撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-01-25 10:15

曾是「黃金剩女」的41歲陳喬恩自從與馬拉西亞富二代曾偉昌拍拖後，在愛情的滋潤下，陳喬恩變得更加容光煥發、春風得意，與小9歲的男友譜寫姊弟戀幸福又甜蜜，羨煞旁人！有愛情關滋潤的人確實會令人變得更年輕更美麗？

41歲陳喬恩與小9歲男友曾偉昌甜蜜戀愛至今。（alan.chen._@IG）

41歲陳喬恩戀小9歲富二代 如沐春風模樣似少女？

曾被稱為台灣娛樂圈「四大黃金剩女」的陳喬恩，參加内地真人秀節目《女兒們的戀愛》後與馬拉西亞富二代曾偉昌成功配對，一籌莫展的感情生活終於有了愛情的滋潤，她曾感觸地表示：「愛情沒有放棄我」。

愛情沒有放棄我，愛情不會放棄每個相信它的人。 陳喬恩

戀愛後的陳喬恩看上去總是光彩照人，愛情的魔力就是這麼強大！（iam_joechen@IG）

愛情的魔力竟然如此強大？時不時在社交網站上公開放閃的陳喬恩近日又再分享與男友的甜蜜合照，新瀏海髮型瞬間減齡，散發少女味道，相中含羞答答的陳喬恩嘴角難掩笑意，幸福美滿的生活讓她看上去容光煥發，也更加年輕！

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戀愛真的能讓人變美？

有沒有發現戀愛後身邊的人會對你說：「你變得更漂亮了！」、「你看上去更年輕了！」陷入愛情的我們會更加注重打扮與身材管理，外表變得更加美麗動人，根據〈Indian Journal of Endocrinology and Metabolism〉所發佈的文章以及美國匹茲堡大學所進行的研究調查顯示，愛情的滋潤確實能改變人的外貌與身材，甚至是心態！

在愛情滋潤下女生會變得年輕又美麗？（Carly Rae Hobbins/Unsplash）

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參考資料：〈Why Being in Love Makes You Gorgeous〉