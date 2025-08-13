婚紗推薦｜白皮/黃皮/小麥膚色這樣挑婚紗色調！輕鬆入手命定婚紗

【婚紗推薦/新娘造型】相信每個準新娘最為頭痛的事，必定是選擇自己的「夢中情紗」，婚紗的種類千千萬款，除了要合乎心水，上身後亦要有眼前一亮以及修飾身型的功效。坊間租借婚紗的店舖，初次試婚紗其實有一定份額：需在指定時間內試身，普遍三到六條婚紗。如果想在有限的時間或份額當中，快速試中自己的命定婚紗，不妨參考以下的婚紗挑選攻略！



快速測出自己的真正膚色

除了美妝、服飾配件與髮色可以參考近年流行的色彩鑑定，選婚紗時亦可以參考的。如果你仍未做過任何的色彩鑑定，不妨以自己的膚色出發，從而收窄範圍，入手最合適的婚紗款式！ 想知道自己的真正膚色，可以仔細觀察手腕位置的血管：

冷色調膚色：血管呈紫藍色

中性調膚色：血管偏藍綠調，甚至兩種色系的血管都有

暖色調：血管呈綠色調

婚紗色調攻略｜冷色調膚色

如果你是皮膚偏白、偏粉或白皙色的女生，基本上是婚紗的百搭膚色，穿上大部分顏色都能影襯白皙的膚色。想顯得更為亮眼，婚紗建議選擇帶灰的大地色調，例如棕色、卡其色、米色、駝色等，能夠更加突顯整體感覺。

如果喜歡個性型格款式的話，選擇對比明顯的高飽和色系，例如紅、藍色亦十分不錯，能夠打造出「白雪公主」般的感覺。

婚紗色調攻略｜冷色調膚色（Sareh Nouri）

婚紗色調攻略｜中性調膚色

不少亞洲女生都是自然或偏黃膚色，建議大家選擇能夠讓整體視覺看起來更有朝氣、飽和度高些的暖色系，例如粉色、象牙色等。特別需要留意的是選擇低飽和度時，雖然能夠給人柔和、溫暖的感覺，但與膚色太近則無法突顯個人特色。

吳姍儒Sandy世紀婚禮時穿上粉色羽毛婚紗，盡顯可愛感 (IG@nicolefeliciacouture)

婚紗色調攻略｜暖色調膚色

如果你是小麥膚色的女生，本來已經十分具有辨識度，所以需要選擇同樣亮眼、豐富度高的服飾襯托，以免令整體變得暗沉、失去視覺亮點。

除了特殊剪裁如拼接剪裁、不規則設計等，亦可以選擇具有特殊元素的婚紗，例如重光澤、亮片元素的純白或銀色婚紗，避免過於可愛的糖果色、粉嫩色系。