「超殺女」Chlöe Grace Moretz日前舉行婚禮！與女友低調相愛7年

憑電影《勁揪俠》（Kick-Ass）中的角色「超殺女」，而演技獲肯定的Chlöe Grace Moretz，早前低調結婚，並於社交媒體分享婚紗照片，洋溢浪漫與幸福的氛圍。Chlöe與模特兒Kate Harrison相愛7年，終在今年互許終生，Louis Vuitton女裝創意總監Nicolas Ghesquière，亦向兩人送上最美祝福，親自設計專屬的婚紗和晚裝，讓場面更甜蜜醉人。



現年28歲的Chlöe，在2018年被拍到與Kate晚餐密會，兩人正式公開同性戀情，但一直保持低調。今年元旦，兩人欣然公開求婚鑽戒，宣布感情邁向新階段。日前兩人更舉行婚禮，於社交媒體回顧婚前準備。作為Louis Vuitton形象大使Chlöe，得到Nicolas的新婚禮物，她早前與Kate飛往法國巴黎工作室，進行最後的婚紗試裝，並將照片分享到網上。

今年元旦，Chlöe Grace Moretz與Kate Harrison欣然公開求婚鑽戒，宣布感情邁向新階段。(IG@chloegmoretz)

Chlöe在雜誌訪問中提及婚禮，表示當中的一部分，是分享她與Kate所愛的事，包括釣魚、騎馬和撲克牌。因此她的婚後派對造型，以純白的牛仔風格為主，並特意露出側腰展示剌青。Kate則以薄紗製作罩衣，並以中間的一排鈕扣點綴，而且能夠打問露出褲子，予人不一樣風驚喜風格。

Chlöe在雜誌訪問中提及婚禮，表示當中的一部分，是分享她與Kate所愛的事。(IG@chloegmoretz)

在遇見Kate前，Chlöe曾與Brooklyn Beckham相戀。Chlöe和Brooklyn經歷分手並在2016年復合，之後常在鏡頭前放閃，亦見過雙方家長。但在2018年，Brooklyn被拍到在刺青店與女生親吻，兩人最終分手。Chlöe後來反思，認為成名後開始忘記做自己，於是選擇低調生活，為自己保留私隱。而在2024年11月，她宣布出櫃，並於2025年元旦，決定與Kate展開人生新階段。