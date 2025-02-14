結婚花球推薦2025｜如何挑選材質/形狀/花語？原來鈴蘭花語藏意思

結婚時的浪漫一刻，不少得婚禮花球的點綴。婚禮花球帶美好幸福的寓意，向新人送上浪漫祝福，同時花束的純淨色彩，亦為照片添上醉人氛圍。到底結婚花球如何選擇？以下為大家逐朵解開婚禮花球中，各種花種的背後花語，原來這就是必加入鈴蘭花的主要原因！



結婚花球材質、形狀、顏色

傳統的結婚花球，一般都以鮮花為主，而隨著愈多新人希望收藏留念，也會轉用乾花、保鮮花和絲花。若然使用鮮花的話，需在婚禮前一天取花，並安排人手照顧，以確保花束有充足水分。

至於形狀方面，最經典為圓形花球，簡約得來帶有法式優雅，而且密集式結構可以提高花球的結實度，減少花球因碰撞而變形。歐式花球則強調自然率性，會以不同長短展現空間層次，部分花葉還會各下垂墜，呈現出優美的弧形線條。最後韓式花球以花材的協調和氛圍為主，運用不同線條的花葉，打造出空間感，展現出質感，並強調花的美態。

雖然結婚花束顏色不太受限，不過選擇時需注意避免與婚紗和婚禮場地撞色，以免變得不起眼。在教堂證婚時，色調以莊嚴神聖為主，如白色、粉紅色和香檳金色等；而選擇於草地進行婚禮時，亦可選用色調柔和的結婚花球，以增添自然飄逸的美感；晚上在室內的話，可以轉用柔和色調，並搭幾支鮮色花朵，以增添注目感覺。

結婚時的浪漫一刻，不少得婚禮捧花或花球的點綴。(IG@jamieleehair)

結婚花球不只一個？

結婚時通常都有拋花球環節，但完結之後的行程，新娘豈不沒有花球了嗎？其實，結婚花球不只有一個，一般都會訂製3個或以上，分別用於出門、行禮和拋花球，並配合不同場景，選擇各樣的花球材質。如拋花球時，可以選用絲花花球，輕身材質可以拋得更遠。而行禮時則可以提著較喜歡的花材，營造出適合兩人風格的浪漫氣氛。

結婚花球一般價錢

結婚花球一般會按選擇的花材和數量而定價，一般由約700港元起，而白掌、馬蹄蘭、鈴蘭和兔尾草等，價錢預算都需要較高。

鈴蘭的花語為「幸福歸來」。(freepik)

結婚花球花語

結婚花球都會充滿寓意，不同花材當然也有各種意思，以下為常見花材的花語，原來傳統花球中，通常都包括鈴蘭，是有帶有這樣的祝福！

玫瑰：愛情、浪漫

百合：百年好合、純潔、祝福

鈴蘭：幸福歸來、純潔、謙遜

滿天星：清純、浪漫

蝴蝶蘭：永结同心、幸福

鬱金香：忠誠、永恆祝福

馬蹄蘭：聖潔虔誠、尊貴、希望

白掌：祝福、幸福、一帆風順

洋桔梗：不變的愛



結婚花球推薦1. Orange Blooming Florist

以歐式結婚花球為主，傾向使用帶有色彩的設計，同時運用柔和調來展現出知性感覺，價錢由1,380港元起。這家花店的主理人，曾為王君韾設計結婚花球。

結婚花球推薦1. Orange Blooming Florist (IG@orangeblooming)

結婚花球推薦2. Radiant Florist

以經典法式結婚花球為主，常用玫瑰為主要花材，配搭滿天星等小花點綴，看來浪漫和優雅。花店主理人曾替何依婷的bridal shower製作花束，同時提供生日求婚布置服務，價錢按不同選擇而定。

結婚花球推薦2. Radiant Florist(IG@radiant_florist)

結婚花球推薦3. SIS.HONEY

較常用到莫蘭迪色調，並運用大膽的花材配搭，展現出具特色的結婚花球。這家花店是網絡熱門選擇之一，可訂造鮮花、永生花和絲花款式，價錢一般由388至2,088港元。

結婚花球推薦3. SIS.HONEY (SIS.HONEY官網)

結婚花球推薦4. Candy Tree Workshop

結婚花球以絲花為主，風格傾向復古色彩，會用大型的花朵或葉材，會締造優雅的特色魅力，價錢由630港元起。