【愛美麗狂想曲】由陳豪、李佳芯、蕭正楠、楊詩敏、陳瀅等主演的《愛美麗狂想曲》終於播出，故事由王麗美（李佳芯）的成長出發，講述王麗美失婚後周旋於陳豪與何廣沛之間。女生30+，沒了愛情一樣可以活得精彩，也許過份耳熟能詳，但貫穿劇集的愛情金句，還是能惹起共鳴。

李佳芯演帶點神經質的王麗美，角色的確是度身訂造。30+前滿有夢想，也過份順利的遇上意中人，繼而結婚一家三口美滿幸福。直到王麗美無意間發現老公（胡渭康飾），出軌3年被她遞個正著，她的世界崩塌之時，好友Kiki（楊詩敏飾）支撐，鼓勵她重投職場，故事由此展開。

《愛美麗狂想曲》由陳豪、李佳芯主演，李佳芯與老公相處10年突然發現對方出軌，世界一夜間崩塌。（《愛美麗狂想曲》劇照）

核啜愛情金句貫穿全劇：感情出現裂痕時 已到末期

劇中王麗美的好友Kiki（楊詩敏飾）有不少核啜金句，教人拍案叫絕。她一直是王麗美（李佳芯飾）的軍師，對愛情有截然不同的態度，外貌身形儘管不是標準美女，卻無礙她「一腳踏五船」，甚至相約一眾男朋友一同「宣布分手」以求乾手淨腳。

王麗美（李佳芯飾）出席別人的婚禮回想起自己的破碎婚姻，不禁感觸。（《愛美麗狂想曲》劇照）

王麗美的金句也不輸人，失去10年婚姻，就以一句總結：「時間會令人變遲鈍，當你察覺感情出現裂痕時，就好似癌症，已經到了末期。」再有一幕在商場與吳沚默飾演的小三拉扯，吳沚默聲淚俱下指已投入感情三年無法自拔，王麗美替她撥正頭髮再回一句：

你要有心理準備，佢衰得一次就會有第二次。

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男人出軌一次 定必再有下次？

老實說，劇中王麗美的表現恐怕也是過份大方。應對小三，哪怕你再大方得體，不理不睬不往來便成。回到現實，聽到小三兩字，女生們彷彿條件反射必須將「真兇」繩之於法再出口氣，但給你遞到之後，要是小三沒有你想像的可惡，哪怎麼辦？從來最可惡的，根本就是枕邊人。

吳沚默令李佳芯飾演的王麗美婚姻破裂，到頭來卻發現小三卻沒想像中可惡？（《愛美麗狂想曲》劇照）

台灣精神科專科醫師鄧惠文撰寫《婚內失戀》時，曾說話一句：「小三，有空才趕好了。」從來，小三只是一個「角色」，或只是你感情出現裂痕之時的「副產品」。當有一方感覺到關係出現裂痕，不打算「修補」而是另取溫存，他日後再於別的關係出現問題，人有慣性，重蹈覆轍實不難預計。

面對男人出軌、感情逝去，可能也不是最傷？（《愛美麗狂想曲》劇照）

害怕失去愛情、甘當小三 或因面目早已模糊？

回到愛情本身，先不去處理當小三的道德問題，吳沚默在劇中回應李佳芯：「我唔想做小三，但我冇你咁叻，你話放手就放手，我放唔低，我仍好鍾意他，不能失去他。」這句聽起來很老套的對白，筆者在現實中聽過一次。

身邊戀有一兩個女生，老是一頭熱陷入愛情之中，與其說她們過份依賴、不夠獨立，筆者更覺得她們是只認得戀愛中的那個自己。那些甘當第三者的人，很多時不是沒道德感責備，她們甚至並不是勝利者姿態存活，愛得卑賤卻仍無法自拔，多少是因為自己本身的面目已經極度模糊，一旦男人離開了，已無法想像可以如何活下去。就像那故事所說的，你拼死抓住懸崖邊的救命草，而不發現自己根本可以放手站着。

成長後想再次投入一段感情，總是比想像中難得多？感覺失去愛人能力，才是最痛。（《愛美麗狂想曲》劇照）

成長後失戀 再難重投感情？

年輕時失戀，哭哭鬧鬧又換個對象。大家的彈性很高，互相包容磨合半年或已很足夠。當你拍個10年、8年拖，結婚又離婚，成熟後再次面對失戀，往往是另一門學問。與其說年齡令人選擇漸少，不如說男好女好個人逐漸成形。再無法將就交往，要是你也面目模糊，只會屢屢碰壁，苦上加苦。

要去了解清楚自己跟眼前人，本質是怎樣，又談何容易？（《愛美麗狂想曲》劇照）

經歷「孤獨」是尋找真愛必經之路？

能與孤獨共處的機會其實不多，好好摸索清潔自己的眼耳口鼻，可能是每次失戀後最大的禮物。

台灣作家蔣勳曾說過，孤跟獨在華文世界中是個負面的字，但英文Solitude的字根卻源自於太陽（Sol），太陽是孤獨因為它是唯一的。做回自己是一個過程，因為你是如此獨特又無可替代，所以根本無法往外尋。當你生活、愛情失去平衡，便得你自己為自己扶正。扶正再站隱需要過程，所謂的孤單、孤獨，只不過是這個階段的形容詞。

深入了解後，兩條「平衡線」又能否有情人終成眷屬？（《愛美麗狂想曲》劇照）

我們總想從別人身上，尋得天長地久的愛護；要有足夠條件讓真愛發生，就只在你也恆久去愛你本來模樣之時。

《愛美麗狂想曲》12月14起，逢星期一晚上8時上架5集，於myTV Gold平台播放。