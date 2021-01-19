撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-01-19 21:00

49歲「凍齡女神」黎姿曾出演過多套膾炙人口的影視作品，帶來許多深入民心的角色，無論是美艷不可方物的「趙敏」，還是清眸流盼的「玉瑩小主」，都讓人尤為眷戀。時光飛逝，如今已淡出娛樂圈十多年的黎姿依然維持美貌，與大15歲富商馬廷強的愛情亦堪稱傳奇。

黎姿(Gigi)今年49歲依然美艷動人！（黎姿@微博）

黎姿與丈夫慶祝結婚12週年 感恩擁有細水長流的愛情

適逢兩人結婚12週年，黎姿在個人IG帳號上曬出老公馬廷強手拖手的幸福相片，還有馬廷強親筆寫的卡片，上面寫著「To：我親愛的老婆GiGi」，簡短的字句洋溢著濃厚的愛意。而黎姿亦感性地附文表示自己與結婚12年的老公之間的相處之道，就是互相接受最真的對方，欣賞對方的優點同時亦包容對方的不足，她坦言：「一對夫婦的相處，沒可能每一刻都有觸電的心跳感覺。從相識、結婚，到現在，我們也經歷過不同的心境...如果問我相處之道，我認為最重要是「真」。要學懂接受最真的對方，欣賞對方的優點，也要包容大家的不足，互相扶持。」而「呈現最真實的自己」就是夫妻相處的最佳狀態。她還深情款款地向丈夫表達感激之情：

黎姿與老公馬廷強大曬幸福手拖手照片。（gigilai_official@IG）

結婚誓詞中一生一世的承諾，是要無條件接納對方獨有的一切...細水長流的愛情是我所追求的。12年轉眼過去，謝謝您的愛護和陪伴，讓我能夠用最自在的步伐一路成長。我相信未來還有很多精彩的，等著我們一起手牽手去發掘！

▼▼▼【黎姿在IG分享與丈夫甜蜜拖手相】▼▼▼

▼▼▼【49歲的黎姿被封為「凍齡女神」，美貌十年如一日】▼▼▼

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14歲出道為生計入娛樂圈 燦爛星途背後命運坎坷

出身演藝世家的黎姿，爺爺是「電影之父」黎民偉，姑姑黎宣、黎灼灼都從事演藝行業，出身顯赫的千金黎姿因祖母過世後，家道中落，據悉當時全家只能靠母親做貨車司機勉强維持生計，而黎姿爸爸黎柱因罹患腦膜炎而喪失部分聽力，黎姿從小便體會到人情冷暖，一家人常受鄰居欺負。有傳她家境窘迫時屋内沒有獨立衛生間，用公廁會受人欺負，黎姿爸爸只能在廚房旁邊搭建一個簡陋的便池，做菜時還能聞到便池異味。

黎姿天生麗質、氣質出眾。（黎姿@微博）

黎姿從小就要代母職，在家照顧小4歲的弟弟。當時年僅14歲的黎姿被星探發掘，進入演藝圈打拼，養家糊口。有指她為了演戲而中斷學業，賺錢供養弟弟讀書，全家支柱的重擔落在了黎姿的身上，而弟弟天資聰慧、成績優異，不負所望成為一名醫生。反觀黎姿的星途並非一開始就一帆風順，出道後久久未紅，直到接拍《古惑仔》系列中的結巴「細細粒」才嶄露頭角。

▼▼▼【黎姿昔日美貌回顧】▼▼▼

黎姿苦捱二十年終出頭拿視后 一場車禍打亂人生全盤計劃

黎姿在《倚天屠龍記》中飾演「趙敏」一角令觀眾留下深刻感覺，更憑藉《金枝慾孽》一舉拿下出道二十年來的首個視后，成為TVB的當家花旦，曾出演過的《妙手仁心》、《珠光寶氣》等多部作品都成為話題之作。

不過就在事業如日中天之際，黎姿的弟弟卻不幸發生嚴重車禍，導致半身癱瘓。當時正在拍攝電視劇《珠光寶氣》的黎姿，每日不管是拍攝到深夜，都會堅持趕到醫院照顧傷重的弟弟，而飛來橫禍讓她毅然決定息影，在事業最巔峰時期宣佈隱退，她淡出娛樂圈並接手弟弟的醫美事業，延續他的夢想。

黎姿為延續弟弟醫美夢想而退出娛樂圈。（黎姿@微博）

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黎姿嫁入豪門被指「報恩」？ 患難見真情成轉捩點

就在宣佈退出演藝圈的同年，黎姿再宣佈與大她15歲的富豪馬廷強結婚，突如其來的婚訊震驚娛樂圈。有傳當年馬廷強光鍥而不捨地花了6年時間追求黎姿，而兩人交往了足足7年才結婚，交往期間有傳馬廷強已多次求婚，但真正打動女方訂下終生的轉捩點，就是黎姿弟弟出車禍的那一年。

2008年黎姿與大15歲商人馬廷強註冊結婚。（黎姿@微博）

馬廷強在黎姿人生低谷時不離不棄，陪伴左右給予大量支持，更幫忙為黎姿弟弟尋找名醫，在全家陷入愁雲慘淡時，有指他對黎姿說：「不要做了，我會照顧你一輩子！」令黎姿深受感動，意識到對方就是能托付終身的真愛。雖然當年這段相差15歲的愛戀不被看好，甚至外界有指黎姿嫁入豪門只是為了生計及報恩。但是，如今兩人堅貞不渝的愛情證實真愛的偉大，結婚12年恩愛依舊，更育有三個可愛女兒，一家五口煞是幸福。黎姿曾在結婚9周年時，在社交媒體上分享與老公馬廷強的結婚照說道：

是他願意和我一起慢慢變老，是他將我當成小孩子一樣永遠珍惜。 黎姿

黎姿與丈夫馬廷強愛情長跑結婚12年恩愛如初。（黎姿@微博）

愛情不只是一剎那的感覺，需要雙方用心經營，細水長流的愛情是我所追求的。 黎姿

▼▼▼【黎姿與家人的生活照】▼▼▼

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黎姿從商由零開始學習 事業蒸蒸日上成最强女CEO

從演員藝人身份轉型營商，黎姿一切都要由頭開始學起。過去她曾在訪問中分享自己剛開始連帳目都看不懂，從瞭解公司運作到計數，她一步一步慢慢學習，靠時間磨練，轉型之路雖然艱難卻漸露曙光。有傳黎姿只花了九個月的時間就讓公司重回正軌，在她的帶領下公司規模越做越大，2017年醫美公司更正式掛牌上市，黎姿搖身變成身家百億的最强女CEO。

黎姿接管醫美公司創出佳績。（黎姿@微博）

不進則退，我用我的熱誠去做好這件事。

雖然黎姿息影讓許多影迷粉絲都惋惜不已，但是如今她成功轉型，享受溫暖美滿的家庭之樂的同時，又在經商之路上闖出自己的一片天地，相信旁人都為她的幸福感到欣慰。人生之路或許崎嶇坎坷，無法一直一帆風順，不過在下個轉路口，總是會遇見新的機遇，新的希望！

黎姿婚姻生活幸福，事業亦有所成就，愛情事業兩得意。（gigilai_official@IG）

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