 Savannah 求婚，於 2013 年正式結為連理。

他們目前有兩個兒子和一個女兒，Savannah 曾在受訪時表示，LeBron James 是一個很棒的父親，也提到只要是他感到舒適的地方，她都會繼續跟隨他。兩人的愛情長跑將近 20 年，就是因為這樣的相互陪伴和支持，才能讓婚姻長久保鮮。

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+ 10 + 10 + 10

唐澤壽明 與 山口智子

山口智子被譽為 1990 年代的收視率女王，卻在 1995 年與同為演員的唐澤壽明結婚，之後便毅然決然離開演藝圈，只有偶爾拍攝廣告，重心則為家庭主婦。

唐澤壽明與山口智子很少一起出席活動，兩人的相處模式，僅能透過唐澤壽明上節目時的言論一探究竟。唐澤壽明在節目中被問到「如果今天是人生的最後一天的話？」，他毫不猶豫回答要和妻子進行一次美好的約會。而在另一個整人節目的偷拍下，記者問他「最珍貴的寶物是什麼？」他想了想，嘴裡吐出「山口智子」這四個字。根據友人的爆料，山口智子如果在外地工作時，唐澤壽明還會在跟朋友喝酒時說：「好想見智子！」

山口智子與唐澤壽明婚後選擇不生小孩，兩個人一起構築超過 20 年的人生，讓他們已經足夠幸福。 而鮮少公開合體的兩人，去年竟一起出席東日本大地震的賑災活動，還穿情侶裝亮相，難得讓人一窺他們恩愛的模樣。

看過以上的模範情侶故事，真的讓人很羨慕呢！

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】