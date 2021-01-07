心理測驗｜選手袋看愛情觀　鍾情迷你手袋易陷多角戀偏好年上男？

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【愛情心理測驗】有沒有發現自己特別鍾情某款手袋？每個女生對手袋款式都有特定偏好，手袋除了是時尚的象徵，亦反映出個人的潛在性格與愛情觀。

即使人緣好但仍然難逃單身命運？了解自己的潛在愛情觀，才不會於愛情路上白費氣力。（《青春紀錄》劇照）

即使人緣好但仍然難逃單身命運？人與人的相遇講求緣份，能否進一步發展關係還靠你們的相處與溝通，了解自己的潛在愛情觀，才不會於愛情路上白費氣力。不論你是實用派，還是追趕潮流的時尚女生，手袋都是缺一不可的日常用品。儘管時尚界每年興起的手袋款式令人驚喜，不少女生也只鍾情某些款式，原來這與你的潛在愛情觀有關？

▼▼▼透過以下問題，了解自己的潛在愛情觀。▼▼▼

以下的人氣時尚手袋中，哪一款是你最想入手的款式？

A. 大手袋

B. 背囊

C. 迷你手袋

D. 水桶袋

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儘管時尚界每年興起的手袋款式令人驚喜，不少女生也只鐘情某些款式，原來這與你的潛在愛情觀有關？（《愛的迫降》劇照）

▼▼▼同場加映：心理測驗｜自問條件不差仍單身，發掘隱藏的戀愛優勢不再錯過愛情！到底你隱藏的戀愛優勢是甚麼？即做以下心理測驗，找出答案。▼▼▼

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不少女生都有網購的習慣，收到貨物時難免出現貨不對辦的情況。若你發現貨物圖文不符，並不適合自己，你會如何處理？

A. 覺得是運氣不好

B. 馬上申請退貨

C. 在網上轉賣

D. 送給合適的朋友

▼▼▼按下圖查看心理測驗結果▼▼▼

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