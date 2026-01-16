3個星座暗戀你的信號藏不住？1星座化身「呷醋」王行為舉止最明顯

由邱澤、許瑋甯主演的《當男人戀愛時》可說是黑馬電影，劇中主角甚至因戲結緣成了夫妻，讓更多人想再回味這部電影的浪漫與溫柔。



話說陷入愛河時，雙方很容易猜來猜會錯意，但是揭露的這幾個星座，喜歡一個人時，就算嘴上不說，表現也會很明顯，就跟電影裏的「阿成」一樣率真可愛！來看看誰上榜了？

牡羊座｜白羊座：1000%的好

牡羊座要是喜歡上一個人，就是直來直往，喜形於色。對方要花，他就給一座花園；要星星，他絕對給出一整個宇宙。只要他覺得是好的東西，就會一股腦塞給你，管你喜不喜歡呢！我喜歡你就對了。

天秤座： 突然變嘮叨

別看天秤平時一本正經的樣子，喜歡一個人之後他的小心眼會變得超多！平時一句話就能交代的事，硬是拓展成數千字，聊天聊地聊自己，甚至巴不得任何生活小事都分享給你。不過即使聊了這麼多，他卻連一句「喜歡」也不提，因為天秤座的小倔強不允許他主動出擊。

獅子座：吃醋吃到底

獅子喜歡上一個人之後，便成了一位「呷醋」的好手。你和別人聊天？誇其他人好看？喜歡某個動漫人物？甚至是養了寵物——沒錯，這也能吃醋，理由就是：為甚麼對寵物都比對我好！總而言之，獅子座就是想要你只看見他一人，這種醋意再怎麼掩飾都很明顯。

愛情很少有順其自然就能圓滿的，兩個人能夠相遇，多麼難得。如果你也被一個人喜歡，且你也有一點好感的話，那就好好珍惜吧！可別因沒有把握住，而錯過了更多美好的故事喔！

