【非凡三俠】周秀娜一個人更自在：沒有撒嬌天份　自己都想打冷顫

《非凡三俠》由周秀娜、張智霖與黃宗澤主演，陳豪、王浩信與高海寧也有客串演出，短短6集便迎來大結局。《非凡三俠》講述三個平凡人，因為捲入一宗綁架案而聯手化解危機，當中更不乏動作場面。

周秀娜2009年於香港出道，近年收起性感，也大大減少模特兒工作，轉攻電影與電視劇，在2018年憑電影《29+1》入圍第37屆香港電影金像獎佳女主角獎最後五強。

【非凡三俠】周秀娜近年演出收起性感，《非凡三俠》中不乏性感造型，依然狀態大勇。（《非凡三俠》劇照）

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單身多年習慣一個人更自在：沒有撒嬌天份 自己都想打冷顫

周秀娜自2009年出道時就已承認有穩定交往的髮型師男友陳偉成，可是男友緋聞不斷，有傳2013年周秀娜因男友陳偉成出軌而果斷分手，結束6年感情，不過就對外交代說溝通不足。最終，陳偉成去年與24歲的網紅黃樂樂成婚，二人由拍拖到結婚只是一年時間。而周秀娜單身至今，在不同訪問中都有說到對愛情的看法。

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愛情寧濫勿缺 直言沒撒嬌天份

今年35歲的同秀娜，早早過了當年「29+1」的大關，她也曾接受訪問，指大眾覺得女生30歲宜婚，寧濫勿缺，但她卻指：「我覺得好矛盾。真的要為結婚而結婚嗎？」

周秀娜指，家有哥哥與弟弟，也令她的個性較為「男仔頭」，本以為「宅男女神」很會甜言蜜語，但周秀娜卻自言沒有撒嬌天份，要是真的撒嬌，自己也會忍不住「打冷顫」。她笑言家中男人眾多，不怕單身，也早早沒有再細數自己單身了多了，習慣一個人生活，自在也快樂。

周秀娜卻自言沒有撒嬌天份，要是真的撒嬌，自己也會忍不住「打冷顫」。（chrissienana＠Instagram）

可以相處不等於適合自己

單身多年的周秀娜也坦言自己有刻意約會不同的人，試試自己適合跟哪一類人在一起。她曾分享，從前覺得二人的關係，只要開心就永不會改變，但長大了，就發現閼心不是所有，是否適合才是最重要。可以相處，不等於合適。

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