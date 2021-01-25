撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-01-25 08:00

新年伊始，有些人追求物質與精神的「斷捨離」；有些人渴望在事業上更多新嘗試。但抗疫多年，心靈與肉體出現疲憊的大家，相信最渴望還是在這個紛亂的世界中，遇上一段好緣份，譜出令人羨慕的愛情。

想脫離單身卻遲遲結識不到異性，不如參考以下的方法去增加自己結識異性的機會吧！(《女神降臨》劇照)

臨近新年，不少想脫離單身的人士也會刻意前往花市，購買一大棵桃花來催旺桃花運。可幸在疫情之下，政府早前也宣布會恢復在全港15個的年宵花市，雖攤檔數目減半且人流受到管制，但也為人們提供一個「行大運」的機會，買買桃花期望新戀情。

日本風水師新年10大提升桃花運方法，想脫單的單身人士必看！(《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照)

不過，想要提升異性緣去成功「脫單」，其實並不只是有買桃花這個方法。根據日本著名的風水師兼日本空間風水學會理事長—李家幽竹，她便曾向網民分享過「10大提升桃花運方法」，當中只需要外出隨身攜帶「這個」小物件，便可避免遇上沉重又不快的際遇，同時更有助催旺桃花；而選用這個色系的銀包不但可以提升錢財運，更令自己桃花滿滿？

【按圖看】日本著名風水師—李家幽竹分享的「10大提升桃花運方法」，隨身攜帶這小物可吸異性？家中擺放這個令你更受歡迎？▼▼▼

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不過風水學說只是給大家在心靈上的一個安心或慰藉，如想要增加異性緣的話，最好還是從自身開始改變，例如多參與工作坊、增值自我或從日常打扮入手等，也有助提升自己內心與外在吸引力，相信那時理想的異性便會自自然然被妳吸引到面前。

同場加映：【按圖看】些女生的生活圈子卻不多異性，想結識異性唯有從「交友App」入手，但多次與好感對象處於曖昧階段卻又無疾而終，最後未能成功配對「出Pool」，或許這一切都是用錯表情符號（emoji）惹的禍？（延伸閱讀）▼▼▼

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【按圖看】女生與男生最喜歡使用的表情符號（Emoji），既能表達好感，對方亦易受落▼▼▼

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【按圖看】雖然普遍人利用交友App時也先以傳信息溝定，但其實大家除可善用Emoji作溝通外，日本節目《あざとくて何が悪いの？》也提出交友App初見面時，如何提升對方好感度的招數。（延伸閱讀）▼▼▼